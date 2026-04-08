Rinat Ahmetov, devastat după moartea lui Mircea Lucescu: „Pierdere ireparabilă”. Miliardarul ucrainean este așteptat la înmormântare

Așa cum era de așteptat, Rinat Ahmetov (59 de ani) a fost extrem de afectat la aflarea veștii că Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Președintele lui Șahtior Donetsk, echipă la care „Il Luce” a scris istorie ca antrenor, câștigând inclusiv Cupa UEFA în 2009, pe lângă multe titluri de campion și Cupe ale Ucrainei bineînțeles, a transmis un mesaj amplu prin care a dorit să își arate recunoștința față de legenda fotbalului românesc și internațional.

Cum a reacționat Rinat Ahmetov după moartea lui Mircea Lucescu

Miliardarul ucrainean a început prin a spune că pierderea lui Lucescu este „ireparabilă”, el fiind considerat unul dintre cei mai mari antrenori din istoria sportului în general, nu doar din fotbal. „Azi, lumea fotbalului a suferit o pierdere ireparabilă – unul dintre cei mai respectaţi şi mai titraţi antrenori din istoria sportului, Mircea Lucescu, a încetat din viaţă. Un om pentru care fotbalul nu a fost doar o pasiune şi o profesie, ci o chemare şi o muncă de o viaţă. Mircea a fost absolut şi fără reţineri devotat jocului, dedicându-şi acestuia tot timpul şi energia sa, punând inima şi sufletul în ceea ce iubea.

Iar fotbalul l-a răsplătit pe deplin – cu victorii, trofee, recunoaştere şi cu iubirea a milioane de fani în întreaga lume. Autoritatea lui Lucescu în lumea fotbalului nu poate fi măsurată doar prin numărul de premii sau titluri – a fost un profesor şi un exemplu pentru antrenori, un mentor şi un al doilea tată pentru multe generaţii de jucători. El a descoperit un mare număr de talente şi a lăsat în urmă o mare moştenire.

Sub comanda lui Mircea Lucescu, clubul Şahtior a devenit o forţă dominantă în fotbalul ucrainean, o echipă cunoscută şi respectată în întreaga Europă. Fiecare din cele 22 de trofee pe care Mister le-a câştigat cu Şahtior are o valoare specială pentru club, pentru suporteri şi pentru mine personal. Îmi doi aminti mereu cu căldură toate momentele pe care le-am împărtăşit – am trecut prin cele mai dificile provocări împreună şi am sărbătorit mereu împreună victoriile frumoase. Îi vor fi mereu recunoscător lui Mircea Lucescu pentru tot ce a” făcut pentru Şahtior şi fotbalul ucrainean. Pentru mine, el va rămâne mereu un Mare Antrenor şi o persoană cu o inimă mare pentru fotbal”, a transmis Rinat Ahmetov.

Ce mesaj a transmis Rinat Ahmetov pentru familia lui Mircea Lucescu

Nu în ultimul rând, finanțatorul lui Șahtior Donetsk a dorit să transmită cu această ocazie și un : „Azi plâng alături de familia lui Mircea Lucescu şi întreaga lume a fotbalului. Aş vrea să îmi exprim cele mai adânci condoleanţe soţiei sale Neli, fiului său Răzvan, nepoţilor săi, rudelor şi prietenilor, precum şi tuturor celor care l-au cunoscut şi l-au iubit pe Mircea. În acest moment dificil şi tragic, gândurile mele şi inima mea sunt alături de voi. Mulţumesc pentru tot, dragă Mister!”.

Rinat Ahmetov este așteptat să participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu

Fostul fundaș dreapta croat Darijo Srna, în prezent în vârstă de 43 de ani, director sportiv la Șahtior Donetsk, căpitan al echipei în perioada în care ea a fost antrenată de , a informat că delegația clubului va fi prezentă la . Astfel, există anumite șanse ca inclusiv Rinat Ahmetov să vină în România cu această ocazie extrem de tristă. „Nu pot da mai multe detalii. Am auzit vestea tristă și ne pare rău. Toată delegația clubului nostru va fi prezentă la înmormântare”, a spus Srna, potrivit

