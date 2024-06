Mesaj sfâșietor în ziua alegerilor transmis de una din cele mai cunoscute victimele de la Colectiv: „Încă mai sper”

Tedy Ursuleanu a dezvăluit, penru FANATIK, în ziua alegerilor locale și europarlamentare, motivul pentru care a pus ștampila pe buletinele de vot, după ani de luptă pentru drepturile sale.

Tedy Ursuleanu, mesaj sfâșietor în ziua alegerilor. De ce s-a dus la vot

Femeia ne-a spus că este foarte revoltată de situația actuală din România. Speră ca și vocile persoanelor cu dizabilități, cum este cazul ei, să fie ascultate.

Victima de la Colectiv ne-a spus și cine îi este aproape, după ce dezvăluise de curând că trăiește doar din pensia de invaliditate. Tedy ne-a mai zis că nici acum nu își poate folosi mâna bionică, printre altele.

Revenind, însă, la ziua alegerilor și motivele pentru care Tedy Ursuleanu s-a dus să voteze, tânăra ne-a mărturisit că este momentul pentru o schimbare. Cel mai tare o revoltă, ca pe mulți alți români, nivelul crescut de corupție de la noi.

a postat pe pagina ei de Facebook o fotografie cu buletinul ei, în ziua alegerilor, pentru a dovedi că și-a exercitat dreptul. A încercat să îi convingă, astfel, pe prietenii și urmăritorii ei să iasă la urne.

Speranța tinerei la aproape 9 ani de la Colectiv: „Drepturile persoanelor ca mine nu sunt respectate”

„Am votat pentru că este dreptul meu. Am votat pentru schimbare. Am votat pentru că încă mai sper să oprim corupția și furtul. Am votat pentru că sunt o persoană cu dizabilități și drepturile persoanelor ca mine nu sunt respectate în această țară”, a declarat Tedy Ursuleanu, pentru FANATIK.

FANATIK a întrebat-o pe Tedy Ursuleanu care mai e situația ei din punct de vedere medical. Ne-a spus că, în continuare, nu poate să își folosească mâna bionică. Nu au apărut mari schimbări după ce a fost mutilată în

Tânăra a completat, precizând că are un mare noroc cu familia ei, care o ajută în momentele în care nu se poate descurca singură. „Mâna bionică nu o folosesc. Oricum, m-am obișnuit fără ea. Unde nu mă descurc singură mă ajută familia. Ai mei mi-au fost tot timpul aproape”, ne-a mai zis Tedy Ursuleanu.

, pentru a-și alege primarii și reprezentanții în Parlamentul European. 207.000 de candidați sunt înscriși în cursa electorală pentru posturile de primari ori consilieri locali. În jur de 18.900 de secții de votare au fost amenajate în țara noastră pentru locale.