Mesaj special de Ziua Națională al suporterului brazilian al Craiovei: „O parte din mine!” Exclusiv

Suporterul brazilian al Universității Craiova a avut un mesaj special de Ziua Națională a României: „România este o parte din mine,” a spus acesta în exclusivitate pentru FANATIK.

Joao Roberge s-a îndrăgostit de țara noastră, iar povestea sa legată de România a început prin atașamentul față de Universitatea Craiova. FANATIK a scris despre povestea sa.

La 1 Decembrie 1918 a fost proclamată unirea Transilvaniei cu România în Rezoluția Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia. România Mare a fost recunoscută de toată lumea prin Tratatul de Pace de la Trianon, pe 4 iunie 1920.

Mesajul special de Ziua Națională a lui Joao Roberge, suporterul brazilian al Universității Craiova: „România este o parte din mine”

Joao Roberge este jurnalistul brazilian îndrăgostit de Universitatea Craiova și de țara, care, spune el, a devenit ca o a doua casă. A fost de două ori în România și a rămas plăcut impresionat de locuitorii țării noastre, dar și de peisajele frumoase.

„România m-a primit cu brațele deschise în 2015 și 2020, dar, pe mediul online, prietenia mea cu această țară a început chiar din 2013. Interesul meu pentru România și sportul românesc era deja uriaș. Și astăzi, România a devenit o piesă, o parte din cine sunt. Povestesc de fiecare dată că dacă n-ar fi fost această relație cu România și, în special, cu Craiova, niciodată n-aș fi reușit să ocup locul de muncă unde sunt din 2017,” a declarat „prazilianul”, așa cum este alintat de fanii Științei, pentru FANATIK.

Acesta a transmis prin intermediul FANATIK un mesaj special pentru România: „În acest moment special, Ziua Națională a României, vă doresc toate cele bune și multă putere să treceți momentul acesta dificil, un moment care este nu doar în România, ci în întreaga lume. Și să fiți între voi și cu alți străini, așa cum sunteți cu mine, adică prietenoși, primitori, iubitori, liniștiți, pasionați, totul ce este mai bun în România. Sper să revin cât mai curând și să mă simt ca acasă. La mulți ani, România!”

„În România nu e vorba doar de o simplă călătorie, ci este vorba de acasă!” A călătorit peste 10.000 de kilometri pentru a vedea țara noastră

Joao a realizat și un documentar despre Universitatea Craiova. A călătorit peste 10.000 de kilometri, distanța dintre România și Brazilia, pentru a vedea ceea ce se petrece cu fotbalul din Bănie. Jurnalistul spune că ar vrea să mai viziteze țara noastră și că o călătorie nu ar reprezenta doar o „excursie”:

„În Brazilia, familia mea face mișto de mine, de câteva ori este chiar puțin răutăcioasă cu privire la acest aspect. Vreau să călătoresc și în alte țări în viitor, să cunosc cu iubita mea mai multe locuri, pentru că în România am fost deja de două ori. E normal că trebuie să merg și alte țări, alte zone, să cunosc mai mult din lume de fiecare dată când o să fie o șansă, dar nu o să găsească o altă țară ca România. Acolo am prieteni, acolo m-am logodit, am familii pe care le iubesc, unde sunt locuri mele preferate. De asta trebuie să revin, în cinci sau 10 ani, nu știu când o să fie ocazia și când o să am banii potriviți. În alte locuri e vorba de călătorii de vacanță, la propriu. În România, e vorba și de asta, dar nu numai. E vorba de acasă,” a adăugat Joao Roberge pentru FANATIK.

În portofoliul de jurnalist al brazilianului intră interviuri cu mari fotbaliști ai României. Gheorghe Hagi, Ilie Balaci sau Emil Săndoi sunt doar câteva din personalitățile cu care Joao a realizat interviuri. Ultima dată când s-a aflat pe meleagurile României, acesta nu a ezitat să meargă la un meci pe stadionul „Ion Oblemenco”: „A fost o atmosferă foarte frumoasă. Am plâns puțin când am cântat ‘Cântec pentru Oltenia,” dezvăluia suporterul inedit pentru FANATIK.

