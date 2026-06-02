Mesaj special în aromână pentru Gică Hagi la meciul cu Georgia. Ce înseamnă „armânlu nu cheari”

Naționala României s-a deplasat la Tbilisi pentru amicalul de marți, 2 iunie, contra Georgiei. Gică Hagi a debutat astfel în cel de-al doilea mandat pe banca „tricolorilor”. Suporterii au decis să îl surprindă pe selecționer într-un mod inedit. Ce înseamnă mesajul „armânlu nu cheari”, afișat pe unul dintre banner-ele prezente pe stadionul „Mikheil Meskh”.

Gică Hagi, întâmpinat la amicalul Georgia – România cu un mesaj în aromână

„Regele” a revenit la prima reprezentativă după 25 de ani de la precedentul mandat, în care bifase doar 4 meciuri. Acum, Hagi este pregătit de o cu totul altă aventură, mult mai lungă, și concentrată pe calificarea României la următoarele turnee finale.

La deplasarea din Georgia, „tricolorii” nu au dus lipsă de suporteri. Sectorul ultrașilor romani de pe stadionul „Mikheil Meskh” din Tbilisi a salutat revenirea lui Gică Hagi la echipa națională. Aceștia au afișat un banner pe care era inscripționat textul „armânlu nu cheari”. Acest mesaj se traduce „armânul nu piere”, făcând trimitere la originile aromâne ale selecționerului.

Când își sărbătoresc aromânii ziua

În România există mai mulți aromâni cunoscuți publicului larg. Două nume uriașe în acest sens sunt Gică Hagi și Simona Halep. Nu uităm și de Simona Amânar, Cristian Gațu, Elizabeta Samara, Denis Alibec, Mihai Teja, Ianis Zicu sau prea-cunoscuții veri Gigi, Giovanni, Victor Becali.

Deși înrudiți strâns cu românii, aromânii din România au sărbătorit pentru prima dată ziua lor abia în anul fatidic pentru toată țara, 1989. Originea datei alese pentru această sărbătoare pleacă din anul 1905, într-o acțiune a României împotriva Turciei.