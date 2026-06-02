Sport

Mesaj special în aromână pentru Gică Hagi la meciul cu Georgia. Ce înseamnă „armânlu nu cheari”

Gică Hagi a fost întâmpinat la amicalul Georgia - România cu un mesaj special în aromână. Ce înseamnă, de fapt, „armânlu nu cheari”.
Cristi Coste, Razvan Nicolae
02.06.2026 | 20:53
Mesaj special in aromana pentru Gica Hagi la meciul cu Georgia Ce inseamna armanlu nu cheari
CORESPONDENȚĂ DIN GEORGIA
3 poze
Vezi galeria
Mesajul suporterilor români pentru Gică Hagi la amicalul Georgia - România. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Naționala României s-a deplasat la Tbilisi pentru amicalul de marți, 2 iunie, contra Georgiei. Gică Hagi a debutat astfel în cel de-al doilea mandat pe banca „tricolorilor”. Suporterii au decis să îl surprindă pe selecționer într-un mod inedit. Ce înseamnă mesajul „armânlu nu cheari”, afișat pe unul dintre banner-ele prezente pe stadionul „Mikheil Meskh”.

Gică Hagi, întâmpinat la amicalul Georgia – România cu un mesaj în aromână

Gică Hagi a revenit la echipa națională, fiind instalat oficial pe banca tehnică luni, 20 aprilie 2026. „Regele” a revenit la prima reprezentativă după 25 de ani de la precedentul mandat, în care bifase doar 4 meciuri. Acum, Hagi este pregătit de o cu totul altă aventură, mult mai lungă, și concentrată pe calificarea României la următoarele turnee finale.

ADVERTISEMENT

La deplasarea din Georgia, „tricolorii” nu au dus lipsă de suporteri. Sectorul ultrașilor romani de pe stadionul „Mikheil Meskh” din Tbilisi a salutat revenirea lui Gică Hagi la echipa națională. Aceștia au afișat un banner pe care era inscripționat textul „armânlu nu cheari”. Acest mesaj se traduce „armânul nu piere”, făcând trimitere la originile aromâne ale selecționerului.

mesaj gică hagi
Mesajul suporterilor români pentru Gică Hagi la amicalul Georgia – România. Foto: FANATIK.

 

Când își sărbătoresc aromânii ziua

În România există mai mulți aromâni cunoscuți publicului larg. Două nume uriașe în acest sens sunt Gică Hagi și Simona Halep. Nu uităm și de Simona Amânar, Cristian Gațu, Elizabeta Samara, Denis Alibec, Mihai Teja, Ianis Zicu sau prea-cunoscuții veri Gigi, Giovanni, Victor Becali.

ADVERTISEMENT
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Digi24.ro
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare

Ziua dedicată aromânilor este data de 23 mai. Deși înrudiți strâns cu românii, aromânii din România au sărbătorit pentru prima dată ziua lor abia în anul fatidic pentru toată țara, 1989. Originea datei alese pentru această sărbătoare pleacă din anul 1905, într-o acțiune a României împotriva Turciei.

ADVERTISEMENT
Tragedie: a fost ucis de un urs, la doar 27 de ani. ”S-a...
Digisport.ro
Tragedie: a fost ucis de un urs, la doar 27 de ani. ”S-a luptat cu el”
Cum a trăit Gică Hagi imnul României la revenirea la echipa națională. Foto
Fanatik
Cum a trăit Gică Hagi imnul României la revenirea la echipa națională. Foto
Ilie Dumitrescu, discuție cu Gică Hagi după ce a aflat că Florinel Coman...
Fanatik
Ilie Dumitrescu, discuție cu Gică Hagi după ce a aflat că Florinel Coman va juca vârf în Georgia – România. Cum și-a argumentat ”Regele” decizia
A plecat de la CSM Bucureşti la o rivală din Liga Naţională! A...
Fanatik
A plecat de la CSM Bucureşti la o rivală din Liga Naţională! A fost prezentată oficial cu cinci zile înainte de Final Four. Update exclusiv
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Cum arată Mircea Sandu după ce s-a confruntat cu noi probleme de sănătate....
iamsport.ro
Cum arată Mircea Sandu după ce s-a confruntat cu noi probleme de sănătate. Apariție la Tribunalul București: 'Burleanu și FRF au deschis o acțiune împotriva mea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!