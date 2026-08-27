Mesaj special la Ararat – Universitatea Craiova! Armenii și-au pus pe scenografie cele două mari drame europene

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Mai exact, într-o engleză aproximativă a fost afișat mesajul „Don’t lose your grip on the dreams of the past (n.r. Nu renunța la visurile din trecut), alături de un suporter cu fularul lui Ararat Armenia care este pregătit să escaladeze un munte. Între timp, pe marginea unui drum apar două indicatoare care aduc aminte de două eșecuri dureroase din trecut.

Mai exact 29.08.2019 și 01.10.2020. Practic, cele două șanse mari pe care le-au avut cei de la Ararat să ajungă în grupele UEFA Europa League, șanse care au fost ratate.

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29 august 2019 – calificare ratată dramatic după o dublă de foc cu F91 Dudelange din Luxemburg

cu Dudelange din Luxemburg. Armenii au câștigat în tur cu 2-1, dar au pierdut returul cu 1-2, astfel că s-a ajuns la lovituri de la 11 metri. Atunci, cei de la Dudelange au învins cu 5-4, astfel că Ararat Armenia a ratat la limită prima sa calificare în grupele Europa League.

1 octombrie 2020 – Ararat Armenia e eliminată dramatic de Steaua Roșie Belgrad, tot în play-off

în octombrie 2020, împotriva Stelei Roșii Belgrad. S-a jucat o singură manșă atunci și armenii au pierdut cu 1-2. Pentru sârbi au înscris atunci Aleksandar Katai și Diego Falcinelli, iar cei de la Ararat Armenia rămâneau din nou la un singur meci distanță de grupele Europa League.

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O însemnătate aparte pentru data de 1 octombrie 2020. Atunci, meciul dintre Ararat și Steaua Roșie s-a disputat la Nicosia, în Cipru, din cauza izbucnirii celui de-al Doilea Război din Nagorno-Karabah. Conflictul armat dintre Armenia și vecinul Azerbaidjan începuse cu patru zile înainte de partidă. Meciul s-a jucat fără spectatori pe fondul pandemiei Covid-19.

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În mod evident, armenii speră că a 3-a oară va fi cu noroc și de această dată vor reuși să se califice în faza principală a UEFA Europa League. Pentru asta, însă, vor fi nevoiți să învingă Universitatea Craiova sau, în caz de egalitate, să obțină calificarea la loviturile de la 11 metri.

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Aproape 100 de olteni la meci, alături de Universitatea Craiova la peste 1.700 de kilometri distanță

Aproape 100 de suporteri olteni au făcut deplasarea alături de Universitatea Craiova, chiar dacă meciul se desfășoară la peste 1.700 de kilometri de Craiova. Aceștia își încurajează echipa după cum se poate observa în imaginile surprinse de reporterul FANATIK aflat la fața locului

Oltenii, în număr mare în Armenia

Atmosferă normală în meciul de la Erevan dintre Ararat Armenia și Universitatea Craiova

9.280 suporteri asistă la meciul dintre Ararat Armenia și Universitatea Craiova, în condițiile în care capacitatea arenei are 14.400 de locuri. Este o medie mai mare decât la alte meciuri europene, semn că miza partidei e resimțită și la Erevan. Cu toate acestea nu se compară cu marile meciuri care au loc în Superliga.

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