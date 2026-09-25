Mesaj special pentru Gică Hagi la Solna! Ce i-au cerut cei 1.200 de suporteri români

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Naționala condusă de Gheorghe Hagi are în spate aproximativ 1.200 de suporteri români care o încurajează în timpul partidei din Suedia. De altfel, fanii români au fost extrem de vocali încă din primul minut și au încurajat echipa.

Mesaj special al ultrașilor români pentru Gheorghe Hagi la meciul cu Suedia din deplasare

Au oferit chiar și un moment pirotehnic, care ar putea fi sancționat de UEFA și au pregătit inclusiv un mesaj special pentru Gheorghe Hagi. „Chiar de nu ți-a moștenit nimeni stângul, fă-i, Gică, să joace, să mănânce pământul”, se arată în mesajul afișat pe arena din Solna, semnat Honor et Patria.

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, fiind conștienți că aceștia nu au valoarea pe care o avea Gheorghe Hagi, însă vor să vadă determinare. De altfel, și selecționerul actual le transmitea fotbaliștilor pe care i-a chemat la loc că aici se va face diferența: la atitudine.

Mesajul ultrașilor pare că a fost înțeles de Gică Hagi, care le-a transmis elevilor săi să aibă încredere în ei și să fie convinși că pot să învingă orice adversar. Așadar, motto-ul naționalei noastre este în această perioadă: „Da, se poate!”.

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Gheorghe Hagi le cere jucătorilor români să aibă încredere în ei și să se lupte de la egal la egal cu oricine

Trebuie să lucrăm la acest aspect. Cred foarte mult în potențialul acestui grup. Cred că România încă are jucători foarte buni. Trebuie să devenim o echipă foarte puternică și să avem o mentalitate de câștigători.

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E important să știm obiectivul pe care îl avem pe termen mediu și lung. (n.r. – Care e citatul motivațional care se potrivește acestei generații, la început de drum?) Da, se poate! Dacă l-am zis lor, vă zic și dumneavoastră”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă premergătoare de Suedia – România.

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În minutul 20, în care a fost afișat mesajul, Suedia conducea cu 1-0 speculând un moment de rătăcire a fundașului Ghiță. În rest, România a jucat de la egal la egal cu nordicii și chiar a ratat o mare ocazie de gol prin Louis Munteanu. Același Munteanu a mai luat la țintă bara la o altă fază în care fusese oricum ofside.