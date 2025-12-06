Mesaj superb primit de Cornel Dinu în direct: „Fii puternic! De la prietenul tău”

ADVERTISEMENT

Constantin Dănilescu, fost conducător la Steaua și Dinamo, a vorbit deschis despre duelul dintre FCSB și Dinamo, din etapa a 19-a din SuperLiga. Totodată, „Tică” a transmis detalii și despre relație pe care o are cu bunul său prieten Cornel Dinu.

Ce spune Constantin Dănilescu despre derby-ul FCSB – Dinamo

În ciuda faptului că a fost oficial atât la Steaua (n.r. – FCSB), cât și la Dinamo, Constantin Dănilescu a mărturisit că nu ține cu nicio echipă, ci vrea spectacol. În schimb, cel mai titrat conducător al fotbalului românesc a expus faptul că și-ar dori ca echipa națională să ajungă la Campionatul Mondial, însă barajul cu Turcia este extrem de dificil.

„La vârsta mea, țin cu fotbalul. Vreau să fie din ce în ce mai bine în fotbal, mi-am dorit mult și pentru națională. Steaua și Dinamo… eu zic că de data asta fiecare poate înclina victoria într-o parte sau alta, le dau șanse amândurora.

Ce meci avem cu turcii, te doare capul! Sperăm să trecem cu bine. Mi-aș dori enorm să mai văd România la un Mondial”, a declarat Constantin Dănilescu la

Mesaj superb oferit de Tică Dănilescu lui Cornel Dinu

, astfel că prezența sa în spațiul public s-a diminuat semnificativ. Constantin Dănilescu, a mărturisit că i se rupe sufletul atunci când .

„Mai vorbesc cu Mister Cornel Dinu, îi mai trimit câte un mesaj. Îmi pare rău, s-a cam închis în el. Noi ne știm din clasa I. Îi transmit multă sănătate, iar când îmi răspunde «Mersi, la fel și ție!», parcă mi se rupe sufletul. Am copilărit împreună la Târgoviște.

Îmi pare rău pentru starea lui de sănătate. Cornele, fii puternic, de la prietenul tău Tică!”, a adăugat Tică Dănilescu.