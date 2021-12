Crăciunul 2021 vine cu bucurie în plină… pandemie! Trebuie să ne adaptăm condițiilor de „război” în care trăim de doi ani. Ne vom întâlni să sărbătorim cu cei dragi Sfânta Zi a Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în ciuda tuturor riscurilor de infectare cu .

Vaccinați și nevaccinați, ne vom așeza la masa plină cu „porcării” de și vom închina un pahar – de la țuică fiartă la șampanie, via bere sau vin – întru sănătatea și prosperitatea familiei și prietenilor în noul an 2022.

Tradiția așază ( vă dezvăluie . Numai că nu pot fi toți cei pe care i-am dori lângă noi. Plecați pe alte meleaguri, de bani mai pline, sau țintuiți la locul de muncă (Doamne, ce urât sună!), mai bolnavi sau mai… indiferenți, cert este că nu vor fi alături de noi de …

Mesaje de Crăciun 2021. Cele mai frumoase urări și felicitări pentru cei dragi

Și atunci ce facem? Evident punem mâna pe telefon și le transmitem toată dragostea noastră și urările de bine prin viu grai sau prin mesajele devenite tot mai ades „paliative” pentru dorul de cei aflați departe…

FANATIK vă oferă o , gata să „plece” via telefon spre cei apropiați sufletește, dar distanțați trupește, fie părinți, copii, soții și soți, iubite și iubiți, prieteni sau… șefi! Clasice, respectuoase sau zglobii, inedite, în versuri, găsiți sigur ceva să vă placă în rândurile următoare.

Mesaje de Crăciun pentru familie

„Familie mare și frumoasă, Crăciun luminat în casă, bucate bune pe masă, vin de la Cotnari: o… grasă, sănătate și mulți bani, hai noroc și «La mulți ani!»”

„Când eram mic/mică, îmi doream cele mai frumoase cadouri de la Moș Crăciun. Acum știu că darurile cele mai importante nu stau împachetate frumos sub brad, ci sunteți VOI. Sărbători fericite! Vă îmbrățișez cu drag”

„Vă doresc ca Sărbătorile să fie presărate cu bucurii, împlinire sufletească, liniște și sănătate. Vă mulțumesc că existați și că îmi sunteți alături, MAMĂ sfântă, TATĂ drag!”

„Dragii mei părinți, voi mi-ați luminat viața și mi-ați arătat drumul cel bun! Vă mulțumesc din suflet pentru sfaturi și pentru dragostea pe care mi-ați oferit-o! Sărbători magice cu sănătate, sănătate și iar sănătate!”

„Cel mai fericit Crăciun din lume pentru cei mai buni părinți din lume! Vă mulțumesc că ați fost și sunteți lângă mine de fiecare dată când am nevoie. Sănătate să vă dea Dumnezeu, mamă, și bucurii de la copii, tată!”

„M-ați ținut de mână și m-ați învățat cum să împodobesc primul meu brad de Crăciun. Astăzi, când decorez bradul pentru copilul meu, mi-aș fi dorit sa fiți lângă mine. Vă urez cu drag și dor Crăciun fericit!”

„Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un veșnic Crăciun. Sărbători de vis alături de cei dragi!”

„Din an în an primim binecuvântarea Crăciunului în familie. Mai ales acum, în acesta an greu pentru toți, avem nevoie unii de alții. Să ne adunăm lângă brad, să ne găsească Moșul cel Bun ÎMPREUNĂ! Crăciun… familist!”

„Crăciun luminat, suflet împăcat, «clanul» adunat! Sănătate și iubire, noroc și fericire!”

„Aho, aho, părinți și frați, lângă brad vă adunați, Crăciunul să-l… gustați, daruri multe să vă luați, în familie să vă distrați! Sănătate și mulți bani de acum încă… mulți ani!”

Mesaj de Crăciun pentru iubită/iubit

„Crăciunul să-ţi aducă un strop de fericire, un strop de iubire și-un strop de noroc, dacă se poate, toate la un loc! Să fii sănătoasă/sănătos că iubită/iubit ești!”

„Poţi să-mi trimiti o poza de-a ta ca să îi spun lui Moş Crăciun exact ce îmi doresc? Crăciun fericit! Deși fără mine-i greu, știu…”

„Să ne pierdem printre globuri și beteală, să alergăm prin ninsoare ca niște copii, să ne îngropăm în cadouri și să ne iubim cu dor nebun de-a pururi și de… Crăciun!”

„Cel mai frumos dar de acest Crăciun este că mă pot încălzi în brațele tale. Îți mulțumesc pentru că mă faci fericită/fericit, cea/cel mai iubită/iubit dintre pământeni!”

„Sărutul tău pasional va fi cel mai frumos dar de Crăciun pentru mine, așa că… vino și sărută-mă! Vreau să simt toată dragostea ta, dragostea mea!”

„Crăciunul nu era Crăciun fără tine, dragostea mea! Te iubesc și-ți mulțumesc pentru cel mai frumos dar pe care mi-l aduce Moșul cel bun: tu!”

„În noaptea sfântă de Crăciun vreau să văd toate stele nici pe cer, nici în bradul împodobit, ci în ochii tăi iubitule/iubito! Crăciun magic prin iubire, dragostea mea!”

„Mi-am pus tot sufletul în globurile pe care mâinile tale le-au mângâiat când am împodobit bradul… Și am simțit toată magia și bucuria Crăciunului privindu-te… Mulțumesc lui Moș Crăciun pentru cadoul său suprem, TU!”

„Draga mea, este cel mai frumos Crăciun din viața mea. Lângă tine plutesc de fericire și tot ce îmi doresc este să nu mă trezesc niciodată din acest vis frumos. Crăciun fericit alături de mine!”

„Crăciunul era trist fără tine, iubitule/iubito! Nașterea lui Iisus Hristos ne luminează dragostea. Îi mulțumesc pentru cel mai prețios dar pe care mi l-a făcut: TU!”

Mesaje de Crăciun pentru copii

„Fie ca Pruncul Iisus Hristos născut în ieslea din Bethleem să-ți umple viața cu bucurie, sănătate și multă… deșteptăciune pentru anul care vine. Crăciun fericit!”

„La ceas de mare sărbătoare, când colindele ne încălzesc sufletul cu bucuria Crăciunului, fie ca Nașterea Domnului să-ți lumineze sufletul, familia și casa, să-ți aducă sănătate, iubire, minte ascuțită și… note bune! Crăciun de… nota 10!”

„Să colinzi cu drag și spor de Crăciun, copile drag, să-ți dea Dumnezeu bucuria nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, lumina stelelor și înțelepciunea magilor! Crăciun fericit!”

„Învaţă, drag copil, să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumină pe care să le împarți tot anul ce vine cu părinții, surorile, frații, cu toți cei dragi! Crăciun fericit, cu sănătate și noroc!”

„Viața ta, cel mai iubit dintre copiii de pe Pământ, să fie mereu la fel de plină de dragoste și sănătate. Fie ca aroma de brad, de portocală, de cozonac, colindele și mirosul curat de iarnă să îți umple inima de bucurie și sufletul de liniște. Crăciun Fericit, dragul nostru!”

„Moș Crăciun vine tiptil, niciodată nu-l simțim, dar de fiecare dată lasă sub brad daruri pentru copii cuminți, ce nu-i supără pe părinți. Crăciun cu sănătate și bucurie, dragă copile!”

„Crăciun fericit, iubire, alături de mama și tata, alături de întreaga noastră familie. Ești cel mai frumos cadou pe care ni l-a oferit viața! Te iubim mult, draga/dragul nostru!”

„Unde-i Moșul, e și sacul! Unde-i sacul, e și darul! Unde-i darul, ești și tu! Unde ești tu, e și bucurie! Pentru toți care te iubesc și-ți urează un Crăciun de poveste, cu sănătate și noroc!”

„De Crăciun să vină bucuria! Iar sub bradul îmbrăcat în globuri și beteală, să-ți găsești cadoul adus de Moș Crăciun, copil iubit, să cânți colinde cu cei dragi, să râzi mult și să fii fericit! Crăciun magic!”

„Vine, vine Moș Crăciun și aduce jucării pentru cei mai buni copii! Tu ești printre ei? Fugi la brad și vezi dacă ți-a adus Moșul vreun dar! Crăciun de basm, copile drag!”

Mesaje de Crăciun pentru prieteni

„Gândul cel bun, inima curată, un zâmbet pe față, vorbe de duh și pace în suflet este tot ce-ți doresc de Crăciun, prieten drag!”

„Bogăție câtă vrei, sănătate pentru toți, să îți fie casa casă, cu bucate din belșug pe masă, Moș Crăciun cu sacul plin, drumu-n viață cât mai lin, iară anul care vine șă îți fie și mai bine!”

„Un prieten ca tine face Crăciunul și mai frumos. Să-ți colinde la ușă norocul, să-ți lumineze Dumnezeu sorocul, sănătate și belșug, astăzi e Crăciunul Sfânt!”

„Crăciunul să-ți aducă ce-mi doresc eu mie plus un bonus substanțial de sănătate, iubire și noroc! Liniște și belșug să-ți fie-n casă, prietene, de la un Crăciun la altul”

„Crăciunul se petrece în familie. Tu, prieten/ă drag/ă, ești și familie pentru mine! Sănătate și noroc să-ți dea Domnul, eu îți dau doar suflet. Al meu!”

„Crăciunul este despre reîntregirea familiei și reîntâlnirea cu prieteni dragi. Cât este posibil acum… Să ne reîntregim deci la un pahar de vin și-o vorbă… din plin!”

„Fie ca de Crăciun să vezi lumea cu ochi de copil, să iubești cu inimă de copil, să te bucuri cu suflet de copil. Nașterea Domnului Iisus Hristos să-ți lumineze viața, prieten drag!”

„De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere! Dar eu de la tine, de unde știu că este, cer sinceritate, încredere și susținere. Adică prietenie! Ceea ce își ofer și eu! Crăciun liniștit, cu sănătate și iubire, noroc și bucurie!”

„Prietenul la… Crăciun se cunoaște! O zi frumoasă, cu de toate pe masă! Un gând… divin, la un pahar cu… vin! Un zâmbet de bucurie cu sinceră prietenie! Crăciun perfect!”

„Prieten drag, ne cunoaștem de-o viață, alături la bucurii și nevoi. Să-ți dea Domnul de Crăciun ce nu-ți pot da eu: sănătate și noroc! Restul îl rezolvăm noi, împreună!”

Mesaje de Crăciun în versuri

„Pe la ferești tot cad steluțe,

Iar pe foc sunt sărmăluțe!

Bradul este-mpodobit,

Moș Crăciun, binevenit!

Peste tot e bucurie

Și Crăciunul stă să vie!

Sărbători măcar liniștite

Dacă-i prea mult «fericite»!”

„Cu colinde de Crăciun,

Vă dorim un an mai bun!

Și cu dragoste creștină

Să primiți în dar lumină,

Zurgălăi din flori de gheață

Să vă bucure de viață!,

Mult noroc s-aveți în toate,

La Mulți Ani cu sănătate!”

„Pe la colţuri unii spun

Că există Moş Crăciun,

Că i-ai scris şi c-o să vină

Să-ţi aducă-n inimă lumină!

Lângă brad şi lângă foc

Să-ţi aducă sănătate și noroc!”

„Urări bune fug spre tine,

Sănatate şi mult bine!

Un Crăciun deosebit,

Liniștit și fericit!”

„Seară bună de Crăciun,

Pentru cei cu suflet bun!

Eu sunt Moșu’,

Cel cu nasu-n pic cam… roșu!

Și-am venit prin telefon,

Nu pe ușă sau pe horn,

Cu urări de fericire,

Sănătate și iubire!

Crăciun bun și liniștit

Dacă nu chiar fericit…”

„Moș Crăciun bate la ușă,

Scoate mâna din mănușă

Și vă dă din palmă lui

Darurile cerului,

Lângă brad și lângă foc,

Să va umple de noroc!”

„Fie ca fulgi de zăpadă

Peste inimi să vă cadă

Și să vă aline

Dorul de mai bine….

Un Crăciun cu sănătate,

Să vădea Domnul de toate!”

„Să îți fie casa, casă,

Cu belșug din plin pe masă,

Moș Crăciun cu sacul plin,

Drumu-n viață cât mai lin,

Bogăție câtă poți să… suporți!

Sănătate pentru toți!

Iar la anul care vine

Să îți fie mult mai bine!”

„Sărbătorile când vin,

Să îți fie bradul plin,

Să ai tot pe săturate,

Casă plină, sănătate,

Punga să-ți geamă… de bani!

Mult noroc și La Mulți Ani!”

„L-am visat pe Moș azi noapte,

Tot venea c-un sac în spate,

Să v-aducă sănătate și noroc,

Și cadouri multe, uite-acum, pe loc!

Deci așteaptă-l, că el vine,

Uite, acum este… la mine!”

Mesaje de Crăciun… inedite! Și haioase!

„Dacă nu știi care-i culmea cadourilor, înseamnă că n-ai primit mesajul meu: nu lăsa pentru Crăciun ce-mi poți da chiar din… Ajun!”

„Moș Crăciun cu suflet bun să v-aducă în Ajun carduri VISA Diamant și-o „dotare” de… berbant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n… „custodio”… …Haide, gata cu visatu’, că vi s-a ars cozonacu’!”

„În ziua de Crăciun când te-ndopi cu jumări și caltaboș de n-ai timp nici să suspini, eu am să-ţi aduc aminte că nu e bine să consumi excesiv sare, zahăr și grăsimi! Altfel, poftă mare la sarmale!”

„E Crăciun! Este divin! Ne uităm pe geam afară, prin zăpadă Moșul… zboară?! …Ni se tara… rata… trata… trage de la vin!”

„Cățeluș cu păru’ creț, să ai jeepu’ în coteț și o vila cu piscină, Hande Ercel ca vecină, o lopată pentru bani! La Anu’ și La Mulți Ani!”

„Cei mai buni prieteni se cunosc de Crăciun… Ai sarmale în ceaun? Să-ți dea Domnul numai bine, vin și eu la masă la tine!”

„Crăciunul s-a anulat! Se pare că i-ai spus Moșului că ai fost cuminte anul acesta! Și a murit!! … De râs!!!

„Moş Crăciun e supărat, că-i de criză afectat… Nu e criza de SARS-Cov, are Moșul alt… morcov! Sania-i la înregistrat, taxa-auto s-a triplat, renii banca i i-a luat c-are rate mari de dat! Dar tot s-a dus să ne ia daruri de la magazin, vine cu un Uber… plin!”

„Fie-acest Crăciun cel mai bun, lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, cădeți-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu «La mulți ani!»”

„Crăciun izolat de… pandemie, ca să fie bucurie! Să fii bine, sănătos, să ai gust, să ai miros!”