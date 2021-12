Anul Nou se apropie cu viteză mai mare decât , majoritatea ne bucurăm că se duce odată acest 2021 bolnav, ciopârțit de atâtea nenorociri și vine 2022 mai curat, mai vaccinat, mai sănătos. Știți cum se spune: „Speranța moare ultima”…

Mesaje de Anul Nou 2022. Cele mai frumoase urări și felicitări pentru cei dragi

Și fiindcă nu putem fi, și teoretic, și practic, fizic și chimic, împreună cu toți cei dragi alături la cumpăna dintre ani (permiteți acest minunat limbaj lemnos-rugos la ceas aniversar… brrrr….) ce facem? Aveți dreptul la trei încercări de răspuns…

Da, ați ghicit din prima: încărcăm rețele de telefonie mobilă cu milioane, zeci de milioane, sute de milioane, mii de milioane de mesaje. De drag, cu drag și, dacă se poate, cât mai frumos, cât mai adânc, cât mai emoționant pentru destinatar. Într-un cuvânt, original!

ADVERTISEMENT

vă oferă „câteva” variante de de pentru diferite categorii de persoane dragi, în caz că sarmalele v-au căzut cam greu și nicio Grasă de la Cotnari nu v-a luat greața, înfrățită cu un Colebil. Așadar să începem cu…

Mesaje de Anul Nou 2022 pentru familie

„Tată bun, mamă iubita, azi e ziua potrivită

Să vă spun ce vă doresc,

Să v-arat cât vă iubesc!

Vă doresc întâi de toate

Un an nou cu sănătate!

Voie bună, trai uşor,

Bucurie şi mult spor!

La mulţi ani cu drag și dor,

Al vostru iubitor fecior!”

ADVERTISEMENT

„Dragii mei dragi, gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Treceţi prin ea în noul an 2022 şi luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. La mulţi ani!”

„Dragii noștri, este cumpăna dintre 2021 și 2022! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri. La mulţi ani!”

ADVERTISEMENT

„Noul an 2022 să aştearnă înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Va urma să le scriem numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire pentru ca la sfârşit să-l citim cu bucurie. Un An Nou fericit!”

„Gânduri bune fug spre voi, toate de la noi! Sănătate şi noroc, dragii noștri mari și mici! Un An Nou de povestit nepoților! La mulți ani de drag cu dor!”

ADVERTISEMENT

„Anul vechi în cântec pleacă, vine vesel Anul Nou! Să preţuim ce a fost bun, dar să nu uităm ce a fost rău în anul vechi! Să trecem, dragii noștri mari și mici, cu mai multă chibzuinţă, iubire, iertare și speranță de mai bine în 2022!”

„Buchet de artificii eu va trimit în dar, șampanie rece și clinchet de pahar. Petrecere frumoasă și «La Multi Ani»! Să vă aducă 2022 multă iubire și un ocean de fericire. Toate visele Dumnezeu să vi le împlinească și mult noroc să vă dăruiască!”

ADVERTISEMENT

Mesaje de Anul Nou 2022 pentru copii

„E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină şi căldură, copil drag, alături de cei dragi ţie. Dăruieşte din toată inima şi deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste şi fericire. Lasă-ţi sufletul să zboare liber şi trăieşte fiecare zi ca pe un dar nepreţuit. La mulţi ani, draga/dragul nostru!”

„Viaţa e o luptă pe care o purtam zi de zi. Mai şi pierzi, mai şi câştigi, dar daca nu te dai bătut/ă, dragul/draga nostru/noastră, vei avea cele mai mari bucurii! La mulţi ani! Un an 2022 plin de împliniri”

„Treci peste supărările ce-au fost și crede cu adevărat în tine! Anul Nou 2022 este o carte deschisă cu rețetele succesului și formulele reușitelor. Citește-le bine, alege ce ţi se potriveşte şi porneste la drum cu încredere! La mulţi ani, draga/dragul nostru!”

„Ultimele zile ale anului 2021 sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! 2022 este aproape să-şi deschidă primele file, necunoscute. Citește-le cu atenție și pornește cu încredere în aventura cunoașterii! Sănătate să-ți dea Dumnezeu, iubire își dăm noi, copil drag!”

„Nu-i așa că ești cu telefonul în mână? Află, deci, că și în anul nou 2022 mama și tata vor fi lângă tine cu toată iubirea lor, tu să fii sănătos și să te bucuri de căldura și ocrotirea tuturor din familie! La mulți ani!”

„Să prinzi aripi, copil stelar, pentru a trece cu uşurinţă peste pragurile Noului An 2022. Culege ce e frumos şi bucură-te cu sufletul curat! Învață ca să fii gata de a trăi senzaţii tari tot anul! La mulţi ani cu sănătate!”

„Când Dumnezeu te are drag

Şi te ia în paza milei sfinte,

Ca arme de-a lupta înainte

Nu-ţi dă nici bâtă, nici toiag,

Îti dă pricepere şi minte!”

Mesaj de Anul Nou 2022 pentru persoana iubită

„Să-ţi aminteşti, iubitule/iubito cu bucurie de toate împlinirile noastre din 2021, cu plăcere de toate clipele frumoase şi cu credința că le vom repeta în 2022! La mulți ani cu iubire și cu… mine!”

„Îţi doresc, iubite/iubito atâtea clipe fericite câţi fulgi de nea într-o iarnă ca-n basme. Un an nou mai bun, cu pace şi linişte în suflet şi cu multă dragoste în inimă. La mulţi ani 2022!”

„Deschide-ţi inima în noaptea dintre ani, iubitule/iubito, lasă bucuria unui nou început să îţi pătrundă în suflet, păşeşte cu speranţă şi încredere în 2022! Și, mai ales, nu uita că cineva se gândește în miez de noapte la tine şi îţi dorește toată fericirea din lume! La mulți ani cu drag și dor!”

„Fie ca în 2022 viaţa să îţi fie o continuă iubire! Salariu occidental, dimineţi dulci ca parfumurile franţuzeşti, zile pline de realizări nemţeşti şi nopţi legănate de cântecul gondolierilor veneţieni… La mulţi ani, iubirea mea!”

„Îţi doresc, iubirea mea, să ai parte în 2022 de duminici dulci… cu mine, luni luminoase… cu mine, marţi minunate… cu mine, miercuri magnifice… cu mine, joi jucăuşe… cu mine, vineri voioase… cu mine, sâmbete superbe… cu mine! Adică un An Nou măcar… excelent! Cu mine!!!”

„Noul An să te găsească, dragostea mea, cu gândul la mine, la iubirea noastră născută în 2021 și care abia așteaptă 2022 ca să înflorească în toată splendoarea ei unică! La mulți, mulți ani împreună, elixirul sufletului meu!”

„La ceas de făurit speranțe, deschide-ți sufletul marii sărbători, lasă-te cuprinsă/cuprins de bucurie şi rămâi aşa pentru tot restul vieţii! Fii raza mea de soare şi luminează-mi zilele ce or să vie, rămâi cu mine în lumea dragostei fără sfârşit! La mulţi ani, magia inimii mele!”

Mesaje de Anul Nou 2022 pentru prieteni

„Ieri e istorie, mâine e speranță, AZI e un DAR. 2021 se face 2022, Dumnezeu fie cu voi! La mulţi ani şi un An Nou cel puțin… fericit!”

„Cu speranţa că anul nou 2022 va fi mai bun decât bătrânul 2021, vă trimitem cu drag 1.000 de urări de bine însoţite de 1.000 de îmbrăţişări şi vă urâm… pardon, vă urăm un an nou fericit!”

„Fie ca toate visele pe care le zămisliți în aceste zile magice să se împlinească şi drumul străbătut către realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în casă fericire şi belşug. La mulţi ani 2022!”

„În fiecare picătură a şampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai sincere şi călduroase gânduri! Un 2022 minunat să-ți dea Dumnezeu!”

„2022, An Nou, speranțe noi! Să aveți parte de sănătate maximă, iubire câtă puteți duce, măcar un dram de noroc, de liniște și pace în lume,. Adică de o viață mai bună! Alături de prieteni! La mulți ani!”

„Când clopotele vor suna vestind că anul s-a sfârșit, prin crengi de brad și fulgi de nea, eu îți urez un an nou bun și fericit! Atunci luminile s-aprind și micul clopot de argint cu clinchet viu va răsuna, șoptindu-vă din partea mea «La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul de toate!»”

„Aho, aho, prieten bun,

Care stai pe sait acum,

Ia opreşte-te din scris

Și ascultă ce-am de zis.

N-am venit să te stresez,

Am intrat să îţi urez

La Mulţi Ani şi fericire,

Casa plină de iubire,

Punga plină de mulţi bani,

Să trăieşti și la mulţi ani!”

Mesaje de Anul Nou 2022 în versuri

„La mulţi ani cu sănătate,

Domnul să vă dea de toate!

Poate-un strop de fericire…

Poate unul de iubire…

Poate unul de noroc…

Mai bine toate la un loc!”

„La mulţi ani cu veselie

Sănătate pe vecie!

Casa plină de bucate,

Dragoste pe săturate,

Tot ce vă doriţi acum

Să v-aducă un an bun!”

„Anul Nou bate la uşă,

Răul facă-se cenuşă!

Bucurii şi sănătate,

Domnul să vă dea de toate!

Și când nici nu vă gândiţi,

Să fiţi mai fericiţi!”

„La mulți, mulți ani

Cu mulți, mulți bani!

Sănătate și iubire,

Mult noroc și bucurie!

Anul Nou ‘22

Să fie bun cu voi!”

„La Mulţi Ani cu bucurie,

Casa, casă să vă fie,

Masa, masă să rămâie,

Iar in jurul ei să vie

Oameni buni, de omenie,

Să v-aducă veselie,

Gânduri bune, cumpătate

Și urări de sănătate!

Zile multe şi prospere,

De la Dumnezeu putere

Să învingeţi relele ce vă-ncurcă vieţile!”

„Mult belşug în casă,

Pâinea mai gustoasă!

Datorii puţine

În anul care vine!

Pace-n inimi, rod bogat,

Bucurie, gând curat!

Din a voastră casă

Binele să nu mai iasă!

Un an mai bogat în împliniri,

În conturi cu… veniri!

La mulţi, mulți ani

Cu mulți, mulți bani!”

„La mulţi ani cu veselie,

Sănătate pe vecie!

Casă plină de bucate,

Dragoste pe săturate!

Bani «la greu»,

Noroc cu caru’,

Tot ce vreți şi… sus paharul!”

Mesaje de Anul Nou 2022 amuzante… ca să nu spunem de-a dreptul haioase!

„Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu tot vom petrece! 2022 să dea cu mulți bani în voi!”

„Viata mea ar fi goală fără tine, iubire, dar contul meu bancar ar fi plin! Un an nou fericit, că încă n-am… sărăcit de mult ce te-am mai iubit!”

„La mulți ani cu sănătate,

Masa plină de bucate!

Și în jurul ei să ai

Mai mulţi fani decât duşmani!

Anul Nou să te ferească

De prieteni ce-ți cer bani!”

„Sănătate și de toate

S-ai l-anu’ pe săturate!

Să-ți dea Domnul inspirație și noroc

Ca să nu joci tot pe loc, pe loc, pe loc!

Să câștigi la 6 din 49,

Să ne dai din bani și nouă!”

„Fie ca anul 2021 să-ți aducă «dăcât» 12 luni de sănătate, 52 de săptămâni fericite, 365 de zile cu bogăţie, 8.760 ore de înţelepciune, 525.600 de minute de distracţie şi, în final, 31.536.000 de secunde petrecute alături de persoana pe care o iubeşti!”

„Auzi, pretine, nu-ți urez decât atât: cea mai bună zi din anul trecut 2021 să fie cea mai rea în noul an 2022! OK?”

„An Nou cu certificat de garantie un an, RCA și Casco tot pentru un an! Ofertă valabilă doar în noaptea de 31 Decembrie 2021 – 1 Ianuarie 2022!”

„În pariul cu viaţa am mai învins un an, am rămas la masa de joc şi am ridicat miza la 2022! Un alt an, alte «cărți», alte mize, altă provocare! La mulți ani și la… mai mare!”

„Se iau 12 luni, de preferință românești. Se curăţă bine de amar, de ură şi de invidie. Se pun la dospit sănătate și liniște. Se călesc apoi cu noroc și bucurii până se încheagă un An Nou cât mai curat şi mai luminos. La mulţi ani cu multă iubire!”

„Anul nou cu veselie,

Facturi mici la energie!

O Tesl-automată în garaj,

Că nu-i trebuie ambreiaj,

Virușii să te-ocolească,

Și conturile să-ți crească!

La multă baftă-n în ‘22

Și la voi, dar și la noi!”