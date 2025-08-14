Mesaje de Sfânta Maria 2025. Cele mai frumoase urări de Sf. Maria

Sfânta Maria este ocazia perfectă pentru a transmite gândurile bune și urările celor dragi. Dacă ai în familie persoane care poartă aceste nume sau derivatele sale, asigură-te că le trimiți un mesaj frumos!
Pe data de 15 august, creștinii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare. În calendarul creștin-ortodox există două sărbători importante dedicate Sfintei Maria. Una dintre ele este pe 15 august, iar cea de-a doua este pe 8 septembrie, atunci când se sărbătorește Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică.
Maria, dar și derivatele sale sunt unele dintre cele mai comune nume din România. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, peste 2.2 milioane de români poartă astfel de nume. Dintre aceștia, 1.89 milioane sunt femei, iar restul sunt bărbați.
Este important să știi cui îi poți spune „La mulți ani!” pe 15 august, de Sfânta Maria. Pe lista numelor care se celebrează în această zi se înscriu Maria, Marian, Mariana, Marin, Mioara, Mia, Marilena sau Mara. În aceeași categorie intră și Marusia, Mimi, Marinel, Măriuța sau Mărioara.
Fiind o zi specială, nu trebuie să o lași să treacă fără să trimiți cele mai frumoase mesaje celor dragi. Îți lăsăm câteva idei care sigur vor pune un zâmbet pe chipul destinatarului.
Fiindcă sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului stârnește uneori confuzii, mulți se întreabă dacă este potrivit să spună „La mulți ani!”. Părintele Vasile Ioana a venit cu clarificări în această privință.
Potrivit acestuia, 15 august marchează ridicarea Maicii Domnului la ceruri. Spre deosebire de ceea ce cred unii, această zi nu trebuie privită cu tristețe, ci dimpotrivă, cu bucurie.
„Foarte mulți m-au întrebat dacă spunem „La mulți ani!“ celor care poartă numele Maicii Sfinte sau nu. Desigur, pentru cei care purtați numele Sfintei Maria este o zi deosebită. E bine să o sărbătoriți pentru că, în această zi, Maica Sfântă merge la ceruri.
Se poate spune „La mulți ani!“ și în 15 august, și în 8 septembrie, pentru că ziua aceasta nu este o zi a întristării. Adormirea Maicii Domnului nu este o zi a tristeții, ci o zi a bucurie, când Iisus Hristos ia sufletul Maicii Sfinte și îl primește atât de frumos.”, a spus preotul, potrivit dcnews.ro.