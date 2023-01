Mesaje de Sfântul Ion 2023. În fiecare an, pe data de 7 ianuarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan Botezătorul.

, acesta este și motivul pentru care are nenumărate tradiții și obiceiuri respectate de la an la an.

Aproape două milioane de români își serbează ziua de nume pe 7 ianuarie. Statisticile de la Ministerul Afacerilor interne arată că este vorba despre un număr de 1.420.774 bărbați și 531.197 femei.

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Ion? Statisticile arată că în cazul femeilor, 371.486 poarta numele Ioana, iar alte 141.000 de femei pe cel de Ionela.

De asemenea, alte 11.290 se femei poartă numele de Nela, în timp ce un număr de 6.726 poartă numele Ionelia.

În cazul bărbaților care își serbează ziua de nume de Sfântul Ioan Botezătorul, 411.149 poarta numele Ion, 514.865 pe cel de Ioan. De asemenea, statisticile artă că peste 320.000 poartă numele de Ionuț.

Tot de Sfântul Ion sunt sărbătoriți și cei care poartă numele de Ionel, Nelu, Ionică, dar și Ioan, sau Onuț.

Mesaje de Sfântul Ion 2023. Cele mai frumoase urări, sms-uri și felicitări pentru persoanele dragi

Dacă ai pe cineva apropiat care are unul dintre numele menționate mai sus, atunci trebuie să transmiți un gând frumos în această zi de sărbătoare.

Iată .

Este ziua ta, Ioana, un nume la fel de pur şi gingaş ca tine! La mulţi ani!

Felicitări, dragul meu Ioan, cu ocazia acestei zile. Îţi urez să fii mereu sănătos şi plin de voie bună. La mulţi ani!

Un ocean de sănătate, Un munte de noroc, Un camion cu bani, Si un sincer: La mulţi ani, Ioane!

Azi, de ziua numelui, iţi urez şi eu să fii iubit(a) şi să ai parte de tot ce îţi doreşti. La mulţi ani!

E 7 ianuarie şi nu este o iarnă prea grea, dar totuşi o să stau în casa Ioane şi o sa beau în cinstea ta!

De Sf. Ioan, cei dragi să te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o seară magică, iar fericirea să te ia în brațele ei în acest moment special!

