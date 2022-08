Mesaje dure după FCSB – Hermannstadt 1-1: “Nu suntem respectați!” / “Nu știu cât o să mai jucăm”

Deși se confruntă cu grave probleme financiare, AFC Hermannstadt a reușit surpriza campionatului, după ce .

Hermannstadt o încurcă pe FCSB. Protest al jucătorilor în startul partidei. “Nu se știe cât o să mai jucăm”

Hermannstadt a fost egalată în minutul 90 de FCSB, după o seară de excepție pentru Daniel Paraschiv, care a dat o pasă decisivă pentru Butean și a reușit un super-gol.

„Am încercat să tragem un semnal de alarmă, nu este primul. Împotriva oamenilor care trebuie să ne plătească. Nu se știe cât o să mai jucăm, echipa se rărește. S-a rărit și conducerea. La fiecare antrenament se discută numai de probleme de bani. Ne piere cheful de fotbal.

Suntem o echipă unită, așa ne menținem spiritul. Puteam să luăm trei puncte. Scopul meu nu e să dau gol, e să mă apăr. Din păcate la ultima fază am greșit. Îmi asum, mi-am cerut scuze. Toată lumea m-a susținut, și aici se vede unitatea echipei”, a declarat Mihai Butean, autorul primului gol.

Vlad Muțiu, dezamăgit de problemele financiare de la Hermannstadt: “Am sperat prea mult și nu s-a onorat. Nu sunt respectați”

a mers și Vlad Muțiu, cel care a intrat între buturi după ce Plamen Iliev a plecat de la echipă. Fostul dinamovist a făcut o partidă excelentă.

“Un semnal de alarmă, lumea trebuie să știe problemele cu care ne confruntăm. Nu suntem respectați pentru munca pe care o facem. Avem copii, părinți, familii și trebuie să fim plătiți.

Am sperat de prea multe ori și nu s-a onorat. Ne pare rău că nu am câștigat, dar toți ne-am fi mulțumit cu o remiză la începutul meciului. E un rezultat bun”, a punctat și Vlad Muțiu.

Daniel Paraschiv, omul meciului cu FCSB: „Puteam să plecăm cu trei puncte”

„L-a cum s-au desfășurat lucrurile puteam să plecăm cu trei puncte dacă eram mai atenți. Cred că se văd caracterele puternice în vremuri grele. Avem probleme grave de tot și nu știu ce putem să facem. Nu știu ce viitor mai există pentru echipă.

Avem de luat o grămadă de prime, plus două salarii și nu e ușor să mai venim la muncă. Am simțit înainte de corner, m-am poziționat și ne-am bucurat de un gol frumos”, a declarat și Daniel Paraschiv.

Marius Măldărășanu simte că Hermannstadt ar fi meritat mai mult în partida cu FCSB: “Nu au avut ocazii, au venit cu mingi lungi”

Meritam cele trei puncte, sunt dezamăgit. Am avut șanse bune să facem 3-1. Nu au avut ocazii, au venit numai cu mingi lungi în careu și până la urmă am luat gol. Nu aș vrea să vorbesc despre situația financiară, ca antrenor nu cred că este bine.

Le-am spus jucătorilor că nu vreau să ne batem la retrogradare. Poate îl pierdem și pe Baba, dar măcar să ia băieții ăștia un salariu sau două din ce am putea încasa. Îmi doresc să jucăm frumos, dar consider că am pierdut două puncte”, a declarat antrenorul lui Hermannstadt la , la finalul meciului cu FCSB.