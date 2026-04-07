Mesaje emoționante după moartea lui Mircea Lucescu. Lacrimi și durere în fotbalul internațional

Mesaje din lumea fotbalului după moartea lui Mircea Lucescu la vârsta de 80 de ani. Sursă foto: colaj Fanatik

Marele antrenor Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Tehnicianul a decedat la Spitalul Universitar din București, în urma unor complicații care au apărut după ce a suferit un infarct chiar în ziua în care trebuia să fie externat. Din acel moment, ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă și nu și-a mai revenit.

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai mari antrenori care a activat în Turcia și a pregătit și echipa națională, iar Federația de la Istanbul a deplâns moartea marelui tehnician.

”Mircea Lucescu, fost antrenor al echipelor naționale ale Turciei și României, a decedat la vârsta de 80 de ani, în spital, în urma unei serii de probleme cardiace.

Antrenorul român, care și-a început cariera de antrenor la vârsta de 34 de ani și este clasat pe locul 3 în topul celor mai de succes antrenori din lume în ceea ce privește trofeele câștigate, a câștigat Supercupa Europei cu Galatasaray în 2000 și Super Lig în sezonul 2001/02. În sezonul următor, a condus Beșiktaș la titlul în Super Lig în anul centenarului clubului.

După ce a antrenat diverse echipe în România și Italia, și a lucrat și în Ucraina și Rusia, antrenorul român a fost antrenorul principal al echipei naționale a Turciei din 2017 până în 2019. Mircea Lucescu, care a adus contribuții semnificative la întinerirea generației de jucători și la aducerea de nume noi la echipa națională, a fost antrenorul care le-a oferit lui Irfan Can Kahveci, Merih Demiral, Mert Muldur și Zeki Çelik primele apariții în tricoul echipei naționale de seniori, toți făcând parte din lotul calificat la Cupa Mondială din 2026.

Antrenorul român, aflat la a doua sa perioadă la echipa națională a României din 2024, a stat pe bancă pe 26 martie la Istanbul la meciul semifinalei play-off-ului Cupei Mondiale din 2026 împotriva Turciei, în ciuda stării sale de sănătate precare. Cu acest meci, Mircea Lucescu și-a câștigat titlul de cel mai în vârstă antrenor activ la o echipă națională.

Antrenorul român s-a îmbolnăvit în timpul unui antrenament la echipa sa înaintea meciului amical al României împotriva Slovaciei din 31 martie și a fost spitalizat. A suferit un infarct în ziua în care urma să fie externat și a fost internat la terapie intensivă.

Federația Turcă de Fotbal își exprimă profunda durere pentru trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu și transmite condoleanțe familiei sale, celor dragi, Federației Române de Fotbal și cluburilor Beșiktaș și Galatasaray. Contribuțiile domnului Mircea Lucescu la fotbalul turc, atât la nivel național, cât și la nivel de club, nu vor fi niciodată uitate și vor fi mereu amintite cu laude”, este mesajul postat pe Federația Turcă, pe rețelele de socializare.

A Millî Takımımızın ve Romanya Millî Takımının eski teknik direktörü Mircea Lucescu, kalbiyle ilgili yaşadığı bir dizi rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. 34 yaşında başladığı antrenörlük kariyerinde elde ettiği başarılarla dünyanın en çok… — TFF (@TFF_Org)

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj emoționant după decesul lui Mircea Lucescu în care a vorbit despre dedicarea pe care acesta a avut-o pentru fotbal și pentru atingerea performanței.

”Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate şi longevive figuri din istoria fotbalului românesc şi european, Mircea Lucescu ne lasă drept moştenire mult mai mult decât excelenţa sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său. Ne lasă exemplul unei vieţi dedicate pasiunii pentru fotbal şi al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăţilor, pentru atingerea performanţei.

Cu tenacitate şi inteligenţă tactică remarcabile, a obţinut trofee importante şi a format echipe, dar mai ales caractere. Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generaţii de jucători şi a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii. Transmit condoleanţe familiei, apropiaţilor şi tuturor celor care l-au admirat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a precizat Nicuşor Dan.

Doi dintre cei mai mari fotbaliști ai României, Gică Popescu, Gabi Balint și Adrian Mutu, au fost extrem de triști la aflarea vești că marele antrenor Mircea Lucescu a trecut în neființă.

”A iubit atât de mult fotbalul, încât i-a dedicat viața până în ultimul minut. O pierdere uriașă pentru tot sportul românesc; pentru noi, cei care am avut șansa să-i fim jucători, dar și pentru generațiile întregi de suporteri care s-au bucurat de performanțele unei cariere unice în istorie. Rămas bun, Nea Mircea”, a scris Gică Popescu, pe .

”Astăzi ne-a părăsit un om care a însemnat enorm pentru fotbalul românesc. A fost cel care a avut încredere în mine şi m-a promovat la echipa naţională – un moment care mi-a schimbat viaţa. Mai târziu, am avut onoarea să îi fiu antrenor secund timp de un an, o perioadă din care am învăţat enorm.

A iubit fotbalul cu o pasiune extraordinară şi a trăit fiecare zi pentru acest sport. A fost un mare jucător şi un mare antrenor, dar mai ales unul dintre cei care au scris, prin muncă şi pasiune, pagini importante din istoria fotbalului românesc. Drum lin… şi mulţumesc pentru tot”, a fost mesajul lui Gabi Balint.

”Nu l-am avut antrenor, dar poate e cel mai bun antrenor avut de România, care ne-a reprezentat cu brio și cinste. A fost un punct de reper în fotbalul românesc, un antrenor cu A mare. Toți ne uităm la el și am dori să avem performanțele lui”, a declarat Mutu, la .

Fotbalul românesc este în doliu după moartea lui Mircea Lucescu, iar cluburile din țara noastră își iau rămas bun de la legendarul antrenor prin mesaje postate în mediul online.

”Ziua de astăzi va rămâne una de tristă amintire pentru toți iubitorii fotbalului, odată cu plecarea dintre noi a unuia dintre cei mai mari jucători și antrenori români ai tuturor timpurilor, domnul Mircea Lucescu. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul postat de FCSB.

”Recunoștință eternă, Mircea Lucescu! Am sperat într-o minune, dar nu a fost să fie. Inima marelui antrenor Mircea Lucescu s-a oprit astăzi pentru totdeauna. Inima aceea mare, care a bătut pentru fotbal, pentru Dinamo și pentru România.

Mircea Lucescu a fost o legendă. Îi mulțumim pentru tot ce a însemnat pentru noi și pentru toate lecțiile pe care ni le-a predat. Îi vom purta mereu recunoștință! Odihnește-te în pace, Mircea Lucescu! Condoleanțe familiei!”, este comunicatul postat de CS Dinamo.

”Veste tristă: în această seară ne-a părăsit Mircea Lucescu, fostul mare jucător și antrenor român. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris Universitatea Craiova, pe contul de Facebook.

”Un vizionar, un sportiv, un fotbalist, un OM, un antrenor și un PROFESIONIST inegalabil! O figură legendară pentru fotbalul românesc și nu numai… Va defini mereu performanța și ne va lipsi! Enorm!… Mulțumim pentru TOT, Mircea Lucescu! Condoleanțe familiei!”, a notat și FC Hermannstadt.

”FC Politehnica Iași își exprimă profundul regret la trecerea în neființă a marelui Mircea Lucescu. Fotbalul românesc pierde astăzi o personalitate uriașă, un reper de profesionalism, inteligență și pasiune, un nume care a inspirat generații întregi de jucători, antrenori și iubitori ai acestui sport.

Pentru orașul nostru, despărțirea este cu atât mai dureroasă cu cât Mircea Lucescu a fost Cetățean de Onoare al Iașului și Ambasador al fotbalului ieșean, distincții care au însemnat o mare onoare pentru comunitatea noastră. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și apropiaților. Odihnească-se în pace!”, a scris și Poli Iași.

La scurt timp după ce s-a anunțat decesul lui Mircea Lucescu, cotidianul italian a publicat un amplu material despre tehnicianul român care a avut o carieră impresionantă și în fotbalul italian.

Sun titlul ”Mircea Lucescu, vizionarul fotbalului, a murit. A antrenat echipe precum Pisa, Inter și Brescia”, publicația italiană a notat: ”A câștigat 36 de trofee la conducerea a opt echipe, inclusiv Cupa UEFA cu Șahtior Donețk, a lansat sute de jucători de top și a inventat analiza meciurilor.

Mircea Lucescu a murit în această seară, la scurt timp după ora 19:00. Avea 80 de ani. A suferit un infarct miocardic fatal, din care nu și-a revenit niciodată în ciuda eforturilor medicale repetate. Fusese spitalizat de o săptămână, dar fusese în comă indusă timp de peste 24 de ore.

Măsura măreției lui Mircea Lucescu constă în aceasta: astăzi toată lumea vorbește despre analiza meciurilor pe care el a inventat-o”.

Primele reacții după anunț

a venit la puțin timp după ce și-a încheiat mandatul la cârma echipei naționale a României, ca urmare a ratării calificării la Cupa Mondială. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, s-a arătat marcat de decesul marelui antrenor.

”Este o zi neagră pentru România și pentru fotbalul mondial. Ne-a părăsit un om care a trăit prin și pentru fotbal în fiecare secundă a existenței sale. Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor, ci un profesor de viață pentru generații întregi de jucători. A fost un om care a iubit acest sport mai mult decât orice în viață, iar impactul său asupra fotbalului nostru este incomensurabil.

În aceste momente de grea încercare, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Rămânem cu lecțiile sale, cu eleganța domniei sale și cu un gol imens care nu va putea fi umplut niciodată. Drum lin printre stele, Domnule Lucescu”, a declarat Burleanu, conform .

Mesaje ale foștilor jucători

Unul dintre foștii săi jucători, Ciprian Marica, a postat un mesaj plin de durere prin care a anunțat că nu poate vorbi cu presa într-un moment atât de dificil. Fostul atacant al naționalei a jucat sub comanda lui ”Il Luce” la Șahtior Donețk, în perioada 2004-2007.

”Nu insistați, vă rog, și nu vă supărați! Nu pot să spun nimic în momentele astea! Să aibă Dumnezeu în grijă sufletul lui uriaș și să dea putere familiei!”, a scris Marica, pe contul de Facebook.

Reacții din partea cluburilor

Majoritatea cluburilor din România au avut postări pe rețelele de socializare prin care i-au adus un ultim omagiu uriașului antrenor Mircea Lucescu. Printre acestea Dinamo și Rapid, echipe pe care ”Il Luce” le-a antrenat în cariera sa.

”Imaginea veșnică a unui simbol! Din nefericire, astăzi, lumea fotbalului românesc este mai săracă. Mircea Lucescu, fostul nostru mare jucător și antrenor emblematic, a plecat dintre noi la vârsta de 80 de ani. Pentru Dinamo, nu este doar o pierdere. Este despărțirea de o parte din propria identitate. Mircea Lucescu nu a fost doar un nume în istoria clubului. A fost unul dintre cei care au scris-o.

Între 1963 și 1977, a îmbrăcat tricoul alb-roșu cu mândrie și responsabilitate, adunând 250 de meciuri și 57 de goluri. A fost liderul unei generații care a adus 7 titluri de campion și o Cupă a României, dar dincolo de cifre, a fost expresia inteligenței din teren, a eleganței și a spiritului de învingător care definește Dinamo.

Ultimul meci pe care l-a disputat Mircea Lucescu în cariera sa de jucător a fost în sezonul 1989–1990; antrenor fiind la Dinamo, a intrat pe teren pentru 15 minute într-un meci disputat împotriva celor de la Sportul Studențesc, devenind astfel cel mai vârstnic jucător care a îmbrăcat tricoul clubului nostru, la vârsta de 44 de ani și 9 luni.

A purtat cu aceeași onoare și tricoul echipei naționale, pentru care a evoluat de 65 de ori și a marcat de 10 ori, fiind căpitanul generației care a reprezentat România la Campionatul Mondial din 1970, o generație care a inspirat și a rămas în istorie.

Revenit la Dinamo ca antrenor, între 1985 și 1990, a construit una dintre cele mai valoroase echipe din istoria clubului. Sub conducerea sa, Dinamo a câștigat un titlu de campioană, două Cupe ale României și a ajuns până în semifinalele Cupei Cupelor, confirmând nu doar valoarea, ci și spiritul unei echipe care nu a încetat niciodată să creadă.

Mircea Lucescu a însemnat însă mai mult decât trofee. A însemnat viziune. A însemnat caracter. A însemnat continuitate. A fost un reper pentru fotbalul românesc și european, un antrenor care a format generații, a inspirat destine și a dus mai departe, peste granițe, numele fotbalului românesc.

Pentru Dinamo, numele Lucescu nu va fi niciodată doar un capitol de istorie. Va rămâne un simbol. Un simbol al pasiunii, al sacrificiului și al excelenței. Astăzi ne luăm rămas-bun, dar moștenirea sa rămâne vie în culorile clubului, în memoria suporterilor și în tot ceea ce înseamnă spiritul dinamovist. Odihnește-te în pace, Mircea Lucescu! Clubul Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au iubit”, a transmis Dinamo, pe contul de Facebook.

”Cuvintele sunt prea mici pentru un nume atât de mare… Mircea Lucescu ne-a părăsit după o viață dedicată fotbalului. Un om care a format generații, a scris istorie și care ne-a făcut de atâtea ori mândri că suntem români.

Vom păstra în suflet pentru totdeauna amintirile, emoțiile și trofeele câștigate împreună! Mulțumim pentru tot, nea Mircea! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, este și mesajul publicat de clubul Rapid.

Mesaje oficiale FRF și UEFA

Federația Română de Fotbal a dat un comunicat în care a anunțat tragica veste a morții lui Mircea Lucescu și a anunțat că la toate meciurile care vor avea loc în weekend se va ține un moment de reculegere.

”Federația Română de Fotbal își exprimă regretul nemărginit în urma trecerii în neființă a celui care a fost, este și va rămâne o legendă absolută: Mircea Lucescu. Fotbalul nostru pierde astăzi nu doar un tactician genial, ci un mentor, un vizionar și un simbol național care a purtat tricolorul pe cele mai înalte culmi ale succesului mondial.

Mircea Lucescu a lăsat în urmă o moștenire colosală, greu de egalat în istoria sportului rege. Ca jucător, a fost esența eleganței și a inteligenței în teren. Emblematic pentru Dinamo București, club alături de care a cucerit 7 titluri de campion, Lucescu a strălucit și sub culorile echipei naționale. Momentul de referință rămâne Cupa Mondială din 1970, unde, din postura de căpitan al “Generației de la Guadalajara”, a înfruntat legende precum Pelé și Bobby Moore.

Însă adevărata sa dimensiune de geniu s-a văzut pe banca tehnică. Mircea Lucescu a fost antrenorul care a adus fotbalul modern în România, ducând echipa națională la EURO 1984 și punând bazele marii echipe a Corvinului Hunedoara.

Succesele sale internaționale, trofeele europene cucerite, triumfurile cu Galatasaray și Beşiktaş în Turcia, perioada de la Şahtior Doneţk, în Ucraina, l-au plasat în panteonul celor mai titrați antrenori din istoria fotbalului mondial.

În vara lui 2024 s-a întors la Echipa Națională pe care a iubit-o fără margini. Sub conducerea sa, România a reușit o campanie de excepție în Liga Națiunilor, șase victorii din șase meciuri, în urma căreia reprezentativa noastră a obținut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Campionatul Mondial din vara aceasta.

Federația Română de Fotbal anunță organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și în Superligă feminină.

Rămas bun, Mircea Lucescu! Îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit fotbalului românesc! Dumnezeu să te odihnească în pace! În acest context plin de suferință pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunță că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată”, a notat FRF.

Omagii din fotbalul internațional

Unul dintre primele cluburi care au reacționat la aflarea tragicei vești a morții lui Mircea Lucescu a fost Galatasaray. Tehnicianul a stat pe banca formației din Istanbul în perioada 2000-2002 și .

”Cu profundă durere am aflat de trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, care a adus în țara noastră un alt trofeu european prin câștigarea Supercupei UEFA și care ne-a fost și antrenor în timpul celui de-al 15-lea titlu. Transmitem condoleanțe familiei, celor dragi și comunității fotbalistice a lui Mircea Lucescu. Nu te vom uita, Lucescu”, a scris Galatasaray, pe contul de Facebook.