Laurențiu Reghecampf sărbătorește Ziua Națională în costum popular. Ce înseamnă România pentru Ciprian Marica. Video

Antrenorul Universității Craiova, , a transmis românilor un gând cu ocazia Zilei Naționale a României, printr-un mesaj postat pe contul personal de instagram. Îmbrăcat într-un costum popular, el a urat „La mulți ani!” României, mesajul adunând peste 2.000 de aprecieri în 4 ore.

Vezi această postare pe Instagram

Ciprian Marica amintește că a câștigat și a plâns pentru România

La rândul lui, fostul atacant al naționalei, , a scris, pe contul personal de facebook, că, pentru el, România înseamnă acasă. „Înseamnă mândria de a putea cânta imnul românesc înainte fiecărui meci.

Am fost norocos, am luptat cu tricolorul pe piept, am câștigat și am plâns pentru tine, dragă Românie, și m-am regăsit în fiecare român care te iubește! A fost cea mai mare onoare!

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! LA MULȚI ANI, DRAGI ROMANI!”, a scris el, atașând mesajului un colaj de două fotografii din meciuri ale primei reprezentative ale României.

Fiecare dintre noi poate ajuta România să performeze, susține Ana Maria Popescu

Și scrimera Ana Maria Popescu a avut de transmis un mesaj. individual la Jocurile Olimpice de la Tokyo care au avut loc în vară, sportiva a dezvăluit secretul coronițelor de Crăciun la care a lucrat zilele trecute.

„La mulți ani, România!

Acum câteva zile, când vă scriam despre coronițele de Crăciun la care am muncit împreună cu DecorAktiva şi nAtelier şi pe care mi-aş dori tare mult să le achiziționați şi să donați pentru copiii de la Așezământul de copii Sf. Ierarh Leontie Rădăuți.

Vă spuneam că există o coroniță cu o poveste aparte. Este vorba de aceasta… a cărei bază este reciclată şi care mi-a atras atenția de când am intrat în atelierul Decoraktiva.

Până să îi dăm o nouă viață, nu avea strop de strălucire. (…) Apoi, când am început să-i adăugăm pufurile acelea în culorile tricolorului, reciclate şi ele, steluțele şi celelalte accesorii, am simțit că începe să prindă viață… să capete strălucirea pe care podiumul o oferă campionului preț de câteva clipe.

Aceasta este parte din ‘România Campioană’ pe care fiecare dintre noi o poate ajuta să performeze”, a scris multipla campioană olimpică, mondială și europeană.

Cadou de la Cătălina Ponor de 1 Decembrie

La rândul ei, fosta gimnastă , a făcut un cadou românilor. „De ziua noastră, a tuturor românilor, vreau sa vă spun din suflet un ‘La mulți ani’ și oriunde vă duce drumul vieții in această lume, să nu uitați niciodată că sunteți români pentru că fiecare dintre noi reprezintă România și putem face ceva pentru a fi mândri de acest lucru”, a scris ea pe pagina de facebook.

Tripla campioană olimpică (pe echipe, la bârnă și sol, de fiecare dată la Atena, în 2004) a oferit și un mic cadou, mai precis un video, foarte drag ei, de pe canalul ei de Youtube.

Horia Tecău a mulțumit, de Ziua României, primei lui învățătoare

După ce duminică a anunțat că va mai juca pentru echipa de Cupa Davis a României, Horia Tecău a avut, și el, un mesaj de 1 Decembrie. „Am fost întrebat dacă ar fi să mulțumesc cuiva astăzi, cu aș face-o.

M-am gândit imediat la doamna învățătoare Vasile, care, atunci când am început această călătorie sportivă, m-a încurajat, m-a susținut și m-a ajutat să recuperez lecțiile pierdute. Vă mulțumesc, doamna învățătoare!

Noi suntem România, fiecare în parte”, a fost mesajul lui Horia pe pagina de facebook.

Cristina Pîrv a revenit în România după 27 de ani petrecuți în străinătate

Cristina Pîrv, cea mai valoroasă voleibalistă a României din ultimii 30 de ani, s-a îmbrăcat de 1 Decembrie în costum popular. „După 27 de ani petrecuți în afara țării, unde am petrecut cele mai provocatoare, dar și frumoase momente din cariera mea sportivă, am hotărât să mă întorc acasă, în România.

Sunt aici pentru că iubesc România, iubesc românii și îmi doresc să înapoiez voleiului românesc, ceea ce acesta mi-a oferit. Îmi doresc să ajut, să le ofer copiilor și tinerilor o șansă de a reuși aici, la noi acasă. (…)

Îmi doresc să se vorbească despre România!!! Nu în ultimul rând, mi-am dorit mult să revin în țară pentru copiii mei, Patrick și Nicoll, ca ei să aibă șansa să descopere România”, este mesajul celei care a jucat la echipe din Italia, Brazilia și Franța.

În România a evoluat la Dinamo, între 1986 și 1991, iar la prima reprezentativă a jucat între 1992 și 2002. S-a retras din activitate în 2006, la Asystel Novara, după care a locuit mai mulți ani în Brazilia.

Pentru Adrian Boitan, este un sentiment special să reprezinte România

Jucătorul de tenis Adrian Boitan, stabilit în SUA, a debutat cu victorie în Cupa Davis, săptămâna trecută, când România a învins Peru cu 4-0 la Cluj-Napoca, victorie în urma căreia România va juca barajul pentru accederea în Grupa Mondială.

„România este locul în care am rădăcinile, locul în care m-am format, locul în care mă întorc cu plăcere pentru o perioadă scurtă în fiecare an!

Convocarea m-a luat puțin pe neașteptate, deoarece nu plănuiam să vin în Romania iarna asta, dar îi mulțumesc căpitanului Gabriel Trifu pentru șansa oferită. Am zis ‘Da’ imediat atunci când am fost întrebat!

Știam că am potențial să câștig cu oricine aș fi jucat acolo, iar tot ce puteam controla eu era să mă antrenez serios, așa cum o fac de fiecare dată, și să fiu pregătit în cazul în care mi se oferă o șansă.

Mă bucur că am reușit să debutez cu o victorie, pentru că prima convocare, primul meci, prima victorie la Cupa Davis este mereu o barieră de care orice jucător bun trebuie să treacă, iar lucrul ăsta nu poate decât să-mi dea încredere pentru viitor. E un sentiment special să îți reprezinți țara”, a declarat el pentru .

Mesaj în limba română de la Felipe Teixeira

Mesaje de Ziua României au avut și foști fotbaliști de la FCSB. „Sunt Federico Piovaccari și vreau să-i urez poporului român La mulți ani! Ați rămas în inima mea. Hai, roș-albaștrii! La mulți ani, România!”, a transmis Piovaccari prin intermediul paginii de facebook FCSB tv.

Italianul a fost împrumutat la Steaua în sezonul 2013-2014. A jucat pentru gruparea roș-albastră în 25 de meciuri, marcând de 10 ori.

„Salut! Sunt Daniel Georgievski. Vreau să le urez tuturor românilor și fanilor FCSB o zi națională fericită. Am avut norocul să sărbătoresc cu voi, atunci când eram acolo, este o zi minunată. Bucurați-vă de ea și sărbătoriți.

Voi bea și eu un pahar, aici, în Australia. Distrați-vă! La mulți ani!”, a completat Daniel Giorgievski. Acesta a făcut parte din lotul Stelei între 2012 și 2014, perioadă în care a marcat un gol în cele 28 de meciuri bifate.

„Bună, dragii mei! La mulți ani, tuturor românilor și roș-albaștrilor! V-am pupat, aveți grijă de corpurile voastre!”, a spus și Filipe Teixeira în limba română.

Acesta a venit în România în 2011, când a fost împrumutat la FC Brașov. Ulterior, a mai trecut pe la Rapid (2011-2013), Petrolul Ploiești (2013-2015), Astra Giurgiu (2015-2017) și FCSB (2017-2019).

În total, a jucat 209 meciuri pentru echipele românești (54 la FCSB), marcând 35 de goluri (dintre care 5 în tricoul roș-albastru).