Sport

Mesaje macabre primite de jucătorul lui Chivu și familia sa după Derby d’Italia: „Ce frumos va fi când vei muri împreună cu copiii tăi”. Inter, reacție oficială în scandalul momentului

Alessandro Bastoni se confruntă cu o situație scăpată de sub control după Derby d'Italia. Stoperul lui Cristi Chivu și familia sa au fost amenințați cu moartea! Ce mesaje uluitoare a primit pe rețelele de socializare
Ciprian Păvăleanu
16.02.2026 | 14:48
Mesaje macabre primite de jucatorul lui Chivu si familia sa dupa Derby dItalia Ce frumos va fi cand vei muri impreuna cu copiii tai Inter reactie oficiala in scandalul momentului
ULTIMA ORĂ
Alessandro Bastoni a primit zeci de amenințări cu moartea pe social media. Foto: Instagram Alessandro Bastoni
ADVERTISEMENT

Derby-ul dintre Inter și Juventus a fost decis de o greșeală mare de arbitraj, iar Alessandro Bastoni a fost protagonist în faza respectivă. Fundașul nerazzurrilor a reușit să scoată al doilea galben pentru Kalulu după o simulare, iar suporterii „Bătrânei Doamne” nu au mai avut nicio limită în mesajele de pe social media.

Mesaje reprobabile primite de Alessandro Bastoni după Inter – Juventus 3-2. Soția și fiica sa au fost amenințate cu moartea

Atât el, cât și soția sa au primit amenințări incredibile pe rețelele de socializare. Simularea sa din meciul cu Juventus, precum și bucuria în urma eliminării lui Kalulu i-a enervat aspru pe suporterii adverși, care au luat cu asalt profilul de social media al fotbalistului.

ADVERTISEMENT

„Săracul copil, are un tată atât de dezgustător”; „Ce frumos va fi când vei muri împreună cu copiii tăi”, au fost două dintre comentariile uluitoare primite de fotbalist la o poză cu soția și copilul său.

Nici soția sa nu a scăpat de valul de ură al torinezilor: „Sper că soțul tău să nu iasă viu de pe stadion!”; „Sinucide-te, târfo!”; „Fie ca soțul tău să nu găsească pace în viață și să trăiască până la sfârșitul zilelor lui în teroarea produsă de mâna celor care te-au făcut să câștigi astăzi”; „Soțul tău este un clovn, încă are curajul să sărbătorească la eliminarea adversarului. Crede-mă, karma funcționează!”, au fost doar câteva dintre mesajele reprobabile primite de soția sa, Camilla.

ADVERTISEMENT
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat...
Digi24.ro
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”

Cristi Chivu, scut în fața lui Bastoni! Antrenorul român și-a atras zeci de critici pentru acest lucru

În ultimele zile, Cristi Chivu s-a confruntat cu foarte multe critici din partea marilor nume din fotbal și a legendelor fotbalului italian, precum Fabio Capello sau Alessandro Del Piero. Antrenorul român a șocat la conferința de presă de la finalul partidei, când a declarat că între Bastoni și Kalulu a existat un contact minim și se poate acorda cartonașul galben.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București

Cuvintele sale au dezamăgit foarte multă lume din cauza lipsei de asumare și a dozei minime de obiectivitate, însă adevărata intenție a lui Chivu a fost aceea de a încerca să aplaneze situația și chiar să ia asupra lui din atenția negativă îndreptată asupra lui Alessandro Bastoni.

Reacția oficială a lui Inter Milano. Ce a declarat Giuseppe Marotta

Giuseppe Marotta, președintele lui Inter Milano, a încercat să îi ia apărarea lui Alessandro Bastoni într-o conferință de presă, deși a recunoscut că nu este de acord cu ceea ce a făcut: „Poziția noastră este foarte simplă. Am observat că presa a adoptat o poziție disproporționată față de ceea ce s-a întâmplat. Jucătorul însuși a fost subiectul unor critici mediatice care depășesc ceea ce s-a întâmplat. Vorbim despre un jucător de 26 de ani, cu peste 300 de apariții în Serie A, care nu a fost niciodată protagonistul unor evenimente senzaționale. Este un atu pentru echipa națională, iar unii pun la îndoială convocarea sa; este un deserviciu nedrept.

ADVERTISEMENT

Ne confruntăm cu greșeala unui jucător tânăr, dar cine nu greșește? Dacă vorbim despre simulări, se discută despre ele de cincizeci de ani. Este un eveniment comun, nu extraordinar. Cu siguranță deplorabil și legat de factori concomitenți precum lovitura de mână a lui Kalulu și fluierul imediat. A făcut o greșeală, recunosc, dar anul trecut am pierdut Scudetto la un punct și a existat o greșeală recunoscută în Inter-Roma și nu am mai creat controverse. 

Anul acesta, Inter a luat o singură dată o poziție la adresa arbitrajelor, după Napoli-Inter, în care s-a acordat o lovitură de pedeapsă. Lovitura de pedeapsă a fost ulterior declarată nedreaptă. Trebuie să reflectăm, de la arbitri la cluburi, la jucători și chiar la Federație. Voi, jurnaliștii, vă trageți concluziile din acțiunile pe care le vedeți și le evaluați, din declarațiile făcute de cei implicați. Nu spun ce ar trebui să faceți, dar ceea ce se întâmplă în Italia se întâmplă și în străinătate.

Aceasta este opinia mea și sunt aici să spun că acțiunile lui Bastoni au fost incompatibile cu principiile corectitudinii, dar trebuie justificate. Represiunea nu face parte din atribuțiile mele; poate fi prevenită. Dar este și responsabilitatea asociației jucătorilor; văd adesea ignorarea regulilor”, a spus Giuseppe Marotta într-o conferință de presă, conform TMW.

FK Csikszereda, comunicat de ultimă oră după amenzile primite de la FRF pentru...
Fanatik
FK Csikszereda, comunicat de ultimă oră după amenzile primite de la FRF pentru afișarea simbolurilor Ținutului Secuiesc: „Afectează trăirea identității clubului!”
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Rezultat fabulos la bob! Echipajul României, clasare...
Fanatik
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Rezultat fabulos la bob! Echipajul României, clasare de excepţie la jumătatea concursului
Gigi Mustaţă îi mitraliază pe jucătorii FCSB-ului după înfrângerea cu Universitatea Craiova: “Lipsă...
Fanatik
Gigi Mustaţă îi mitraliază pe jucătorii FCSB-ului după înfrângerea cu Universitatea Craiova: “Lipsă de atitudine! Este cea mai mare ruşine din istorie să ratezi play-off-ul!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gică Hagi nu vine la națională din cauza lui Mihai Stoichiță! De ce...
iamsport.ro
Gică Hagi nu vine la națională din cauza lui Mihai Stoichiță! De ce este ”Lippi” intangibil în fața ”Regelui”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!