Mesaje macabre primite de jucătorul lui Chivu și familia sa după Derby d’Italia: „Ce frumos va fi când vei muri împreună cu copiii tăi”. Inter, reacție oficială în scandalul momentului

Derby-ul dintre Inter și Juventus a fost decis de o greșeală mare de arbitraj, iar Alessandro Bastoni a fost protagonist în faza respectivă. Fundașul nerazzurrilor a reușit să scoată al doilea galben pentru Kalulu după o simulare, iar suporterii „Bătrânei Doamne” nu au mai avut nicio limită în mesajele de pe social media.

Mesaje reprobabile primite de Alessandro Bastoni după Inter – Juventus 3-2. Soția și fiica sa au fost amenințate cu moartea

Atât el, cât și soția sa au primit amenințări incredibile pe rețelele de socializare. Simularea sa din meciul cu Juventus, precum și bucuria în urma eliminării lui Kalulu i-a enervat aspru pe suporterii adverși, care au luat cu asalt profilul de social media al fotbalistului.

„Săracul copil, are un tată atât de dezgustător”; „Ce frumos va fi când vei muri împreună cu copiii tăi”, au fost două dintre comentariile uluitoare primite de fotbalist la o poză cu soția și copilul său.

Nici soția sa nu a scăpat de valul de ură al torinezilor: „Sper că soțul tău să nu iasă viu de pe stadion!”; „Sinucide-te, târfo!”; „Fie ca soțul tău să nu găsească pace în viață și să trăiască până la sfârșitul zilelor lui în teroarea produsă de mâna celor care te-au făcut să câștigi astăzi”; „Soțul tău este un clovn, încă are curajul să sărbătorească la eliminarea adversarului. Crede-mă, karma funcționează!”, au fost doar câteva dintre mesajele reprobabile primite de soția sa, Camilla.

Cristi Chivu, scut în fața lui Bastoni! Antrenorul român și-a atras zeci de critici pentru acest lucru

din partea marilor nume din fotbal și . Antrenorul român a șocat la conferința de presă de la finalul partidei, când a declarat că între Bastoni și Kalulu a existat un contact minim și se poate acorda cartonașul galben.

, însă adevărata intenție a lui Chivu a fost aceea de a încerca să aplaneze situația și chiar să ia asupra lui din atenția negativă îndreptată asupra lui Alessandro Bastoni.

Reacția oficială a lui Inter Milano. Ce a declarat Giuseppe Marotta

Giuseppe Marotta, președintele lui Inter Milano, a încercat să îi ia apărarea lui Alessandro Bastoni într-o conferință de presă, deși a recunoscut că nu este de acord cu ceea ce a făcut: „Poziția noastră este foarte simplă. Am observat că presa a adoptat o poziție disproporționată față de ceea ce s-a întâmplat. Jucătorul însuși a fost subiectul unor critici mediatice care depășesc ceea ce s-a întâmplat. Vorbim despre un jucător de 26 de ani, cu peste 300 de apariții în Serie A, care nu a fost niciodată protagonistul unor evenimente senzaționale. Este un atu pentru echipa națională, iar unii pun la îndoială convocarea sa; este un deserviciu nedrept.

Ne confruntăm cu greșeala unui jucător tânăr, dar cine nu greșește? Dacă vorbim despre simulări, se discută despre ele de cincizeci de ani. Este un eveniment comun, nu extraordinar. Cu siguranță deplorabil și legat de factori concomitenți precum lovitura de mână a lui Kalulu și fluierul imediat. A făcut o greșeală, recunosc, dar anul trecut am pierdut Scudetto la un punct și a existat o greșeală recunoscută în Inter-Roma și nu am mai creat controverse.

Anul acesta, Inter a luat o singură dată o poziție la adresa arbitrajelor, după Napoli-Inter, în care s-a acordat o lovitură de pedeapsă. Lovitura de pedeapsă a fost ulterior declarată nedreaptă. Trebuie să reflectăm, de la arbitri la cluburi, la jucători și chiar la Federație. Voi, jurnaliștii, vă trageți concluziile din acțiunile pe care le vedeți și le evaluați, din declarațiile făcute de cei implicați. Nu spun ce ar trebui să faceți, dar ceea ce se întâmplă în Italia se întâmplă și în străinătate.

Aceasta este opinia mea și sunt aici să spun că acțiunile lui Bastoni au fost incompatibile cu principiile corectitudinii, dar trebuie justificate. Represiunea nu face parte din atribuțiile mele; poate fi prevenită. Dar este și responsabilitatea asociației jucătorilor; văd adesea ignorarea regulilor”, a spus Giuseppe Marotta într-o conferință de presă, conform