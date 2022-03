Mesajele vedetelor de 8 Martie! Declarații emoționante pentru cele care le-au dat viață: “Mamă, ești eroina mea!”

Ziua Internațională a Femeii se sărbătorește pe 8 Martie și este marcată cu daruri și flori oferite, dar cel mai mult ajung la inimă . FANATIK le-a contactat pe câteva dintre vedetele din România care ne-au dezvăluit ce relație au cu mamele, dar și cu copiii lor.

Mesajele vedetelor de 8 Martie

Când vine vorba despre cele care le-au dat viață, vedetele caută în adâncul sufletului cele mai frumoase cuvinte pe care le pot exprima de 8 Martie. De asemenea, și despre relația cu copiii lor vorbesc cu drag și povestesc cum se descurcă ca mame, fie că au unul, doi sau mai mulți copii.

Simona Gherghe, recunoscătoare mamei sale pentru tot

“Te iubesc și nu știu dacă o să pot vreodată să îți dau înapoi tot ce mi-ai dat!”, este mesajul transmis de Simona Gherghe, de 8 Martie, celei care i-a dat viață.

, Ana și Vlad, și spune că își dorește zi de zi să fie o mamă mai bună pentru micuții săi.

„Lucrez în fiecare zi să fiu o mamă mai bună. Asta își dorește fiecare femeie”, a spus Simona Gherghe despre relația cu copiii săi, în exclusivitate pentru FANATIK.

Anca Serea, mamă a șase copii

“Mama, tu ești eroina mea și te iubesc mult! Îți doresc tot binele din lume, să fii sănătoasă și să ne bucurăm împreună de copiii noștri! 8 martie fericit!”, i-a transmis Anca Serea mamei ei, de 8 Martie.

Cât despre felul în care este ea ca mamă și relația pe care o are cu copiii ei, Anca Serea dezvăluie un lucru simplu, dar pe care îl consideră foarte important în creșterea lor.

„Sunt o mamă relaxată”, ne-a dezvăluit Anca Serea, despre relația pe care o are cu copiii ei.

Stela Bizdu, cuvinte de mulțumire pentru mamă și copii, de 8 martie

Greu încercată de viață, Stela Bizdu a regăsit în mama ei un sprijin extrem de important. Frumoasa influenceriță care a rămas fără un picior în urma unui accident tragic spune că cea care a adus-o pe lume a învățat-o să fie puternică și să lupte pentru copiii săi.

„Mama, fără tine nu aș fi existat. Nu aș fi fost cea care sunt azi. Nu aș fi învățat ce înseamnă sa fii o mamă puternică pentru copiii tăi. Să cazi și să te ridici de atâtea ori, să știi să îți ștergi lacrimile (odată cu pierderea lui tata), să mergi mai departe pentru copiii tăi, ceea ce am făcut și eu, învățând de la tine. N-am înțeles toate aceste lucruri decât după ce am devenit mama. Îți mulțumesc că ești cea mai bună mamă și ai făcut atâtea sacrificii pentru mine, pentru noi! Te iubesc mult, chiar dacă nu îți spun!”, spune Stela, din inimă pentru mama ei.

Stela Bizdu, mamă a doi copii, băiat și fată, se declară fericită și împlinită. De 8 Martie se gândește că nu perfecțiunea contează, ci cum este văzută prin ochii copiilor ei.

“Nu sunt mama perfectă pentru copiii mei, dar în ochii lor sunt cea mai bună”

„Să devin mamă a fost cel mai bun lucru care mi s-a putut întâmpla. De la copiii mei am învățat ce este iubirea necondiționată, ce este răbdarea, duioșia, blândețea unei mame. Să știi ca doua sufletele sunt ale tale și depind de tine implică o responsabilitate enormă, pe care mi-am asumat-o în ziua in care am aflat despre Ianis, primul copil. Nu există o școală despre a învăța cum să devii o mama. Toate lucrurile astea se simt și se fac foarte natural, vin de la sine. Am încercat și voi încerca sa le fiu și prietena, căreia să se destăinuie pe viitor, sper sa-mi și iasă.:)

Nu sunt mama perfectă pentru copiii mei, dar în ochii lor sunt cea mai bună, cel puțin Ianis spune că sunt: “cea mai bună mamă din lume, îmi iei haine, papuci, adidași, tot timpul comanzi câte ceva pentru mine și Maria, ești ok, ești iubitoare, ești frumoasa, ești foarte bună!” 🙂 Maria e prea mică, nu poate vorbi, dar i se luminează chipul și râde când mă vede și vrea la mine în brațe (ca orice bebeluș cu mama lui), deci cred că are o părere bună”, spune, emoționată, Stela Bizdu.

Georgiana Lobonț: “Copiii mei au sentimente deosebite la bunicii lor”

Georgiana Lobonț dezvăluie că, de fiecare dată, când are ceva pe suflet merge la mama ei, ea cunoscând-o cel mai bine. De 8 Martie vrea să îi mulțumească celei care i-a dat viață pentru tot ce a făcut și face pentru ea.

„Mama este prima persoană care-mi vine în minte atunci când am ceva pe suflet. Îmi știe sufletul, de multe ori mă sfătuiesc cu ea și de la ea am învățat lucruri care acum îmi prind bine. Cea mai bună mâncare din lume, cele mai bune prăjituri, sarmale și cozonaci le mănânc doar la mama acasă, acolo am impresia că timpul trece mai lent, iar copiii mei au sentimente deosebite la bunicii lor. Ei sunt cu adevărat bunici așa cum și-ar dori orice copil, atenți, protectivi, drăgăstoști, iubăreți, blânzi și buni. Am preluat și eu instinctiv de la ei aceste abilități.

Te iubesc mama, chiar dacă nu îți spun des, ai un loc aparte în sufletul meu si îmi doresc să te văd sănătoasă mereu, atât pe tine cât și pe tata. Mă bucur că încă mă simt copil și am unde-mi așeza capul când vreau să mă alint în brațele voastre!’”, este mesajul transmis de cântăreața Georgiana Lobonț pentru mama ei, de 8 Martie.

are doi copii, băiat și fată, și adoră să petreacă timpul cu ei atunci când nu este la evenimente.

„Relația pe care o am cu copiii mei este o relație frumoasă. Sunt o mamă iubăreață, pupăcioasă și îmi place să le fac toate poftele. Vreau să fiu o mamă cool și mi-am dorit să fiu mămică tânără. Vorbesc mult și multe cu ei, îi tratez de multe ori ca și cum ar fi adulți iar lor le place pentru că se simt mult mai importanți și mai încrezători. Sunt o mamă înțelegătoare și încerc să fiu atentă la toate “semnalele” piticilor mei. Ei sunt foarte sociabili, descurcăreți, creativi, inventivi. Am niște copii superbi. Chiar dacă sunt destul de mult plecată la evenimente sau concerte, compensăm uneori și îi luăm cu noi la emisiuni pentru că ne dorim ca ei să descopere domeniul în care lucrează mama și tatăl lor și în același timp să îi introducem în această lume. Îmbinăm utilul cu plăcutul de cele mai multe ori. Chiar dacă avem treabă, mereu ne facem timp 2-3 ore să îi scoatem la o piscină sau la un loc de joacă unde știm că le place”, declară Georgiana.

Bunicii, de mare ajutor pentru cântăreață și soțul ei

Atunci când sunt plecați la diferite evenimente, Georgiana Lobonț și Rareș, soțul ei, se bazează pe bunicii celor mici. La ei știu că sunt în siguranță și că primesc toată dragostea de care au nevoie.

“Avem noroc cu bunicii foarte mult pentru că ne ajută având grijă de ei în lipsa noastră. Copiii noștri au o educație bună, merg la grădiniță și de câteva luni la canto. Le place să cânte, să danseze, să înoate și cel mai mult să se joace.

Chiar dacă sunt niște copii energici și nu este tocmai ușor cu doi pitici, 2 respectiv, 4 ani, încerc să-mi păstrez calmul și să fiu înțelegătoare atât eu, cât și Rareș. Sunt fericită că am o familie minunată, am fetiță și băiat, suntem sănătoși cu toții și acesta este cel mai important lucru. Nu e mereu doar roz, îi mai cert când greșesc, e normal să le atragem atenția și să le călăuzim pașii, dar știm că acum trebuie cumva să își consume energia. E frumos să fii părinte”, a mai spus Georgiana Lobonț, pentru FANATIK.

Alexandra Negulescu, alias Zizik, mamă de fată

Cuvintele simple ca “te iubesc” sau “mulțumesc” sunt cele mai folosite de 8 martie atunci când se vorbește despre mame, iar dansatoarea Alexandra Negulescu nu face excepție.

„Dragă mama, cuvintele nu sunt de ajuns să pot exprima ceea ce simt pentru tine. Doresc tuturor copiilor să poată avea parte de căldură, bunătatea, educația și iubirea pe care tu ne-ai oferit-o, mie și fratelui meu. Sunt recunoscătoare zi de zi, că te am lângă mine și sper să nu te dezamăgesc niciodată și să fii mândră de fata ta. Te iubesc enorm și mulțumesc pentru tot!”, este mesajul transmis de Alexandra celei care i-a dat viață.

Fosta vedetă de la Antena Stars a devenit mamă în urmă cu doi ani și atunci a descoperit adevărata fericire, spune ea. Alexandra recunoaște că Arianna este fata lui tata, însă amândoi simt iubire zi de zi, tot mai puternic, din partea micuței.

„Acum 2 ani s-a născut fiica mea, Arianna Elena, și o dată cu venirea ei pe lume am descoperit adevărata fericire. O iubesc la infinit și sper să îi pot oferi toată protecția, afecțiunea si susținerea de care are și va avea nevoie să se dezvolte și să își croiască propriul drum la un moment dat. Este, cu siguranță, fata lui tati, însă mă iubește și simt asta zi de zi tot mai puternic. Are o personalitate pregnantă, iar asta ne face să fim mereu implicați si prezenți 100% în creșterea ei. Sunt mândră să fiu mama ei și sper că și Arianna va fi mândră că am crescut-o frumos și cu toata iubirea din lume!”, povestește emoționată Alexandra Negulescu – Zizik.

Postări emoționante de 8 Martie, pe rețelele de socializare

Laura Cosoi a publicat, de 8 Martie, pe pagina sa un text emoționant despre mame, scoțând în evidență greșeli pe care le fac copiii și pe care le conștientizează târziu.

De 8 Martie. Andreea Berecleanu a publicat mai multe fotografii cu bunica, mama și fiica ei, menționând că sunt patru generații de mame și fiice.

Delia a postat de 8 Martie o fotografie cu ea, în descrierea căreia a transmis un mesaj pentru femei.

Steliana Sima a transmis, de 8 Martie, un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, mai exact o poezie despre rolul femeii.

Anca Serea a participat de Ziua Femeii la serbarea copiilor, de unde a scris un text emoționant despre femei și rolul lor.

Anul acesta, Gabriela Prisacariu petrece 8 Martie, pentru prima dată, în rol de mamă. Soția lui Dani Oțil a publicat fotografii cu mama ei, alături de nepot, însoțite de un mesaj emoționant.

Lili Sandu le urează mămicilor, de 8 Martie, să își crească copilașii în pace. Vedeta a publicat o imagine cu ea și fiul ei, amândoi cu zâmbetul pe buze.

“Femeile sunt magice!”, a transmis și Jojo, pe numele real Cătălina Grama, într-un mesaj dedicat tuturor femeilor, menționând cât de mult o apreciază pe mama sa.