Mesajele care l-au impresionat pe Adrian Mutu după plecarea de la Petrolul: „Un semn de recunoștință”

. „Briliantul” a spus ceea ce l-a impresionat după ce a părăsit postul de antrenor la echipa din provincie.

Ce mesaje impresionante a primit Adrian Mutu după despărțirea de Petrolul Ploiești

dar nu poarta pică clubului prahovean. Tehnicianul susține că a avut o relație foarte bună în vestiar.

În direct la „DON Mutu”, Adrian Mutu a dezvăluit că toți foștii săi elevi i-au scris mesaje după plecarea sa și că a rămas impresionat de recunoștința acestora. De asemenea, fostul mare atacant nu consideră această experiență drept un moment greu.

„Toate mesajele de mulțumire ale jucătorilor. Este un semn de recunoștință!”

„Te-a emoționat vreun telefon sau mesaj după despărțirea de Petrolul?”, a fost întrebarea moderatorului Horia Ivanovici. „De ce ți se pare un moment greu? Ce moment greu? Asta e viața antrenorilor. Nu fac nici înmormântare, nici nuntă.

Nici dacă mâine aș câștiga campionatul, n-aș merge numai pe vârfuri șase luni. De ce? Adică am învățat cu lucrurile astea. În România e prea multă dramă. Și când câștigi, dar și când pierzi. Adică când câștigi zici că ai câștigat Cupa Campionilor și când pierzi zici că ai pierdut finala Cupei Campionilor.

Toate mesajele de mulțumire ale jucătorilor. Este un semn de recunoștință, eu știu că presa va vorbi cu jucătorii și chiar vă rog să vedeți cum am fost eu și ce lucram eu. Să afle lucrurile astea, pentru că fiecare vorbește, are un prieten, știi cum e. Așa că nu am niciun fel de problemă. Ți-am spus, timpul le va lămuri pe toate.”, a răspuns Adrian Mutu la „DON Mutu”.

„Fiecare își face o analiză proprie!”

„Cineva, știu eu, din afara Petrolului, vreun nume important la care nu te așteptai, care, nu știu, ți-a dat un mesaj de susținere, ceva? Nu știu, ceva care te-a impresionat?”, a mai întrebat Horia Ivanovici.

„Nu, nu, nu. Nimeni. Am spus… Eu nu o văd chiar așa cum o vezi tu. Eu o văd mult mai… Adică, lucrurile astea se întâmplă și, am spus, sunt culoare… pe care poți merge contexte favorabile sau nefavorabile.

Sunt lucruri care se întâmplă. Important e ca tu să știi ce ai făcut și să fii mulțumit atâta timp cât, bineînțeles, că fiecare își face o analiză proprie și se învață ceva!”, a concluzionat Adrian Mutu.