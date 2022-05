Mesajele cutremurătoare transmise de criminalul din Texas înainte de masacru: ”Voi trage într-o școală”

Cel puțin 21 de persoane, dintre care 19 copii, și-au pierdut viața, marți, în urma unui atac armat asupra unei școli primare din Texas.

Înainte de a comite masacrul de la școala din Uvalde, acolo unde , Salvador Ramos i-ar fi trimis o serie de mesaje text de-a dreptul terifiante unei fete pe care a cunoscut-o online.

Cu lux de amănunte, criminalul descria cum tocmai își împușcase bunica și urma să deschidă focul asupra unei școli primare, relatează .

În primul mesaj, a scris că vrea să-și împuște bunica. Al doilea mesaj a fost ”Mi-am împușcat bunica”. În al treilea mesaj, ultimul, scris cu 15 minute înainte de a ajunge locul tragediei, tânărul a scris ”Voi deschide focul într-o școală primară”.

Fata de 15 ani care a conversat online cu atacatorul din Texas locuiește în Frankfurt, Germania. Ea a spus că a început să vorbească cu Salvador Ramos pe o aplicație de socializare pe 9 mai. Cei doi au conversat apoi aproape zilnic pe FaceTime, dar și pe alte aplicații.

Update on the Texas shooter, this seems to be Instagram messages between the shooter Salvador Ramos and an anonymous individual

