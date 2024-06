Mesajele fanilor aflați în tribune la Slovacia – România! Tricoul unui fotbalist, „vânat” de suporteri

Suporterii „tricolorilor” au afișat mai multe mesaje înaintea confruntării cu Slovacia, iar mulți dintre ei își doresc ca la finalul confruntării, pe lângă calificare, să fie norocoșii care pleacă acasă cu tricoul lui Radu Drăgușin.

Mesajele fanilor aflați în tribune la Slovacia – România

Fanii români au afișat mai multe mesaje , mulți dintre ei dorindu-și tricoul lui Radu Drăgușin, unul dintre cei mai iubiți fotbaliști ai selecționatei lui Edi Iordănescu.

„Drăgușin, mâine e ziua mea, îmi oferi tricoul tău?” sau „Radu Drăgușin, îmi dai tricoul tău, te rog?” au fost două dintre mesajele fanilor „tricolorilor”.

Nu doar tricoul lui Radu Drăgușin a fost la mare căutare printre fanii români, ci și al lui Valentin Mihăilă, fotbalistul Parmei: „Mihăilă, te rog, dă-mi tricoul tău!”.

„Am învățat încă de mici, cu tine noi să ne mândrim. Și chiar de ne-am născut aici, România, te iubim!”, a fost un mesaj emoționant, scris pe drapelul țării noastre, al fanilor români.

Mesajul lui Edi Iordănescu înainte de Slovacia – România

un mesaj clar jucătorilor înaintea confruntării decisive cu Slovacia, în care a precizat că își dorește locul unu în grupa E de la EURO 2024: „Suntem în fața unui moment istoric pentru echipa națională, un moment special și cel mai important și frumos moment al carierelor noastre. Vă spun cu sinceritate că suntem gata de meci și avem încredere și entuziasm.

Pentru mine, Slovacia reprezintă una dintre cele mai organizate echipe de la acest turneu și îmi asum ce spun. I-am studiat foarte bine. E o echipă bună, matură, știe ce înseamnă un turneu final. Au și o zi în plus de odihnă, dar mâine nu mai contează asta. Alt scenariu nu vedem, vrem calificarea.

„Se vorbește, noi nu putem controla asta. Suntem echilibrați, jucăm pentru calificarea. Mai mult, da, ne dorim locul unu. Am fost de la început, suntem încă acolo și ne dorim să terminăm pe locul unu. Câștigarea grupei are avantaje. Mă gândesc la zilele în plus de odihnă, dar și la adversari. Ne gândim la primul loc.

Slovacia e o echipă foarte echilibrată, e o forță. E o echipă foarte exactă, cu mecanisme, o echipă angrenată în joc. Leagă foarte bine jocul și sunt 3-4 jucători care e clar că reprezintă piloni. Am văzut date statistice care m-au impresionat, dar nu m-au surprins. Cu siguranță că va fi lupta puterii mentale”, a mai spus Edi Iordănescu.