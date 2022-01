Mesajele scrise de Irinel Columbeanu pe cărțile trimise către Monica Gabor și Irina: “Pentru totdeauna în inima mea”

Irinel Columbeanu le-a trimis Monicăi Gabor și Irinei câte un exemplar din cartea lansată în decembrie și a dezvăluit ce declarații le-a scris.

Fostul milionar în euro și-a lansat prima carte luna trecută, “Ipocrația”, care face parte dintr-o trilogie. Afaceristul speră ca fosta soție și fiica lor să poată ajunge la lansarea celui de-al doilea volum.

Irinel Columbeanu a avut grijă ca amândouă să primească această carte, chiar înainte de ziua de naștere a Irinei.

Mesajele scrise de Irinel Columbeanu pe cărțile trimise către Monica Gabor și Irina

La doar câteva săptămâni de la lansare, se bucură de succes, iar al doilea volum urmează să fie lansat luna viitoare.

Fostul milionar le-a trimis Monicăi Gabor și Irinei câte un exemplar din “Ipocrația”. Acesta speră ca cele două să poată ajunge în România în februarie pentru cel de-al doilea volum din trilogie, dacă va fi posibil.

“I-am spus Monicăi să vină și ea la lansarea celei de-a doua cărți, care are loc în februarie. Și normal ar fi, fiindcă figurează și ea în acest cel de-al doilea volum, să vină. E chiar personajul principal.

Și dacă vine ea, poate vine și Irina, dar mi-am dat seama că are școală. Mie mi-ar plăcea să vină, dar nu vreau să le încurc programul.

Sunt convins că și ele își doresc să vină, dar acum să vedem dacă va fi posibil.”, a declarat Irinel Columbeanu pentru .

Omul de afaceri a avut un mesaj special pentru fiica lui, Irina Columbeanu, care locuiește cu mama ei în SUA de trei ani.

“Fiicei mele Irina, În așteptarea apariției tale, at least (n.r. măcar) în cel de-al doilea volum și forever in my heart (n.r. pentru totdeauna în inima mea).”, i-a scris fostul milionar fiicei sale, Irina.

Irinel Columbeanu a avut un mesaj special și pentru Monica Gabor. Acesta i-a indicat fostei partenere de viață de la ce pagină își face apariția în carte.

“Monicăi, Împreună cu cele mai curate și sincere gânduri ale mele. P.S.: Cam pe la pagina 187, de-abia veneai pe lume:))”, este mesajul scris de Irinel Columbeanu pentru fosta soție.

Irina Columbeanu a citit deja cartea tatălui ei

Irinel Columbeanu a dezvăluit, recent, că încă din prima seară când a ajuns la ea. Fostul milionar a fost impresionat de faptul că Irina și-a dorit atât de mult să o citească, din moment ce are un program încărcat.

“Irina a început să o citească încă din seara de când a ajuns la ea. Mi-a citit cu voce tare în telefon, primele cuvinte sunt în franceză, limbă pe care o cunoaște și ea.

Ce m-a frapat pe mine a fost faptul că, deși are foarte mult de învățat, a zis că abia așteaptă să o citească, pentru că are 40 de minute libere, înainte de culcare. Pe mine asta m-a impresionat, cât de organizată e ea.

De aceea am trimis prin curier cele două cărți, pentru ea și Monica. E un fel de cadou în avans. Poate îi mai trimit și altceva, dar e greu cu transportul.”, a precizat afaceristul pentru citată.