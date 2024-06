Mesajele pe care Ciprian Marica le-a primit după România – Ucraina 3-0: „Ne-au felicitat!”

Fostul atacant al naționalei României a spus că a primit mesaje de la ucraineni, în care aceștia recunoșteau că „tricolorii” lui Edi Iordănescu au fost mult mai buni decât elevii lui Serghei Rebrov.

Mesajele pe care Ciprian Marica le-a primit după România – Ucraina

după victoria României împotriva Ucrainei, printre care un mesaj și de la Ionel Dănciulescu, fostul atacant al lui Dinamo și al naționalei, în care acesta i-a amintit că adversarii au avut un meci amical în urmă cu șase zile.

În afară de mesajul primit de la „DanciuGol”, Marica a primit mesaje și de la ucraineni, care i-au mărturisit că naționala lui Edi Iordănescu a fost superioară din toate punctele de vedere în meciul de pe „Allianz Arena”.

„Am fost echipa mai bună, am fost echipa care a arătat că joacă precum o echipă. Pentru mine a fost o onoare fantastică să reprezint țara și de câte ori aud imnul, mă ridic în picioare pentru tot ce mi-a oferit mie România.

Mi-a dat mesaj Ionel Dănciulescu și mi-a spus că Ucraina a jucat meci amical cu șase zile înainte de EURO. E un aspect și acest lucru, nu ai cum să joci meci amical cu șase zile înainte de Campionatul European.

Au fost fair-play, toți ne-au felicitat, am mulți prieteni și am primit mesaje, și mi-au spus că astăzi am meritat victoria”, a mai spus Ciprian Marica, la TV .

„Ei ne-au luat de sus!”

și el despre atitudinea pe care jucătorii Ucrainei au avut-o la începutul meciului, spunând că s-au crezut mai presus față de jucătorii români: „Ei ne-au luat de sus tot meciul, nu s-au așteptat!”.

Și Ilie Dumitrescu a comentat aspectul jocului României, amintind de meciurile amicale ale „tricolorilor” cu Bulgaria și cu Liechtenstein, ambele partide terminându-se la egalitate, scor 0-0.

„Echipa nu a avut prospețime la cele două amicale, dar astăzi a arătat minunat echipa din toate punctele de vedere”, a spus Ilie Dumitrescu, la TV .