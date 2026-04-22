Mesajele RO-Alert te urmăresc de acum la fiecare pas, chiar și la semafor. Dispăruții și infractorii periculoși ar putea apărea chiar în fața ta: „Lucrurile se întâmplă foarte repede”

ADVERTISEMENT

Un nou sistem de alertare a populației prinde contur în România și promite să ducă mesajele de urgență dincolo de ecranele telefoanelor, direct în mijlocul orașului, acolo unde oamenii circulă zilnic. Ministerul Afacerilor Interne (MAI), în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și compania Phoenix Media, a pus în funcțiune un mecanism care transformă panourile digitale publicitare într-un canal oficial de comunicare în situații critice.

RO-Alert în fața ta, la semafor sau în orice alt loc din spațiul public. Sistemul prin care MAI vrea să găsească mai ușor infractorii periculoși și persoanele dispărute

Proiectul este deja activ în București și în alte 17 orașe din țară, unde aproximativ 170 de panouri digitale pot afișa în timp real alerte privind copii dispăruți, persoane urmărite, evadări, restricții de trafic sau fenomene meteo extreme. Practic, mesajele pot ajunge la cetățeni în mai puțin de un minut, într-un mod imposibil de ignorat: direct în câmpul vizual al celor aflați pe stradă.

ADVERTISEMENT

În exclusivitate pentru FANATIK, Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne explică modul în care funcționează acest sistem și de ce autoritățile mizează pe el ca pe un instrument suplimentar în lupta pentru salvarea de vieți.

„Acest sistem funcționează deja pe ecranele pe care compania cu care colaborăm le are deja, nu e în toată țara, în București și alte 17 orașe. La momentul acesta sunt aproximativ 170 de panouri. Partenerii au pus la dispoziție două aplicații, două platforme: una gestionată pentru situații care țin de ordinea publică, cum sunt cazurile de dispariții de persoane, urmăriți, evadați, incidente majore, restricții de trafic cu impact semnificativ și cealaltă destinată situațiilor de urgență.

ADVERTISEMENT

Ambele platforme sunt gestionate de Ministerul de Interne, respectiv de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, deci tot de structurile ministerului”, a declarat reprezentanta MAI, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cum funcționează sistemul. În cât timp apar mesajele pe ecranele din oraș de la sesizarea polițiștilor

Cu alte cuvinte, autoritățile au acces direct la infrastructura digitală a panourilor folosite pentru publicitate și pot încărca în timp real informațiile relevante. Un element esențial al sistemului este viteza de reacție, mai ales în cazurile extrem de sensibile cum sunt disparițiile de minori.

ADVERTISEMENT

„Când avem copii dispăruți, când se dă ok pentru mediatizare, adică poate fi transmisă public fotografia copilului și părinții sunt de acord noi putem posta imediat pe platformă și în câteva secunde de la momentul în care noi am trecut toate informațiile necesare, apar pe toate ecranele deținute de cei de la Phoenix Media”, ne-a precizat Dajbog.

Această rapiditate poate face diferența considerate cruciale de anchetatori. Spre deosebire de alte metode de informare, panourile digitale aduc un avantaj important: vizibilitatea imediată, în spațiul public, acolo unde există șansa ca persoana dispărută să fie observată.

ADVERTISEMENT

Ministerul n-a dat niciun leu pentru acest proiect. Textele sunt concepute diferit de cele de pe telefon dintr-un motiv cât se poate de logic

Un alt aspect subliniat de reprezentanții MAI este faptul că proiectul nu a implicat costuri pentru stat, fiind realizat printr-un parteneriat public-privat: „Avem tot interesul să ajungem la un număr cât mai mare de cetățeni. Noi ne-am exprimat nevoile, am spus ce ne dorim, dar de toată partea tehnică nu ne-am ocupat noi. Nu au generat costuri din partea MAI. Este un proiect care s-a realizat gratuit”.

Dincolo de rapiditate și costuri, sistemul vine și cu limitări specifice mediului outdoor. Spre deosebire de mesajele de tip RO-ALERT, unde textul poate fi mai detaliat, panourile stradale impun concizie.

„Când avem ok-ul cu privire la faptul că acea dispariție poate fi făcută public, totul durează câteva minute cât este nevoie să încărcăm o fotografie, să scriem un text scurt. Fiind un panou stradal, nu poți să scrii foarte mult, nu poți să scrii ca la un mesaj de tip RO-Alert. Unele din aceste panouri sunt amplasate în intersecții și atunci omul citește mesajul în timp ce stă la semafor, așa că trebuie să ai un număr limitat de cuvinte ca să îi dai ocazia să înțeleagă ce citește, să poată urmări fotografia. Lucrurile se întâmplă foarte repede”, ne-a mai explicat purtătoarea de cuvânt a ministerului.

Cât timp rămân afișate mesajele pe ecranele stradale

Cu toate acestea, exact această simplitate poate deveni un avantaj. Imaginea unei persoane dispărute, însoțită de câteva detalii esențiale, poate fi mai ușor de reținut decât un . Durata afișării alertelor este, de asemenea, flexibilă și adaptată fiecărei situații.

„În principiu, aceste alerte rămân cât e nevoie. Când persoana dispărută e găsită, mesajul e scos automat de pe ecrane. Poți să selectezi, când pui cartonul respectiv, durata de afișare. Acest aspect devine foarte util când ai restricții de circulație rutieră, de exemplu. Dacă eu pun o informație referitoare la o restricție rutieră, evident că selectez ca în momentul în care restricțiile s-au ridicat mesajul să nu mai apară pe ecrane”, ne-a mai spus Dajbog.

„Nu există niciun fel de restricție cu privire la numărul de alerte pe care le putem încărca”

Un alt detaliu important este faptul că nu există limitări în ceea ce privește numărul de alerte care pot fi transmise simultan, ceea ce permite o comunicare constantă în situații complexe. „Nu există niciun fel de restricție cu privire la numărul de alerte pe care le putem încărca. Gândiți-vă că putem avea o dispariție, apoi o alertă meteorologică și trebuie să transmitem informații esențiale, nu avem nicio restricție din acest punct de vedere”, a adăugat reprezentanta MAI.

Deși sistemul este încă într-o fază incipientă, autoritățile își pun mari speranțe în eficiența lui, mai ales în ceea ce privește creșterea ratei de găsire a persoanelor dispărute: „Sistemul e foarte util datorită faptului că îți permite să transmiți informația rapid acolo unde sunt oamenii, mai ales dacă persoana dispărută ar fi pe stradă. Nu putem face o apreciere cu privire la impact căci a trecut prea puțin timp de când acest sistem este în funcțiune”.

Ce așteptări are MAI

Chiar și fără date concrete privind eficiența, MAI mizează pe un lucru simplu: expunerea mai mare înseamnă șanse mai mari ca cineva să recunoască o persoană dispărută. „Ne așteptăm să avem o rată mai bună a găsirii persoanelor dispărute odată cu afișarea acestor alerte pe panourile digitale. E o șansă în plus ca oamenii să ia cunoștință despre dispariție. Dacă avem norocul ca persoana respectivă care a văzut cartonul să fi întâlnit copilul respectiv să poată reacționa imediat, apelând autoritățile.

Mesajele RO-Alert sunt utile, dar nu ai mereu poza acolo. Plus că noi trecem acolo câteva detalii care ar putea să ajute la identificarea copilului dispărut: să zicem că are o cicatrice sau un semn distinctiv, ne focusăm pe aceste detalii în primul rând”, a completat Dajbog.

În esență, noul sistem nu înlocuiește mecanismele existente, ci le completează. Dacă RO-ALERT ajunge în buzunarul cetățeanului, panourile digitale vin să întărească mesajul în spațiul public, într-un mod vizual și imediat. Rămâne de văzut dacă această combinație va produce rezultatele așteptate. Cert este că, într-o lume în care atenția oamenilor este fragmentată, autoritățile încearcă să ducă informația exact acolo unde nu poate fi ignorată: în fața ochilor, la fiecare semafor.