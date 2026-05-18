Mesajele șocante ale bărbatului care a semănat teroare într-un oraș din Italia, după ce a intrat deliberat cu mașina în oameni. „Bastarzi creștini! Vă voi arde pe voi și Iisus Hristosul vostru”

Italia este încă sub stare de şoc după tragedia de la Modena, unde un şofer de origine marocană a intrat deliberat cu maşina în mai multe grupuri de oameni care se aflau sâmbătă după-amiază în centrul oraşului. Următoarele ore vor fi decisive pentru cele patru persoane rănite grav, între care o turistă germană în vârstă de 69 de ani.

O turistă germană şi-a pierdut ambele picioare

Incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 18, iar primele victime s-au înregistrat pe Via Emilia, unde au fost lovite două cupluri. Apoi, autoturismul a început să facă zig-zaguri, lovind mai multe persoane şi a intrat cu viteză în zidului unui butic, strivind-o pe turista germană care se afla în faţa sa.

Norocul acesteia a fost că la faţa locului s-a nimerit să fie un medic internist, care imediat ce a văzut că are picioarele zdrobite a luat o pereche de mănuşi de cauciuc de la un butic. „Mi-am scos apoi cureaua şi am folosit-o pe post de garou, pentru a opri sângerarea”, a povestit el. Din fericire, în zonă se mai afla şi o asistentă medicală, care a aplicat un garou pe celălalt picior al femeii, pentru a opri sângerarea. În stare gravă se mai află o poloneză de 53 de ani, care locuieşte în Castelfranco.

Footage has emerged showing a driver ploughing into pedestrians in the centre of Modena, Italy. According to local media reports, a 31-year-old man of Moroccan origin has been arrested. His motives are currently under investigation. — CCTV FOOTAGE (@cctvfootages)

Oamenii povestesc că Salim El Koudri devenise tot mai nervos în ultima vreme

Făptaşul, Salim El Koudri (31 ani), a avut un comportament bizar înainte de a comite atacul. Proprietarul unei tutungerii îl cunoştea destul de bine, pentru că în ultimele luni, zi de zi, intra în magazin şi cerea un bilet răzuibil de un euro şi un pachet de ţigări de trei euro. „Dintotdeauna a fost un tip ciudat, dar în ultima vreme devenise deosebit de enervant. Acum câteva săptămâni şi-a dat jos cămaşa şi voia să intre în magazin la bustul gol. Evident, l-am dat afară. Nu neg că l-am tratat destul de dur. Avea izbucniri de furie şi ieşea brusc, trântind uşa”, povesteşte bărbatul.

Taboul lui El Koudri este completat de o femeie de origine chineză, care conduce un bar din apropierea tutungeriei. „Imediat îţi dădeai seama că e puţin nebun. Mereu îmi cerea un macchiato, apoi se retrăgea la o masă în colț și stătea acolo singur ore întregi. Nu vorbea cu nimeni, stătea şi se juca pe telefon. Nu l-am văzut niciodată cu prieteni, era un singuratic”, spune aceasta.

Salim îşi pierduse locul de muncă

Reporterii Corriere della Serra au mers la Ravarino, satul aflat la o jumătate de oră de mers cu maşina de Modena, unde Salim El Koudri a trăit câţiva ani alături de părinţii săi. Sâmbătă după-amiază, tânărul a plecat de aici cu Citroenul său C3 gri, . Oamenii povestesc că în ultimul timp devenise una cu maşina. „Era mereu singuratic, taciturn, posomârât. Nu m-a salutat niciodată”, spune Heddi Haj, o rezidentă de origine tunisiană.

Giuseppe Leggio, care locuieşte în casa alăturată lui Salim, spune că erau semne că se petrece ceva ciudat cu tânărul. „Dintotdeauna a fost un tip retras, dar în ultima vreme se schimbase mult. Era ceva în interiorul lui care îl făcea să devină agitat. Nu mai saluta pe nimeni, era extrem de nervos. Ieșea mereu cu mașina, apoi se întorcea, iar două minute mai târziu era din nou afară. Era mereu nervos și am observat încă ceva: era mereu la telefon, țipa mereu la cineva de la celălalt capăt al firului”, povesteşte acesta.

Cei care îl cunoşteau mai spun că El Koudri suferea mult din cauză că îşi pierduse locul de muncă. El lucra într-un depozit, deşi avea o diplomă de licenţă în economie. Dacă la început s-a vorbit despre o posibilă motivaţie religioasă în acest act, cunoscuţii spun că Salim nu era un musulman practicant şi . De altfel, reprezentantul comunității islamice locale din Ravarino, Abdelmajid Abouelala, spune că nu l-a văzut niciodată pe Salim să meargă la asociaţie.

Mesajele şocante trimise de Salim Universităţii din Modena

Totuşi, Corriere della Serra a publicat câteva emailuri şocante pe care el le trimitea în urmă cu cinci ani Universităţii din Modena, prin care cerea un loc de muncă. „Bastarzi creştini de c…t! Vă voi arde şi pe voi, şi pe Iisus Hristosul vostru”, scria el. „Vreau un loc de muncă. Trebuie să-mi dați de lucru ca angajat, nu ca muncitor în depozit, înțelegeți, și aici, în Modena, nu undeva în mijlocul pustietății”, adăuga Salim.

Acest aspect al personalității șomerului de 31 de ani este analizat împreună cu conținutul memoriei telefonului său, pentru a se înțelege dacă în ultima perioadă a fost influențat de cineva sau dacă s-a destăinuit apropiaților în legătură cu problemele prin care trecea din cauza faptului că nu avea un loc de muncă. În același timp, anchetatorii așteaptă răspunsurile din partea Meta privind conținutul mesajelor care, în ultimele luni, au fost șterse de companie de pe profilurile sale de social media deoarece nu respectau regulile politicii companiei.