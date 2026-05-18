News

Mesajele șocante ale bărbatului care a semănat teroare într-un oraș din Italia, după ce a intrat deliberat cu mașina în oameni. „Bastarzi creștini! Vă voi arde pe voi și Iisus Hristosul vostru”

Anchetatorii verifică telefonul şi conturile de social media ale lui Salim El Koudri, autorul atacului din Modena, după ce presa italiană a publicat emailuri violente trimise de acesta Universităţii.
Daniel Spătaru
18.05.2026 | 13:41
Mesajele socante ale barbatului care a semanat teroare intrun oras din Italia dupa ce a intrat deliberat cu masina in oameni Bastarzi crestini Va voi arde pe voi si Iisus Hristosul vostru
SPECIAL FANATIK
Samir El Koudri a lovit opt persoane cu maşina înainte de a fi neutralizat de cetăţeni Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Italia este încă sub stare de şoc după tragedia de la Modena, unde un şofer de origine marocană a intrat deliberat cu maşina în mai multe grupuri de oameni care se aflau sâmbătă după-amiază în centrul oraşului. Următoarele ore vor fi decisive pentru cele patru persoane rănite grav, între care o turistă germană în vârstă de 69 de ani.

O turistă germană şi-a pierdut ambele picioare

Incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 18, iar primele victime s-au înregistrat pe Via Emilia, unde au fost lovite două cupluri. Apoi, autoturismul a început să facă zig-zaguri, lovind mai multe persoane şi a intrat cu viteză în zidului unui butic, strivind-o pe turista germană care se afla în faţa sa.

ADVERTISEMENT

Norocul acesteia a fost că la faţa locului s-a nimerit să fie un medic internist, care imediat ce a văzut că are picioarele zdrobite a luat o pereche de mănuşi de cauciuc de la un butic. „Mi-am scos apoi cureaua şi am folosit-o pe post de garou, pentru a opri sângerarea”, a povestit el. Din fericire, în zonă se mai afla şi o asistentă medicală, care a aplicat un garou pe celălalt picior al femeii, pentru a opri sângerarea. În stare gravă se mai află o poloneză de 53 de ani, care locuieşte în Castelfranco.

Oamenii povestesc că Salim El Koudri devenise tot mai nervos în ultima vreme

Făptaşul, Salim El Koudri (31 ani), a avut un comportament bizar înainte de a comite atacul. Proprietarul unei tutungerii îl cunoştea destul de bine, pentru că în ultimele luni, zi de zi, intra în magazin şi cerea un bilet răzuibil de un euro şi un pachet de ţigări de trei euro. „Dintotdeauna a fost un tip ciudat, dar în ultima vreme devenise deosebit de enervant. Acum câteva săptămâni şi-a dat jos cămaşa şi voia să intre în magazin la bustul gol. Evident, l-am dat afară. Nu neg că l-am tratat destul de dur. Avea izbucniri de furie şi ieşea brusc, trântind uşa”, povesteşte bărbatul.

ADVERTISEMENT
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru...
Digi24.ro
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria

Taboul lui El Koudri este completat de o femeie de origine chineză, care conduce un bar din apropierea tutungeriei. „Imediat îţi dădeai seama că e puţin nebun. Mereu îmi cerea un macchiato, apoi se retrăgea la o masă în colț și stătea acolo singur ore întregi. Nu vorbea cu nimeni, stătea şi se juca pe telefon. Nu l-am văzut niciodată cu prieteni, era un singuratic”, spune aceasta.

ADVERTISEMENT
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa...
Digisport.ro
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa s-a dezintegrat

Salim îşi pierduse locul de muncă

Reporterii Corriere della Serra au mers la Ravarino, satul aflat la o jumătate de oră de mers cu maşina de Modena, unde Salim El Koudri a trăit câţiva ani alături de părinţii săi. Sâmbătă după-amiază, tânărul a plecat de aici cu Citroenul său C3 gri, hotărât să comită un masacru. Oamenii povestesc că în ultimul timp devenise una cu maşina. „Era mereu singuratic, taciturn, posomârât. Nu m-a salutat niciodată”, spune Heddi Haj, o rezidentă de origine tunisiană.

ADVERTISEMENT

Giuseppe Leggio, care locuieşte în casa alăturată lui Salim, spune că erau semne că se petrece ceva ciudat cu tânărul. „Dintotdeauna a fost un tip retras, dar în ultima vreme se schimbase mult. Era ceva în interiorul lui care îl făcea să devină agitat. Nu mai saluta pe nimeni, era extrem de nervos. Ieșea mereu cu mașina, apoi se întorcea, iar două minute mai târziu era din nou afară. Era mereu nervos și am observat încă ceva: era mereu la telefon, țipa mereu la cineva de la celălalt capăt al firului”, povesteşte acesta.

Cei care îl cunoşteau mai spun că El Koudri suferea mult din cauză că îşi pierduse locul de muncă. El lucra într-un depozit, deşi avea o diplomă de licenţă în economie. Dacă la început s-a vorbit despre o posibilă motivaţie religioasă în acest act, cunoscuţii spun că Salim nu era un musulman practicant şi nu erau semne ale radicalizării sale. De altfel, reprezentantul comunității islamice locale din Ravarino, Abdelmajid Abouelala, spune că nu l-a văzut niciodată pe Salim să meargă la asociaţie.

ADVERTISEMENT

Mesajele şocante trimise de Salim Universităţii din Modena

Totuşi, Corriere della Serra a publicat câteva emailuri şocante pe care el le trimitea în urmă cu cinci ani Universităţii din Modena, prin care cerea un loc de muncă. „Bastarzi creştini de c…t! Vă voi arde şi pe voi, şi pe Iisus Hristosul vostru”, scria el. „Vreau un loc de muncă. Trebuie să-mi dați de lucru ca angajat, nu ca muncitor în depozit, înțelegeți, și aici, în Modena, nu undeva în mijlocul pustietății”, adăuga Salim.

 

mesaj
Mesajul trimis Univbersităţii din Genova

Acest aspect al personalității șomerului de 31 de ani este analizat împreună cu conținutul memoriei telefonului său, pentru a se înțelege dacă în ultima perioadă a fost influențat de cineva sau dacă s-a destăinuit apropiaților în legătură cu problemele prin care trecea din cauza faptului că nu avea un loc de muncă. În același timp, anchetatorii așteaptă răspunsurile din partea Meta privind conținutul mesajelor care, în ultimele luni, au fost șterse de companie de pe profilurile sale de social media deoarece nu respectau regulile politicii companiei.

Medicii care fug din spitalele de stat la privat, urmăriți electronic. După scandalul...
Fanatik
Medicii care fug din spitalele de stat la privat, urmăriți electronic. După scandalul programului scurtat, apar sancțiuni și amenzi uriașe
Actorul român condamnat pentru viol în serie are probleme financiare uriașe. A fost...
Fanatik
Actorul român condamnat pentru viol în serie are probleme financiare uriașe. A fost dat în judecată pentru recuperarea datoriilor
Bugetul Sectorului 5, „muls” de firmele căpușă ale primăriei. Piloții-fantomă și grădinile supraetajate...
Fanatik
Bugetul Sectorului 5, „muls” de firmele căpușă ale primăriei. Piloții-fantomă și grădinile supraetajate inventate pentru a umfla facturile lui Piedone
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Prunea a răbufnit în direct după Craiova - U Cluj 5-0: 'Am înnebunit...
iamsport.ro
Prunea a răbufnit în direct după Craiova - U Cluj 5-0: 'Am înnebunit când am văzut, vorbeam singur! Spuneți-mi și mie de ce?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!