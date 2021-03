Mesajele vedetelor de 8 Martie. Imagini și amintiri emoționante de “Ziua femeii”

De 8 Martie, paginile rețelelor de socializare sunt pline cu mesaje pozitive, urări și imagini de colecție. Vedetele din România sărbătoresc Ziua Internațională a Femeii în familie, cu copiii sau cu prietenii.

Mesajele vedetelor de 8 Martie

Ziua Femeii este un moment special și pentru vedete care marchează momentul și pe rețelele de socializare, acolo unde sunt urmărite de sute de mii/milioane de admiratori. În timp ce unele celebrități publică fotografii cu ele sau cu copiii, altele își amintesc cu iubire de cele care le-au dat viață.

Flavia Mihășan, imagine cu burtica de gravidă de 8 Martie

Însărcinată pentru a doua oară, fosta asistentă TV, Flavia Mihășan, a marcat ziua de 8 Martie, făcând publică o fotografie în care apare cu burtica de gravidă expusă.

“La multi ani, femei de pretutindeni! La mulți ani, mama mea dragă! ❤️🕊”, este mesajul transmis de Flavia Mihășan, de Ziua Femeii.

Oana Roman, imagine de colecție de 8 Martie

Oana Roman a publicat, de Ziua Internațională a Femeii, o fotografie de colecție, în care apare alături de mama, Mioara Roman, sora sa, Catinca Roman, nepoata sa, Calina, și de fiica sa, Isabela.

“Este singura poză pe care o am în care suntem toate femeile din familie! 3 generații împreună. La mulți ani tuturor femeilor, ele sunt viață pentru ca doar ele dau viață.”, este masajul transmis de Oana Roman pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de oana roman (@oanaromanelisei)

Claudia Pătrășcanu, imagine cu cei doi copii de 8 Martie

Aflată în divorț și proces de custodie pentru cei doi copii, cântăreața Claudia Pătrășcanu a publicat de 8 Martie o fotografie emoționantă, în care apare alături de Nicolas și Gabriel, băieții pe care îi are cu Gabi Bădălău, și a dezvăluit ce a învățat de când a cunoscut cel mai puternic sentiment: acela de a fi mamă.

“La mulți ani tuturor femeilor și mamelor, vă doresc să aveți parte de cele mai multe bucurii! 😊💋

Ce am învățat de când sunt mamă?

Am învățat că, în ciuda oboselii, a stresului din primele luni, este important să ne bucurăm de bebelușii noștri și că acele momente sunt de neprețuit, iar perioada când ei sunt mici este foarte scurtă.😊

Am învățat să nu fiu exigentă cu mine însămi.

Am învățat să îmbrățișez schimbarea.

Am învățat să-mi ascult instinctul.

Am învățat că a fi mama nu anulează faptul că sunt în primul rând femeie, am învățat să fiu mai bună și mai atentă cu cei din jurul meu, am învățat să mă organizez mai bine și mai rapid, am început să simt și să văd lucrurile care contează cu adevărat, am devenit un om și mai bun. Am cele mai frumoase flori din lume și toată dragostea lor. Ei sunt prioritatea mea și universul meu!❤️ Tu ce ai învățat de când ai devenit mama?😊”, a scris cântăreața Claudia Pătrășcanu pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Claudia Patrascanu (@claudia_patrascanu)

Ioana Ginghină, echilibristică de 8 Martie și nu numai

Actrița Ioana Ginghină a dezvăluit, de 8 Martie, că viața ei este un carusel plin de emoții și experiențe și le-a urat tuturor femeilor să nu cadă pradă toxicității și negativității cu care se pot întâlni la orice pas.

“LA MULTI ANI, FEMEIE! Ai grija de tine! ❤️ Exact așa mă simt în fiecare dimineață și asta pentru că am un stil de viață foarte diferit față de majoritatea oamenilor pe care îi cunosc.

Lucrez foarte mult, repetiții la teatru, spectacole, filmări, scoala de actorie, diverse ședințe foto pentru promovarea produselor…etc. Indiferent dacă îmi place sau nu, singurul mod în care pot să-mi gestionez stilul de viață pe termen lung și să fiu vestelă și sănătoasă este să am grijă, în mod autentic de mine, pe mai multe planuri. Ca femei, suntem predispuse să ne încărcăm cu multă toxicitate și negativitate din mediul nostru. Există o mulțime de emoții neprocesate, în special de la partenerii noștri și membrii apropiați ai familiei – cum ar fi părinții, surorile și frații sau de la cei mai buni prieteni. Și când lucrezi și cu o mulțime de oameni, cu siguranță trebuie să-ți rezolvi emoțiile și să îți actualizezi rutina de auto-îngrijire. Îmi place să meditez, să învăț un dans nou de pe TikTok, să citesc, să fac sport, să gătesc, sa fac bai lungi si calde cu uleiuri esențiale. Găsesc zilnic timp măcar pentru una dintre plăcerile mele și asta mă face să reușesc să rămân plină de energie în fiecare zi. Și tu? Care este ritualul tău preferat de auto-îngrijire?”, este mesajul actriței Ioana Ginghină, de 8 Martie.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Ioana Ginghina (@ioanaginghina)

Mihai Morar, fotografie emoționantă cu mama de 8 Martie

Tată de trei fete, Mihai Morar are o relație deosebită cu mama sa, iar de 8 Martie i-a dedicat celei care l-a adus pe lume o poezie scrisă de Grigore Vieru.

“MÂINILE MAMEI 👐

Când m-am născut, pe frunte eu

Aveam coroană-mpărătească:

A mamei mână părintească.

Copii am. Dar și-acum când

Vin zorii noaptea s-o destrame

Găsesc pe frunte mâna mamei”, sunt versurile cu care, cu siguranță, realizatorul radio și tv și-a emoționat mama.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Mihai Morar (@mihaimorar)

Alina Pușcaș, sexy de 8 Martie

Una dintre cele mai active mămici din showbiz, Alina Pușcaș a publicat pe Instagram o imagine în care afișează o atitudine de învingătoare, însoțită de un mesaj pozitiv dedicat tuturor femeilor.

“La mulți ani, nouă! ✨💫🌺🌸

Să ne fie bine și sa fim fericite, cât mai fericite 😉😍😊

Happy international woman’s day!”, este mesajul transmis de prezentatoarea emisiunii “Te cunosc de undeva”.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Alina Puscas – Stoenescu (@alina_puscas_)

Dorian Popa, cu Cheluțu’ în brațe, de 8 Martie

“Tăticul vloggerilor din România”, cum i se mai spune artistului Dorian Popa, a publicat pe pagina de socializare Instagram o fotografie în care apare îmbrățișâmdu-l pe Cheluțu’, de 8 Martie.

“LMAAA tuturor femeilor de 8 MARTIE ❤️”, a scris Dorian Popa în descrierea imaginii.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Dorian Popa (@eusuntdorian)

Iuliana Tudor, mesaj pentru femei de 8 Martie

Cântăreața și prezentatoarea TV Iuliana Tudor și-a început Ziua Femeii cu un citat motivațional semnat de Coco Chanel: “Păstrează-ti tocurile, capul și standardele înalte!”

“La mulți ani! Femei, mame, soții, fiice, surori! Fiți Femei înainte de orice altceva! Iubiți și lăsați-vă iubite! ❤ ‘Păstrează-ti tocurile, capul și standardele înalte!’ “ este mesajul publicat de Iuliana Tudor pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Iuliana Tudor (@iulianatudor_)

Dana Budeanu, feministă de 8 Martie

Mamă de gemene, Dana Budeanu și-a dezvăluit latura emoțională de Ziua Femeii.

“Femeia aceea infinită… atât cât să ne nască pe noi. Noi care suntem universul, universul care este femeia. Infinitul pentru el, doar unul și niciun altul. Infinitul din femeia care nu pornește decât o dată într-o viață și care nu se mai oprește, căci infinitul este fără de sfârșit peste toate viețile și doar în toate femeile. Și din toate, în cele mai puține pornește, în puținele pe care le ‘ating’ cei și mai puțini. Puținii care știu unde este infinitul”, este mesajul publicat de Dana Budeanu pe Instagram, însoțit de o imagine în care apare cu spatele, ce se dorește misterioasă.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Dana Budeanu (@danajustlove)

Dana Săvuică, de 8 Martie

“Femeie, iubește-te și cultivă-ți feminitatea. Un dar prețios ce îți este oferit prin naștere. De 8 Martie, vă doresc să fiți conștiente de valoarea voastră, de dreptul de a fi apreciate, respectate și iubite”, a transmis și Dana Săvuică pe pagina de socializare.