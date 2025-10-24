Sport

Mesajul afișat de „lupii galbeni” la Csikszereda – Petrolul 1-1. Meciul a fost întrerupt pentru scurt timp

Un moment mai puțin obișnuit s-a petrecut în timpul Csikszedereda - Petrolul. Duelul a fost oprit preț de câteva minute, asta în urma unui banner afișat de fanii formației din Ploiești.
Iulian Stoica
24.10.2025 | 21:54
Mesajul afisat de lupii galbeni la Csikszereda Petrolul 11 Meciul a fost intrerupt pentru scurt timp
ULTIMA ORĂ
Care e motivul pentru care Csikszereda - Petrolul a fost întrerupt. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Partida dintre Csikszereda și Petrolul, din etapa a 14-a din SuperLiga, s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Deși meciul nu a cunoscut mari incidente în desfășurarea sa, fanii prahoveni s-au asigurat ca meciul să fie oprit preț de câteva minute. De unde a plecat totul.

Csikszereda – Petrolul, oprit după un banner pro-România

Meciul inaugural din etapa a 14-a din SuperLiga s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Pentru oaspeți a punctat Chică-Roșă, din lovitură de pedeapsă, ca ulterior egalitatea să fie restabilită de Eppel, după o gafă de proporții a lui Bălbărău.

ADVERTISEMENT

Înainte ca golurile să fie marcate, partida a fost întreruptă preț de câteva minute de către Horațiu Feșnic. Motivul? Fanii prahoveni deplasați la Miercurea Ciuc au afișat un banner pro-România.

Pe banner era afișat mesajul „aici este România”, acesta amintind de incidentul de la meciul dintre nou-promovată și Dinamo. Ei bine, fanii au oferit și scandări xenofobe și rasiste, însă Paul Papp a intervenit și i-a potolit pe suporterii aflați pe stadion. În urma intervenției căpitanului de la Petrolul, meciul a fost reluat și nu au mai existat alte probleme.

ADVERTISEMENT
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în...
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
Suporterii Petrolului la Miercurea Ciuc / Foto: Instagram @casualromania
Suporterii Petrolului la Miercurea Ciuc / Foto: Instagram @casualromania

Ce a spus Paul Papp despre scandările suporterilor

La finalul partidei, Paul Papp nu a vrut să comenteze scandările suporterilor. În schimb, căpitanul Petrolului a mărturisit că a avut un dialog cu fanii „lupilor” și se bucură de faptul că aceștia au fost receptivi și au încetat scandările xenofobe.

ADVERTISEMENT
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai...
Digisport.ro
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe

„Nu pot să comentez pentru că nu am văzut fazele și nu vreau să comentez pentru că îmi fac dușmani. Un rezultat echitabil. Două echipe care s-au deschis, au jucat. Un joc plăcut ochiului, ne-am dorit cele trei puncte, dar un punct…e bun și ăsta.

Am înțeles că s-a scandat despre Ungaria, scandări xebnofobe. Am fost să vorbesc cu ei, au fost receptivi și am continuat jocul. Se mai întâmplă pe stadioane. Acum ce să facem? Și eu sunt făcut țigan și în toate felurile. Nu sunt de încurajat scandările xenofobe sau rasiste”, a declarat Paul Papp la flash-interviu.

ADVERTISEMENT
Ce a scris Horațiu Feșnic în raport! De ce a fost, de fapt,...
Fanatik
Ce a scris Horațiu Feșnic în raport! De ce a fost, de fapt, eliminat Roche în două minute pe finalul meciului Csikszereda – Petrolul
Dezvăluire șoc! Ștefan Baiaram a vrut să-i returneze lui Mirel Rădoi ceasul de...
Fanatik
Dezvăluire șoc! Ștefan Baiaram a vrut să-i returneze lui Mirel Rădoi ceasul de 18.000 de euro primit cadou
De ce nu e Karakomo nici rezervă la FC Argeș – Dinamo. Ce...
Fanatik
De ce nu e Karakomo nici rezervă la FC Argeș – Dinamo. Ce s-a întâmplat cu jucătorul „câinilor”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
NEAȘTEPTAT! Cum l-a numit Cornel Dinu pe Boloni, la ani distanță după ce...
iamsport.ro
NEAȘTEPTAT! Cum l-a numit Cornel Dinu pe Boloni, la ani distanță după ce și-au împărțit lovituri: 'Am rămas surprins!' Stelistul a dat același răspuns
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!