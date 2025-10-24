Mesajul afișat de „lupii galbeni” la Csikszereda – Petrolul 1-1. Meciul a fost întrerupt pentru scurt timp

ADVERTISEMENT

Partida dintre Csikszereda și Petrolul, din etapa a 14-a din SuperLiga, s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Deși meciul nu a cunoscut mari incidente în desfășurarea sa, fanii prahoveni s-au asigurat ca meciul să fie oprit preț de câteva minute. De unde a plecat totul.

Csikszereda – Petrolul, oprit după un banner pro-România

Meciul inaugural din etapa a 14-a din SuperLiga s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Pentru oaspeți a punctat Chică-Roșă, din lovitură de pedeapsă, ca ulterior egalitatea să fie restabilită de Eppel, după o gafă de proporții a lui Bălbărău.

, partida a fost întreruptă preț de câteva minute de către Horațiu Feșnic. Motivul? Fanii prahoveni deplasați la Miercurea Ciuc au afișat un banner pro-România.

Pe banner era afișat mesajul „aici este România”, acesta amintind de incidentul de la Ei bine, fanii au oferit și scandări xenofobe și rasiste, însă Paul Papp a intervenit și i-a potolit pe suporterii aflați pe stadion. În urma intervenției căpitanului de la Petrolul, meciul a fost reluat și nu au mai existat alte probleme.

Ce a spus Paul Papp despre scandările suporterilor

La finalul partidei, Paul Papp nu a vrut să comenteze scandările suporterilor. În schimb, căpitanul Petrolului a mărturisit că a avut un dialog cu fanii „lupilor” și se bucură de faptul că aceștia au fost receptivi și au încetat scandările xenofobe.

„Nu pot să comentez pentru că nu am văzut fazele și nu vreau să comentez pentru că îmi fac dușmani. Un rezultat echitabil. Două echipe care s-au deschis, au jucat. Un joc plăcut ochiului, ne-am dorit cele trei puncte, dar un punct…e bun și ăsta.

Am înțeles că s-a scandat despre Ungaria, scandări xebnofobe. Am fost să vorbesc cu ei, au fost receptivi și am continuat jocul. Se mai întâmplă pe stadioane. Acum ce să facem? Și eu sunt făcut țigan și în toate felurile. Nu sunt de încurajat scandările xenofobe sau rasiste”, a declarat Paul Papp la flash-interviu.