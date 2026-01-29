Omagiul emoționant al fanilor lui Lyon pentru ultrașii lui PAOK decedați în România. Video

ADVERTISEMENT

Așa cum de altfel au anunțat încă din cursul zilei de marți, când s-a petrecut tragedia rutieră din România, suporterii lui PAOK nu s-au mai prezentat la meciul de la Lyon din ultima etapă a fazei principale din Europa League.

Pe lângă momentul de reculegere ținut pe întregul stadion înainte de startul jocului, fanii din celebra facțiune „Bad Gones” au aprins mai multe torțe pe stadion la acest meci și au afișat mesajul: „Durerea nu are culori. Odihniți-vă în pace”.

Les Bad Gones rendent hommage aux 7 supporters du PAOK décédés tragiquement en se rendant à Lyon d’un accident de la route ! 🕊️ 📹 .lifee — Pyro France (@PyroFrance)

Mesajul afișat în sectorul destinat oaspeților la meciul Lyon – PAOK Salonic din Europa League, ca urmare a tragediei din România

Astfel, sectorul destinat lor a rămas gol, iar în fața lui a fost depusă o coroană de flori în memoria celor șapte fani decedați în accidentul din județul Timiș. De asemenea, pe gard a fost agățat un banner pe care a fost scris, în limba greacă bineînțeles, mesajul „Drum lin spre Rai, fraților!”.

Clubul PAOK Salonic a făcut la scurt timp după aflarea veștii tragice o cerere la UEFA pentru amânarea acestui meci, dar acest lucru nu a fost posibil. Asta pentru că vineri a fost programată tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul Europa League, iar pentru ca această ceremonie să se poată desfășura este nevoie să se cunoască încă de joi seară configurația finală a clasamentului din faza principală a competiției. Acesta a fost de altfel și motivul pentru care toate meciurile din această ultimă rundă au fost programate de la aceeași oră, 22:00 în România.

Răzvan Lucescu, extrem de afectat de această tragedie

cu ocazia acestei partide. De asemenea, că jucătorii săi vor juca în Franța în mod special pentru a le cinsti memoria fanilor dispăruți în mod cutremurător:

„Este unul dintre cele mai grele momente pe care noi, profesioniștii din fotbal, le putem avea. Pe de o parte, suntem triști și acest lucru ne copleșește, dar, pe de altă parte, trebuie să lăsăm totul deoparte și să ieșim pe teren și să dăm totul.

Să jucăm cu motivație și să ne dedicăm performanța acestor copii care au fost pierduți. PAOK este ceva special, am spus-o de multe ori în trecut.

Este o mare onoare să fii membru al acestei mari familii, nimeni nu o va înțelege dacă nu face parte din această familie. Situația din familia PAOK este neplăcută, dar trebuie să ne umplem mințile și să luptăm și pentru ei”.

