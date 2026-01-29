Sport

Omagiul emoționant al fanilor lui Lyon pentru ultrașii lui PAOK decedați în România. Video

Atmosferă apăsătoare la meciul Lyon - PAOK Salonic din Europa League! Ce s-a întâmplat după tragedia din România
Gabriel-Alexandru Ioniță
29.01.2026 | 22:27
Omagiul emotionant al fanilor lui Lyon pentru ultrasii lui PAOK decedati in Romania Video
ULTIMA ORĂ
Mesajul afișat pe stadionul din Lyon la meciul cu PAOK Salonic din Europa League. Foto: Facebook / Ultras Clips
ADVERTISEMENT

Așa cum de altfel au anunțat încă din cursul zilei de marți, când s-a petrecut tragedia rutieră din România, suporterii lui PAOK nu s-au mai prezentat la meciul de la Lyon din ultima etapă a fazei principale din Europa League.

UPDATE: Cum au fost omagiați suporterii lui PAOK decedați în România de către ultrașii lui Lyon

Pe lângă momentul de reculegere ținut pe întregul stadion înainte de startul jocului, fanii din celebra facțiune „Bad Gones” au aprins mai multe torțe pe stadion la acest meci și au afișat mesajul: „Durerea nu are culori. Odihniți-vă în pace”. 

ADVERTISEMENT

Mesajul afișat în sectorul destinat oaspeților la meciul Lyon – PAOK Salonic din Europa League, ca urmare a tragediei din România

Astfel, sectorul destinat lor a rămas gol, iar în fața lui a fost depusă o coroană de flori în memoria celor șapte fani decedați în accidentul din județul Timiș. De asemenea, pe gard a fost agățat un banner pe care a fost scris, în limba greacă bineînțeles, mesajul „Drum lin spre Rai, fraților!”. 

ADVERTISEMENT
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro...
Digi24.ro
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE

ADVERTISEMENT
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a...
Digisport.ro
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital

Clubul PAOK Salonic a făcut la scurt timp după aflarea veștii tragice o cerere la UEFA pentru amânarea acestui meci, dar acest lucru nu a fost posibil. Asta pentru că vineri a fost programată tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul Europa League, iar pentru ca această ceremonie să se poată desfășura este nevoie să se cunoască încă de joi seară configurația finală a clasamentului din faza principală a competiției. Acesta a fost de altfel și motivul pentru care toate meciurile din această ultimă rundă au fost programate de la aceeași oră, 22:00 în România.

Răzvan Lucescu, extrem de afectat de această tragedie

Clubul Lyon a anunțat anterior zilei meciului că îi va omagia pe cei șapte suporteri ai lui PAOK Salonic decedați în România cu ocazia acestei partide. De asemenea, Răzvan Lucescu, antrenorul grecilor, în mod evident extrem de afectat de această tragedie, a transmis la conferința de presă că jucătorii săi vor juca în Franța în mod special pentru a le cinsti memoria fanilor dispăruți în mod cutremurător:

ADVERTISEMENT

„Este unul dintre cele mai grele momente pe care noi, profesioniștii din fotbal, le putem avea. Pe de o parte, suntem triști și acest lucru ne copleșește, dar, pe de altă parte, trebuie să lăsăm totul deoparte și să ieșim pe teren și să dăm totul.

Să jucăm cu motivație și să ne dedicăm performanța acestor copii care au fost pierduți. PAOK este ceva special, am spus-o de multe ori în trecut.

Este o mare onoare să fii membru al acestei mari familii, nimeni nu o va înțelege dacă nu face parte din această familie. Situația din familia PAOK este neplăcută, dar trebuie să ne umplem mințile și să luptăm și pentru ei”. 

Joi seară, cu doar câteva ore înaintea startului meciului de la Lyon, sicriele cu trupurile neînsuflețite ale celor șapte suporteri ai lui PAOK Salonic au ajuns la stadionul „Toumba”, într-o atmosferă extrem de apăsătoare. 

FCSB – Fenerbahce 0-1, live video în etapa 8 din Europa League. Yuksek...
Fanatik
FCSB – Fenerbahce 0-1, live video în etapa 8 din Europa League. Yuksek deschide scorul pe Arena Națională
Protest pe Arena Națională! FCSB, pusă la zid chiar de propriii fani. Banner-ul...
Fanatik
Protest pe Arena Națională! FCSB, pusă la zid chiar de propriii fani. Banner-ul afișat la meciul cu Fenerbahce
La 8 ani de la evenimentul important, fosta rivală i-a transmis un mesaj...
Fanatik
La 8 ani de la evenimentul important, fosta rivală i-a transmis un mesaj superb Simonei Halep
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Radu Naum, ofertat să devină ambasadorul unei cunoscute case de pariuri! Ce răspuns...
iamsport.ro
Radu Naum, ofertat să devină ambasadorul unei cunoscute case de pariuri! Ce răspuns a dat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!