Mesajul antrenorului lui Ianis Hagi după debutul românului în Turcia: ”Nu voi accepta niciodată!”

Noua formație a internaționalului român Ianis Hagi , în etapa cu numărul 5 a campionatului Turciei, iar antrenorul a transmis un mesaj clar elevilor săi.

Imediat după încheierea partidei de la Konya, tehnicianul portughez Joao Pereira s-a arătat mulțumit de prestația echipa sale și a ținut să remarce faptul că jucătorii veniți de pe banca de rezerve, printre care și Ianis Hagi, au avut evoluții foarte bune.

”Dacă nu jucăm întotdeauna la capacitate maximă, este foarte dificil să câștigăm. Este un campionat foarte dificil. Cred că a fost un meci foarte bun pentru ambele echipe. Am jucat foarte bine, mai ales în primele 30-35 de minute, până când am marcat. Ambele echipe au creat ocazii excelente.

Ceea ce este important pentru noi este că jucătorii noștri care au intrat de pe bancă au contribuit foarte mult și au înțeles asta, pentru că fiecare jucător din echipa noastră este important pentru noi. Au intrat și au contribuit foarte bine.

Trebuie să continuăm să muncim din greu. Toată lumea trebuie să dea 100% din potențialul său. Nu voi accepta niciodată mai puțin de 100%”, a declarat Pereira, conform .

Ianis Hagi a dat Spania pentru Turcia

Ianis Hagi s-a despărțit la finalul sezonului precedent de Rangers și a urmat o perioadă de incertitudine. Campionatele din Europa începeau noua stagiune, iar el era în continuare fără echipă. În cele din urmă, la începutul lui septembrie, .

În cadrul emisiunii ”Don Giovanni”, agentul , deși a avut o ofertă și de la Elche, formație nou promovată în La Liga.

”A avut mai multe oferte, a refuzat mai multe. Au fost și câteva oferte serioase, dar nu s-au legat. Sper ca aici Ianis să reușească. El aici s-a născut. E bine pentru echipa națională și pentru el. Are și el acum o familie. Turcii au standarde de plată, față de Elche, care e o echipă ce luptă pentru supraviețuirea în La Liga. Pentru fotbalul românesc, eu cred că a ales bine”, a spus Becali.