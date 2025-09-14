Sport

Mesajul antrenorului lui Ianis Hagi după debutul românului în Turcia: ”Nu voi accepta niciodată!”

Antrenorul Joao Pereira a avut un mesaj pentru jucătorii de la Alanyaspor după victoria din meciul cu Konyaspor, în care Ianis Hagi a jucat primele sale minute în Turcia.
Traian Terzian
14.09.2025 | 10:30
Mesajul antrenorului lui Ianis Hagi dupa debutul romanului in Turcia Nu voi accepta niciodata
Antrenorul lui Ianis Hagi, mesaj pentru jucătorii de la Alanyaspor după victoria cu Konyaspor. Sursă foto: alanyaspor.org.tr

Noua formație a internaționalului român Ianis Hagi s-a impus pe terenul lui Konyaspor, scor 2-1, în etapa cu numărul 5 a campionatului Turciei, iar antrenorul a transmis un mesaj clar elevilor săi.

Antrenorul lui Ianis Hagi, mesaj ferm după debutul internaționalului român

Imediat după încheierea partidei de la Konya, tehnicianul portughez Joao Pereira s-a arătat mulțumit de prestația echipa sale și a ținut să remarce faptul că jucătorii veniți de pe banca de rezerve, printre care și Ianis Hagi, au avut evoluții foarte bune.

”Dacă nu jucăm întotdeauna la capacitate maximă, este foarte dificil să câștigăm. Este un campionat foarte dificil. Cred că a fost un meci foarte bun pentru ambele echipe. Am jucat foarte bine, mai ales în primele 30-35 de minute, până când am marcat. Ambele echipe au creat ocazii excelente.

Ceea ce este important pentru noi este că jucătorii noștri care au intrat de pe bancă au contribuit foarte mult și au înțeles asta, pentru că fiecare jucător din echipa noastră este important pentru noi. Au intrat și au contribuit foarte bine.

Trebuie să continuăm să muncim din greu. Toată lumea trebuie să dea 100% din potențialul său. Nu voi accepta niciodată mai puțin de 100%”, a declarat Pereira, conform aydinosmaniye.com.

Ianis Hagi a dat Spania pentru Turcia

Ianis Hagi s-a despărțit la finalul sezonului precedent de Rangers și a urmat o perioadă de incertitudine. Campionatele din Europa începeau noua stagiune, iar el era în continuare fără echipă. În cele din urmă, la începutul lui septembrie, a semnat cu Alanyaspor.

În cadrul emisiunii ”Don Giovanni”, agentul Ioan Becali a explicat de ce internaționalul român a ales să meargă în Turcia, deși a avut o ofertă și de la Elche, formație nou promovată în La Liga.

”A avut mai multe oferte, a refuzat mai multe. Au fost și câteva oferte serioase, dar nu s-au legat. Sper ca aici Ianis să reușească. El aici s-a născut. E bine pentru echipa națională și pentru el. Are și el acum o familie. Turcii au standarde de plată, față de Elche, care e o echipă ce luptă pentru supraviețuirea în La Liga. Pentru fotbalul românesc, eu cred că a ales bine”, a spus Becali.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
