Mesajul căpitanului Nicolae Stanciu după umilința Canada – România 0-3: „E rușinos! Îmi cer scuze tuturor suporterilor”

Nicolae Stanciu a oferit primele declarații după România - Canada 0-3. Ce a transmis mijlocașul de la Genoa după eșecul usturător cu formația din America de Nord.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
06.09.2025 | 00:35
Mesajul capitanului Nicolae Stanciu dupa umilinta Canada Romania 03 E rusinos Imi cer scuze tuturor suporterilor
Nicolae Stanciu, primele declarații după România - Canada 0-3. Sursă foto: sportpictures

Deși așteptările înaintea meciului erau foarte mari, România a cedat la scor de neprezentare în fața Canadei. La finalul partidei, Nicolae Stanciu, care a fost înlocuit în minutul 62 al întâlnirii, și-a cerut scuze suporterilor pentru rezultatul dezamăgitor obținut.

Mesajul căpitanului Nicolae Stanciu după umilința Canada – România 0-3: „E rușinos!”

România a cedat pe teren propriu în fața Canadei, scor 0-3. Primul gol a fost marcat de starul de la Juventus, Jonathan David, în minutul 11, ca doar 11 minute mai târziu Ali Ahmed să dubleze avantajul reprezentativei din America de Nord. Niko Sigur a risipit orice speranță în minutul 78, când a reluat spectaculos din careu.

La scurt timp după fluierul final, Nicolae Stanciu a venit la flash-interviu și și-a prezentat scuzele în fața suporterilor români. Căpitanul „tricolorilor” susține că toți jucătorii suferă după această înfrângere și că își doresc să arate total diferit peste 4 zile, când este programat meciul cu Cipru.

„E rușinos. Îmi cer scuze fanilor care au fost prezenți pe stadion și tuturor românilor. E un rezultat rușinos să pierzi 0-3 acasă. Toate nu s-au legat în această seară. Am fost lipsiți de agresivitate în joc. Sunt primul care își asumă acest eșec! Acum nu avem altceva de făcut, decât să ne revenim, să fim bine.

„Fotbalul îți dă câteodată a doua șansă, noi o avem peste câteva zile, în Cipru”

Nu e bine niciodată când suferi o asemenea înfrângere, mai ales când îmbraci tricoul echipei naționale. De aceea îmi cer scuze tuturor suporterilor români. Fotbalul îți dă câteodată a doua șansă, noi o avem peste câteva zile, în Cipru.

Toți trebuie să ne privim în oglindă, să fim sinceri cu noi. Astăzi nu am jucat ceea ce ne-am dorit. Toți vom încerca să ne ridicăm nivelul și să fim bine în Cipru. Toată lumea care ajunge la națională prima dată e ajutată să se integreze. Nu cred că e niciun fel de problemă din acest punct de vedere.

Nu mai e bun acum moralul, încercăm să ne revenim. Pentru mine un eșec la echipa națională este de 100 de ori mai rău decât unul la echipa de club. Trebuie să ne privim pe noi, să vedem ce am făcut, ce putem face mai bine în aceste două, trei zile pe care le avem. Trebuie să arătăm altfel în Cipru”, a spus Nicolae Stanciu, conform Antena Sport.

Nicolae Stanciu, declarații după România - Canada 0-3

