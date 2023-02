Mesajul care a provocat panică în Republica Moldova. Separatiştii transnistreni ar fi armat cu explozibili toate depozitele de muniţie din regiune

Fostul Inspectorat Militar al Ministerului Apărării al Republicii Moldova a anunțat că forțele armate ale Transnistriei au pus cu explozibili la toate depozitele de arme din regiunea separatistă, inclusiv depozitul de muniții de la Cobasna. O eventuală explozie ar provoca o catastrofă umanitară şi ecologică.

Depozitul de la Cobasna este cel mai mare din Europa de Est, cu aproximativ 20.000 de tone de arme şi muniţie din perioada sovietică. Mass-media a publicat un tweet din contul OSINTdefender, care publică informaţia fără a cita însă o sursă care să-i confirme autencitatea

Politicianul Anatolie Prohniţki a declarat într-un interviu că depozitul de la Cobasna este extrem de periculos având în vedere cantitatea de muniție depozitată aici. Dacă are loc o explozie la acel depozit, pagubele ar putea fi incredibil de mari. Poluarea aerului și fumul ar putea ajunge până la Viena, a mai spus el. Până acum, afirmațiile despre armarea cu explozibili a depozitului nu au fost confirmate și nici nu există reacții din partea Moldovei.

The Former Military Inspectorate of the Ministry of Defense of Moldova has said that the Armed Forces of Transnistria have rigged all Arms Depots within the Breakaway Region including the Cobasna Ammunition Depot with explosives so if any Military Operations begins it will cause…

