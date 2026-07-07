Mesajul care face înconjurul lumii: cum a reacționat Georgina Rodriguez după ce Cristiano Ronaldo a jucat ultimul său meci la Cupa Mondială

ADVERTISEMENT

La cei 41 de ani pe care i-a împlinit pe 5 februarie, Cristiano Ronaldo își încheie, cel mai probabil, o carieră impresionantă la echipa națională. Cel puțin la Cupa Mondială, starul portughez a jucat ultimul său meci. A fost eșecul de luni, 6 iulie 2026, de pe Dallas Stadium, cu Spania. Întreaga planetă a privit acest duel, iar foarte mulți au reacționat. Marți, a venit și mesajul de la iubita lui CR 7, Georgina Rodriguez (32 de ani), după ce fotbalistul a ieșit în lacrimi de la turneul final.

Mesajul extrem de puternic postat de Georgina Rodriguez după ce Cristiano Ronaldo și Portugalia au fost eliminați de la Mondiale

Georgina Rodriguez a fost necondiționat alături de Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială 2026, ultima competiție planetară la care este angrenat starul lui Al Nassr (Arabia Saudită). În meciul din grupe cu Uzbekistan (5-0 scor final), la scurt timp după ce Cristiano Ronaldo a reușit să marcheze primul gol de la acest turneu final, partenera sa de viață, Georgina Rodriguez, a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii. Argentinianca l-a felicitat atunci pe iubitul ei.

ADVERTISEMENT

Tânăra sud-americană nu putea să nu reacționeze și după momentul greu de la Dallas. Partenera de viață a lui Ronaldo i-a transmis un mesaj emoționant partenerului ei după ce , în urma eliminării dramatice a Portugaliei, în prelungirile partidei cu Spania.

Visul lui Cristiano Ronaldo de a-și trece în vitrină și Cupa Mondială, alături de EURO, s-a încheiat dramatic luni seară. În ciuda eșecului, CR 7 rămâne o legendă a fotbalului în ochii a milioane de fani, dar și ai logodnicei sale, Georgina Rodriguez. Pe tot parcursul turneului din Statele Unite, Canada și Mexic, fostul jucător al lui Manchester United a fost susținut de viitoarea sa soție.

ADVERTISEMENT

Marți, la o zi după eliminarea echipei naționale și după iminenta retragerea sa de la lusitani, Georgina l-a lăudat din nou pe veteranul portughez. A făcut-o pe rețelele de socializare. Georgina a postat pe Instagram Stories un mesaj de susținere. A redistribuit o postare de la Nike Football care îl arăta pe Ronaldo, cu textul: ”Legenda lui merge mai departe”. Ea a adăugat și un emoji cu inimioară roșie.

ADVERTISEMENT

Visul lui Cristiano Ronaldo la o Cupă Mondială, spulberat în prelungirile meciului cu Spania. Reacția lusitanului

Într-o reacție avută marți, la ore bune după le-a transmis fanilor confirmat că acesta a fost ultimul său Campionat Mondial. A punctat că se retrage ”cu conștiința împăcată”, pentru că a dat totul pentru echipa națională. Nu a evitat să recunoască faptul că e trist din cauza modului în care s-a încheiat aventura Portugaliei.

ADVERTISEMENT

”Sunt trist că părăsesc Cupa Mondială în acest mod. Am dat totul. Mi-am făcut datoria și plec cu conștiința împăcată. A fost ultimul meu Mondial, da, dar acum voi avea timp să reflectez și să fiu cu familia mea. Nu voi lua decizii pripite”. La 41 de ani, Ronaldo nu a confirmat dacă a jucat ultimul său meci pentru Portugalia, spunând că nu vrea ca o decizie personală să umbrească parcursul echipei. ”Nu iau decizii în febra momentului”, a adăugat el.

Ronaldo, care a pus umărul la Campionatul European din 2016 și Liga Națiunilor în 2019 și 2025, trofee cucerite de Portugalia, a spus că este mândru de contribuția sa la națională. ”Am câștigat trei trofee pentru Portugalia. Înainte de Cristiano Ronaldo, Portugalia nu câștigase niciun titlu”, a spus el. ”Cel mai mare titlu pe care l-a obținut naționala a fost în 2016, Campionatul European, care pentru mine este la fel de important ca o Cupă Mondială”, a subliniat CR7.