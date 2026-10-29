Mesajul cu care fostul fotbalist de la Barcelona a devenit viral. Ce a spus după tragedia din Spania

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Un fost fotbalist care a avut în trecut contract cu Barcelona a devenit viral datorită unui mesaj puternic. Fundașul Marc Bartra și-a expus punctul de vedere după tragedia din Spania. A ținut să vorbească de cât de fragilă este, de fapt, existența oamenilor.

Cuvintele emoționante ale unui sportiv despre incidentul din Spania

Marc Bartra (35 ani) este unul dintre cei mai cunoscuți jucători spanioli. Fundașul lui Real Betis a fost de-a lungul timpului de multe ori în lumina reflectoarelor atât în carieră, cât și în viața privată. O perioadă bună . Blondina este supranumită prințesa de gheață a Catalunyei.

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, ruptura producându-se în 2025. Din păcate, fotbalistul a fost implicat și într-un atac care a avut loc asupra autocarului echipei Borussia Dortmund. Incidentul a avut loc pe 11 aprilie 2017, înaintea meciului din Liga Campionilor împotriva celor de la AS Monaco.

La momentul respectiv, trei dispozitive explozive au fost detonate în apropierea autocarului. Sportivul a fost singurul rănit grav. A suferit o fractură la osul radius al mâinii drepte și tăieturi de la geamurile sparte. Fostul fotbalist de la Barcelona a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar viața nu i-a fost pusă în pericol. A revenit la antrenamente câteva săptămâni mai târziu.

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Semnalul de alarmă emis de fotbalist

Privind în urmă și cu accent pe tragedia feroviară din regiunea Toledo, Spania, acesta a dorit să transmită cât de fragilă este existența unei persoane. Marc Bartra a devenit viral datorită cuvintelor emoționante pe care le-a folosit într-o postare de pe rețeaua X. Acesta a dorit să tragă un semnal de alarmă. A vrut să-i facă pe oameni să se bucure din plin de fiecare clipă în parte. De asemenea, nu a arătat cu degetul spre clasa politică. În schimb, s-a concentrat pe acele momente pe care le considerăm adesea de la sine înțelese. A dat exemple simple în acest sens, cum ar fi o conversație cu persoanele dragi din viața noastră. „Uneori, trebuie să se întâmple ceva tragic pentru a ne da seama cât de fragilă este viața și cât de multe lucruri le luăm de bune”, a scris sportivul, conform .

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Emoțiile expuse de jucătorul spaniol

„Trăim ca și cum am avea tot timpul din lume, amânând pe mâine o îmbrățișare, un apel sau un «Te iubesc». Ca și cum oamenii pe care îi iubim ar fi mereu acolo. Dar viața nu ne avertizează întotdeauna înainte ca totul să se schimbe. Nu știm când va fi ultima dată când ne vom îmbrățișa părinții, vom râde cu frații noștri sau vom împărtăși o zi obișnuită cu prietenii noștri. Și poate cea mai grea parte este că acele momente pentru care am da orice să le recuperăm sunt adesea cele la care abia dacă acordăm atenție astăzi: o conversație, o masă în familie, începerea a ceva ce simțim că vrem să facem, scrierea unui mesaj sau o îmbrățișare înainte de a muri.

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De aceea ar trebui să vă iubiți oamenii cât de mult puteți. Sunați-i, vizitați-i, îmbrățișați-i puțin mai mult. Lăsați mândria deoparte și nu păstrați cuvintele frumoase pentru o ocazie specială. Nu trebuie să se întâmple ceva teribil pentru a ne aminti cât de importanți sunt.

Să nu așteptăm să pierdem pe cineva ca să-i înțelegem valoarea și nici să nu privim înapoi ca să ne dăm seama cât de frumoase erau cu adevărat acele lucruri care odinioară ni se păreau normale”, a completat Marc Bartra, pe aceeași rețea de socializare, mai arată sursa menționată anterior.

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De asemenea, fostul fotbalist de la Barcelona a dorit să le amintească urmăritorilor săi că a-i avea aproape pe cei dragi este unul dintre cele mai mari daruri ale vieții. E foarte important să-i îmbrățișăm și să le spunem cât de mult îi iubim azi, nu să așteptăm ziua de mâine. Nimeni nu știe dacă acel mâine va mai veni și uneori s-ar putea să fie prea târziu.

În altă ordine de idei, Marc Bartra a transmis acest mesaj puternic la numai câteva zile după ce și-a pierdut bunicul. Spaniolul se simte protejat și mai puternic ca niciodată pentru că știe că în Ceruri are un înger păzitor.