Mesajul cu care „tricolorii” au intrat pe teren înaintea amicalului Slovacia – România. Mircea Lucescu, în prim-plan

Ultimul meci al lui Mircea Lucescu la echipa națională a României se petrece în circumstanțe nu tocmai plăcute. „Tricolorii” au avut grijă însă să îi transmită un mesaj din suflet lui „Il Luce”. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
31.03.2026 | 22:20
„Tricolorii" nu l-au uitat pe Mircea Lucescu (80 de ani). Mesajul afișat înaintea meciului cu Slovacia.
Mircea Lucescu nu a putut onora ultimul său meci la echipa națională a României din cauza problemelor de sănătate. Jucătorii acestuia nu l-au uitat și au avut un mesaj deosebit pentru antrenorul cu care au lucrat în ultimii doi ani. Ce au afișat fotbaliștii români înaintea fluierului de start al meciului amical din deplasare cu Slovacia.

Mesajul „tricolorilor” pentru Mircea Lucescu înaintea startului partidei cu Slovacia

Naționala României a ratat șansa de a juca barajul final de calificare la CM 2026 după eșecul din deplasare cu Turcia. „Tricolorii” nu au revenit însă la echipele de club, având un ultim meci de disputat în această primăvară. Mai exact, România joacă marți seară, în deplasare, o partidă amicală contra Slovaciei, care a ratat de asemenea șansa de a ajunge la Campionatul Mondial.

Transportat cu salvarea la spital după ce a leșinat în cantonamentul echipei naționale, Mircea Lucescu nu a primit acceptul medicilor să fie prezent la acest meci. Locul său pe banca tehnică a fost luat de secundul Ionel „Jerry” Gane. Chiar și așa, jucătorii nu și-au uitat antrenorul cu care au colaborat în ultimii doi ani și au intrat pe teren cu un banner pe care era inscripționat mesajul: „Vă dorim multă sănătate, domnule Lucescu!”.

Ce le-a spus Mircea Lucescu jucătorilor înaintea amicalului cu Slovacia

Mircea Lucescu nu a putut sta departe de jucătorii săi, chiar dacă starea de sănătate l-a împiedicat să fie fizic lângă aceștia. „Il Luce” a menținut contactul în permanență cu staff-ul său, iar Ionel Gane a transmis ce mesaj a avut antrenorul de 80 de ani pentru elevii săi înaintea amicalului cu slovacii.

„A sunat, le-a transmis băieților că totul este sub control, este mai bine. Mircea Lucescu ne arată o lecție de viață. Prin tot ceea ce a făcut, a transmis și ne transmite. Pasiunea lui, ardoarea lui, fiecare moment pe care îl are cu echipa, începând de la ședința tehnică, la joc, sunt unice. Este un om imens și un antrenor unic.

Înainte de decolare m-a sunat și primul lucru care m-a întrebat a fost: ‘Cum a fost antrenamentul?’. I-am spus că am anulat antrenamentul după evenimentul neplăcut. Mi-a zis să le spun jucătorilor să stea liniștiți și să aibă un joc bun”, a declarat Ionel Gane la conferința de presă de dinaintea partidei amicale cu Slovacia.

  • 01.11.1981 – 02.10.1986 a fost perioada în care Mircea Lucescu a condus pentru prima dată naționala României 
  • 6 septembrie 2024 a fost primul meci din al doilea mandat al lui Mircea Lucescu la echipa națională (Kosovo – România 0-3)
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
