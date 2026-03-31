Mesajul cu care „tricolorii” au intrat pe teren înaintea amicalului Slovacia – România. Mircea Lucescu, în prim-plan

Mircea Lucescu nu a putut onora ultimul său meci la echipa națională a României din cauza problemelor de sănătate. Jucătorii acestuia nu l-au uitat și au avut un mesaj deosebit pentru antrenorul cu care au lucrat în ultimii doi ani. Ce au afișat fotbaliștii români înaintea fluierului de start al meciului amical din deplasare cu Slovacia.

Mesajul „tricolorilor” pentru Mircea Lucescu înaintea startului partidei cu Slovacia

Naționala României a ratat șansa de a juca barajul final de calificare la CM 2026 după eșecul din deplasare cu Turcia. „Tricolorii” nu au revenit însă la echipele de club, având un ultim meci de disputat în această primăvară. Mai exact, România joacă marți seară, în deplasare, o partidă amicală contra Slovaciei, care a ratat de asemenea șansa de a ajunge la Campionatul Mondial.

Mircea Lucescu la acest meci. Chiar și așa, jucătorii nu și-au uitat antrenorul cu care au colaborat în ultimii doi ani și au intrat pe teren cu un banner pe care era inscripționat mesajul: „Vă dorim multă sănătate, domnule Lucescu!”.

Ce le-a spus Mircea Lucescu jucătorilor înaintea amicalului cu Slovacia

Mircea Lucescu nu a putut sta departe de jucătorii săi, chiar dacă starea de sănătate l-a împiedicat să fie fizic lângă aceștia. „Il Luce” a menținut contactul în permanență cu staff-ul său, iar Ionel Gane a transmis

„A sunat, le-a transmis băieților că totul este sub control, este mai bine. Mircea Lucescu ne arată o lecție de viață. Prin tot ceea ce a făcut, a transmis și ne transmite. Pasiunea lui, ardoarea lui, fiecare moment pe care îl are cu echipa, începând de la ședința tehnică, la joc, sunt unice. Este un om imens și un antrenor unic.

Înainte de decolare m-a sunat și primul lucru care m-a întrebat a fost: ‘Cum a fost antrenamentul?’. I-am spus că am anulat antrenamentul după evenimentul neplăcut. Mi-a zis să le spun jucătorilor să stea liniștiți și să aibă un joc bun”, a declarat Ionel Gane la conferința de presă de dinaintea partidei amicale cu Slovacia.

