Mesajul cutremurător al soțului Ancăi Molnar, după moartea tinerei: “Sunt convins că..”

Cunoscuta makeup artistă Anca Molnar s-a stins din viață pe 11 iunie. Aceasta s-a luptat luni bune cu o boală necruțătoare. Soțul ei este profund îndurerat și abia și-a găsit puterea de a transmite un mesaj emoționant în memoria Ancăi.

Anca Molnar s-a stins din viață la 35 de ani

Anca Molnar a fost una dintre cele mai cunoscute makeup artiste din România. Pe mâna ei s-au lăsat mai multe vedete de la noi, iar ceea ce făcea aceasta era adevărată artă.

Din păcate, mult prea devreme. Makeup artista avea 35 de ani și era mereu cu zâmbetul pe buze. Însă, în spatele optimismului său, Anca s-a luptat cu o boală necruțătoare.

Anca Molnar a fost diagnosticată cu o boală gravă care nu se putea trata în România. Makeup artista a fost supusă unei intervenții în Turcia și părea că boală a intrat în remisie.

După prima intervenție, Anca Molnar a revenit în Turcia, unde a fost operată pe creier pentru extirparea tumorii. Speranțele de vindecare au fost unele mari, dar, din păcate, după câteva luni,

Soțul Ancăi Molnar, mesaj emoționat în memoria makeup artistei

Moartea Ancăi Molnar a picat ca un trăznet asupra familiei, dar și a celor care au cunoscut-o. Soțul ei, Claudiu Molnar este răpus de durere și nu poate accepta ideea că sufletul lui pereche nu mai este lângă el.

Cu un gol imens în suflet, acesta abia și-a găsit cuvintele pentru a transmite un mesaj în memoria Ancăi Molnar. Claudiu Molnar și-a transpus cele mai sincere gânduri, iar vorbele sale i-au emoționat profund pe cei din online.

”Sunt convins că ne vom reîntâlni în altă viață și, dacă nu există altă viață, să știi că tu ai fost paradisul meu. Te iubesc pentru totdeauna.”, a scris acesta în mediul online.

Anca Molnar nu a vrut să plece din această lume fără a lăsa un mesaj tuturor. Makeup artista parcă a prezis finalul, așa că a lăsat câteva vorbe pentru toți cei care au cunoscut-o. Mesajul ei sfâșietor a fost transmis chiar de către soțul său.

”Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o altă lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele… Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața. Zâmbetul meu să vă rămână mărturie că am trăit-o din plin.

Mi-am dorit de atâtea ori să iau telefonul în mână pentru ultima dată și să vă las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin! Eu, Anca Molnar am plecat… Acasă. Dar de acolo voi continua să vă veghez mereu! Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când am să vă fac cu ochiul!”, a fost ultimul mesaj al Ancăi.