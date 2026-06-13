Mesajul cutremurător transmis de cel mai important conducător din fotbalul românesc: ”După trei cancere, nu pot să spun decât asta…”

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc, la nivelul cel mai înalt, cel al Federației Române (FRF), a avut doi conducători după Revoluției. Fără îndoială, cel mai important dintre ei a fost, în ciuda controverselor, Mircea Sandu. De numele său se leagă 6 participări la turneele finale de Campionate Mondiale și Europene. Ajuns la 73 de ani, acesta a transmis un mesaj cutremurătoare și a dezvăluit clipele grele prin care a trecut în ultimii ani.

Dramele prin care a trecut Mircea Sandu, cel mai important conducător din fotbalul românesc de după Revoluție: ”Mulțumesc bunului Dumnezeu”

Mircea Sandu a ocupat poziția de președinte al Federației Române de Fotbal (FRF) în perioada august 1990 – martie 2014. În ultimul deceniu, după ce a ieșit din lumina reflectoarelor, acesta s-a confruntat cu mai multe probleme grave de sănătate. Fostul șef al FRF a suferit de cancer. Și nu o singură dată.

ADVERTISEMENT

Prezent în cadrul unui interviu televizat, cel poreclit în trecut ”Nașul” a luptat din greu cu mai multe afecțiuni grave. Fostul atacant care a scris istorie la Sportul Studențesc a mărturisit că a fost diagnosticat de trei ori cu afecțiunea de cancer. Din fericire, nu a cedat niciun moment. De fiecare dată s-a ridicat, a luptat, s-a rugat și a reușit să învingă boala.

”(n.r. Cu sănătatea cum mai sunteți în acest moment?) Păi, după trei cancere, nu pot să spun decât ‘mulțumesc’ bunului Dumnezeu și medicilor care au acționat (…) Trei au fost. Primul, unul foarte grav, celelalte nu chiar așa. Evoluția a fost pozitivă și deja, pe protocolul lor, am trecut de la controale la fiecare șase luni la controale la un an, doi ani sau chiar cinci ani”, spune Sandu, la .

ADVERTISEMENT

Ceea ce l-a ajutat enorm pe Mircea Sandu în lupta cu nemiloasa boală a fost tăria de caracter. Cu acest prilej, el are și un mesaj pentru cei care se luptă cu canceruș. ”(n.r. Cum a fost prima oară când ați aflat acest diagnostic: cancer?) Capul a fost foarte tare! Și asta le-am recomandat și altor bolnavi care m-au sunat. Le-am spus: ‘Mă, dacă stai bine cu capul, o duci. Dacă începi să te gândești că e cancer și că te distruge, te distrugi singur‘”, dezvăluie acesta.

ADVERTISEMENT

Cine a fost Mircea Sandu

timp de 24 de ani. S-a aflat în fruntea fotbalului românesc din august 1990 până în martie 2014. Născut pe 22 octombrie 1952, fostul șef al Federației a fost absolvent al ASE București, Facultatea de Comerț Exterior. El a debutat ca jucător în prima ligă la Progresul București, în 1970.

ADVERTISEMENT

De aici a ajuns în ”Regie”. Între 1971 şi 1986 a jucat la Sportul Studențesc. Cariera de fotbalist și-a încheiat-o la Gloria Buzău, în 1986. Sandu a fost un atacant de clasă. De-a lungul carierei, a jucat 408 meciuri în Divizia A, înscriind 167 goluri. El a adunat 18 meciuri în prima reprezentativă, pentru care a marcat șase goluri.

După ce s-a retras din activitatea de jucător, Sandu a fost secretar al clubului Sportul Studențesc, apoi secretar general al FRF. Din august 1990 ajunge la șefia FRF. A avut aici un mandat reînnoit în anii 1994, 1998, 2001, 2005, apoi în ianuarie 2010. În cele două decenii în care a condus FRF, naționala României s-a calificat la ediţiile Cupei Mondiale (CM) din 1990, 1994 şi 1998, la Campionatul European (CE) din 1996, 2000 și 2008. Tricolorii au ratat calificările la CM 2002 și 2006, precum și la CE 2004.