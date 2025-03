Mesajul de patru cuvinte pe care Denis Alibec l-a postat de ziua iubitei sale, Anca Surdu. Foto

Denis Alibec și Anca Surdu s-au postat pentru prima dată împreună în urmă cu mai puțin de un an. Cei doi și-au petrecut vacanța de vară împreună, în Grecia. Anca este o fostă gimnastă la aerobic în categoria „Trio feminin”, dar și în competițiile de grup. Ea a câștigat două medalii de aur și una de argint la Cancun, Mexic, în 2014, iar în prezent este antrenoare de fitness. De ziua ei, fotbalistul Farului a ținut să împărtășească public iubirea pe care i-o poartă.

Denis Alibec, îndrăgostit lulea. Ce i-a scris atacantul lui Gică Hagi iubitei sale cu ocazia zilei sale de naștere

Anca Surdu i-a pus capac . Atacantul formației de la malul Mării Negre este într-o relație cu fost gimnastă din vara anului 2024, când au petrecut vacanța împreună la Santorini, Grecia.

„Suntem împreună în vacanță și încercăm să fie bine. Suntem la început deocamdată”, a fost prima reacție a lui Denis Alibec după ce a cucerit-o pe frumoasa sportivă.

La aproape un an distanță, cei doi continuă să formeze un cuplu, iar joi, 13 martie, cu ocazia zilei sale de naștere, Denis Alibec a ținut să facă publică iubirea pe care i-o poartă Ancăi: „La mulți ani, iubire!” a fost mesajul fotbalistului, alături de o poză de la începuturile relației lor.

Anca Surdu, o gimnastă de succes

, unde îndeamnă lumea să facă mișcare, Anca Surdu povestește despre începuturile sale în sport. Tot acolo, oamenii o pot contacta pentru diferite sfaturi în fitness.

”Am pășit prima oară într-o sală de gimnastică la vârsta de 4 ani, aveam destul de multă energie, iar părinții mei au fost de acord să o consum într-un mod mai productiv. Însă nu putem să vorbim încă de performanță la o vârstă atât de fragedă.

La 14 ani am descoperit gimnastica aerobică și m-am îndrăgostit din prima clipă de modul în care sunt îmbinate exercițiile de dificultate, grația mișcării și acompaniamentul muzical, drept pentru care am avut o ascensiune destul de rapidă.

După aproximativ un an, am fost selectată să fac parte din lotul național de juniori, în cadrul căruia am câștigat numeroase medalii pe plan mondial și european”, povestește Anca pe blogul ei.

Denis Alibec, ajutorul lui Gică Hagi în play-out

Farul este în scădere totală de formă față de momentul din urmă cu doi ani când reușea să câștige titlul de campioană a României. După un sezon în care au reușit in extremis calificarea în play-off și au terminat pe locul 4, formația antrenată de Gică Hagi nu s-a mai regăsit în actuala stagiune și va evolua în play-out.

Deși Alibec ar fi putut pleca în aceast iarnă, atacantul de 34 de ani îi este loial „Regelui” și : „Eu când îmi dau cuvântul, așa rămâne. Am vorbit în vară cu mister (n.r. – Gică Hagi) și i-am promis că voi juca cel puțin un an la Constanța, deci nici nu s-a pus problema să plec la Rapid sau în altă parte”, a spus Alibec pentru , la finalul meciului cu Dinamo, câștigat 2-0 de Farul.