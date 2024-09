Mesajul de şapte cuvinte pe care utilizatorii îl aud în capsula sinucigaşă Sarco. “Dr. Moarte” a dezvăluit cum a decedat mama a doi copii, e scandal uriaş în Elveţia

Prima persoană care a folosit dispozitivul de sinucidere Sarco a apăsat aproape imediat butonul pentru a-și lua viața, a spus creatorul dispozitivului.

“Probabil şi-a pierdut cunoştinţa în două minute şi a murit în cinci”

Capsula este concepută pentru a permite persoanei din interior să apese singură un buton, care umple camera cu azot, ducând la hipoxie (lipsa de oxigen) și, la scurt timp după aceea, la moarte. În acest caz, din Merishausen (Elveția), astfel încât americanca de 64 de ani care a folosit-o a putut vedea vârfurile copacilor și cerul înainte de moarte, după cum scrie Daily Mail.

“A funcţionat exact așa cum mă așteptam să funcţioneze. Presupun că și-a pierdut cunoștința în două minute și a murit în cinci minute”, a spus creatorul capsulei Dr. Philip Nitschke, cunoscut și sub numele de “Doctorul Moarte”. “Am observat mici zvâcniri bruște în mușchii brațelor, dar până la momentul acela probabil că își pierduse deja cunoștința”, a adăugat el.

Femeia, despre care se spune că este o mamă a doi copii din Vestul Mijlociu american, era bolnavă în stadiu terminal și suferea de dureri severe, iar de doi ani făcea demersuri pentru a beneficia de sinucidere asistată. După ce au primit înștiințarea morții acesteia, polițiștii au ajuns în pădure și i-au descoperit trupul neînsuflețit într-o capsulă, arestând mai multe persoane.

Printre cei arestați se numără directorul “The Last Resort”, compania din spatele capsulelor Sarco, precum și un avocat și un reporter de ziar care a fotografiat capsula. Procurorul Peter Sticher a argumentat că autorităţile districtului Schaffhausen le-au transmis producătorilor capsulei să nu o folosească nicăieri în zonă, dar aceştia au ignorat avertismentele.

Trupul femeii a fost transferat la Institutul de Medicină Legală și i se va face autopsia. Procurorul a mai spus că arestările au fost făcute pentru ca cei implicați să nu se înțeleagă între ei pentru a şterge anumite probe. Potrivit ziarului olandez Volksrant, femeia care a murit în capsulă și-a exprimat verbal dorința de a-și lua viața prin intermediul companiei “The Last Resort”.

Într-o înregistrare de patru minute, ea spune că a fost diagnosticată cu o boală foarte gravă și incurabilă, “că suferă de dureri insuportabile și că de doi ani își dorește să moară. Fiii ei au fost complet de acord cu decizia sa de a muri”, scrie Volksrant. Fiona Stewart , membru al consiliului de administraţie al “The Last Resort#, a declarat că fiii femeii au confirmat acest lucru în declarații scrise adresate companiei, dar aceştia nu au fost prezenți în Elveția, pentru a asista la momentul morții mamei lor.

“Doctorul Moarte” a apelat la rețeaua de socializare X pentru a anunța utilizarea în premieră a capsulei: “O moarte pașnică, idilică într-o pădure elvețiană, unde The Last Resort a folosit dispozitivul Sarco pentru a ajuta o femeie din SUA să moară așa cum și-a dorit ea”. The Last Resort, care a prezis că va fi o investigație după prima utilizare a dispozitivului, a mai transmis că a anunțat poliția că această capsulă a fost folosită.

Capsula funcționează prin înlocuirea aerului din interior, care constă din 21% oxigen și 79% azot, cu 100% azot. În acest fel, persoana leșină și încetează să mai respire într-un proces pe care creatorii Sarco se așteaptă să dureze mai puțin de zece minute. Persoanei care folosește capsula i se redă în interior un mesaj înregistrat în care i se care spune: “Dacă vrei să mori, apasă acest buton”. Camera din interiorul capsulei înregistrează , iar filmarea este predată medicului legist.

Lista de aşteptare a morţii

Dr. Nitschke și colegii săi au proiectat Sarco folosind o imprimantă 3-D. Utilizarea sa este gratuită, iar oamenii plătesc doar costurile legate de firma de pompe funebre și înmormântarea. Femeia care a folosit aparatul a plătit doar costurile cu azotul: 18 franci elvețieni. Compania își propune să facă moartea asistată aproape complet gratuită, cu un cost de mai puțin de 20 de euro, ceea ce contrastează cu tarifele majorității clinicilor elvețiene, care percep de obicei peste 10.000 de euro pentru serviciu. “Folosirea Sarco este gratuită. Nu vrem să facem bani din asta”, a mai spus Fiona Stewart.

Legea elvețiană permite sinuciderea asistată atâta timp cât persoana își ia viața fără “asistență externă”, iar cei care o ajută să moară nu o fac din “vreun motiv egoist”, potrivit site-ului guvernului de la Berna. Elveția este printre puținele țări din lume în care străinii își pot pune capăt vieții în mod legal și există o serie de organizații dedicate să ajute oamenii să se sinucidă.

Lista de așteptare pentru sinuciderea legală are în prezent aproximativ 120 de nume. Printre ei se numără un fost inginer al Royal Air Force și soția sa, care au dezvăluit că vor să devină primul cuplu care folosește o capsulă dublă sinucigașă. “The Last Resort” a transmis că această capsulă pentru două persoane va fi, de asemenea, construit folosind o imprimantă 3D și ar putea fi gata de utilizare încă din luna ianuarie.