Mesajul de susținere al lui MM Stoica pentru Ovidiu Hațegan: „Mi-aș dori să revină pe teren ca Eriksen!”

Managerul general al FCSB-ului a mărturisit că și-ar dori ca Ovidiu Hațegan pe teren, cum a făcut Christian Eriksen la naționala Danemarcei și în fotbalul european.

Mesajul de susținere al lui MM Stoica pentru Ovidiu Hațegan

MM Stoica a avut un mesaj de , povestind cum a reușit să ia legătura cu arbitrul, deși nu avea numărul de telefon al acestuia:

„Nu am numărul de telefon al arbitrilor, dar am căutat și am făcut rost de numărul lui Hațegan să-i dau un mesaj. Așa mi s-a părut omenește.

La fel am făcut și când i-a murit mama, am ținut să merg personal la el și să-i transmit condoleanțe, că știu și eu cum e, de când l-am pierdut pe tata.

Știu cum e să primești un mesaj de la cineva cu care în mod obișnuit nu prea vorbești, dar te simți bine, nu are cum să-ți facă rău.

Mi-aș dori enorm de mult să revină pe teren cum a revenit Eriksen. Mărturisesc că atunci când a marcat Eriksen cu Serbia mi-au dat lacrimile.

E și un jucător care îmi place mult, îmi treceau prin minte imaginile de la EURO, când am crezut că a murit”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„Acum mă simt bine, totul e în regulă!”

după momentul greu pe care a reușit să-l depășească, mărturisind că se simte bine: „Acum mă simt bine, totul este în regulă, sunt în continuare sub supraveghere medicală.

Doresc să mulțumesc staff-ului medical care m-a îngrijit și tuturor celor care mi-au transmis mesaje și gândurile lor bune.

În momentele acestea am nevoie de liniște, așa că am rugămintea să îmi fie respectată intimitatea”, a spus arbitrul, prin intermediul Federației Române de Fotbal.

Dacă nu ar fi intervenit porblema de sănătate, Ovidiu Hațegan ar fi putut arbitra duelul dintre Chelsea și Real Madrid, din Champions League.