Mesajul dur transmis de Peluza Nord pentru jucătorii FCSB-ului la meciul cu Farul. Video

ADVERTISEMENT

Așa cum se anunțase deja de câteva zile, Peluza Nord FCSB nu s-a prezentat la meciul cu Farul de luni seară de pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală din etapa a treia a SuperLigii, în semn de protest față de eliminarea rușinoasă a echipei roș-albastre în turul doi preliminar din Conference League în fața letonilor de la Auda.

Ce mesaj a afișat Peluza Nord FCSB la meciul cu Farul

În schimb, suporterii fostei campioane a României au afișat cu această ocazie un banner pe care a fost scris un mesaj destul de dur la adresa jucătorilor antrenați de Marius Baciu: „Astăzi ne ridicăm la nivelul vostru”. Bineînțeles că doar câțiva fani au intrat pe stadion pentru a așeza pânza respectivă, pentru ca ulterior să părăsească arena, astfel încât protestul să nu fie încălcat.

ADVERTISEMENT

Anunțul făcut de Gheorghe Mustață despre protestul suporterilor FCSB-ului

, a oferit toate detaliile relevante despre acest protest și, în plus, a anunțat că acest demers are șanse mari să continue: „Protestul rămâne valabil. Nu vom participa la meci, nu vom fi nici în afara stadionului. Vom lăsa un mesaj pe care va trebui să îl înţeleagă indiferent de jucători, conducere, absolut toţi.

Sperăm ca de la Gigi Becali la ultimul jucător să înţeleagă. Noi am fost alături de echipă şi la bine şi la greu. Lucrurile care s-au întâmplat înainte nu ne-au interesat şi am spus să plecăm de la zero în noul campionat, cu un nou traseu în cupele europene. S-au promis foarte multe lucruri suporterilor şi aşteptăm.

ADVERTISEMENT

Dar aşteptarea pe care am avut-o nu a fost răsplătită. Am fost eliminaţi din cupele europene. Nu spunem acum… Să începem să dăm vina pe arbitraj… A lăsat de dorit. Ne vom menţine protestul, sperăm să transmitem şi conducerii şi jucătorilor că nu se mai poate”.

ADVERTISEMENT