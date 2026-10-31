Mesajul emoționant al lui Andrei Șucu înainte să ajungă subiect de scandal la Rapid! „A trebuit să lupt pentru a ajunge aici”

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Andrei Șucu a ajuns, fără voia sa, în mijlocul unei controverse care a zguduit Rapidul. Titularizarea sa în meciul cu Csikszereda a provocat un conflict între Daniel Pancu și Diana Șucu, mama tânărului fotbalist. Cu doar trei zile înainte ca numele său să fie implicat în scandal, fiul patronului giuleștenilor distribuia pe TikTok un discurs emoționant al lui Harry Kane, despre sacrificiile și obstacolele pe care un copil trebuie să le depășească pentru a-și îndeplini visul de a deveni fotbalist.

Scandal de proporții la Rapid! Daniel Pancu și Diana Șucu, schimb dur de replici

Totul a pornit după victoria obținută de Rapid în fața celor de la Csikszereda, scor 2-0. Daniel Pancu a decis să-l titularizeze în premieră pe Andrei Șucu, însă l-a înlocuit la pauză. Ulterior, antrenorul giuleștenilor a făcut o serie de declarații surprinzătoare. A susținut că tânărul fotbalist este nemulțumit de minutele primite și că încă nu înțelege pe deplin cerințele fotbalului profesionist. Pancu a dezvăluit că a discutat inclusiv cu Dan Șucu despre situația fiului său și a explicat că încearcă să-l protejeze de presiunea uriașă de la Rapid.

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Declarațiile nu au rămas fără ecou. , folosind metafora unor torturi din care acesta ar vrea să guste. Postarea, interpretată drept o replică la adresa lui Pancu, a fost ulterior ștearsă. Antrenorul a reacționat, la rândul său, distribuind un citat atribuit lui Aristotel: „Există un singur mod de a evita critica: fă nimic, spune nimic și fii un nimic”.

Mesajul emoționant distribuit de Andrei Șucu înaintea scandalului. Harry Kane, exemplu pentru tânărul rapidist

Cu doar trei zile înainte să ajungă Andrei Șucu distribuia pe contul său de TikTok un discurs emoționant al lui Harry Kane. Câștigătorul Balonului de Aur 2026 vorbea despre drumul dificil către performanță și despre speranța că povestea sa îi poate inspira pe copiii care visează să ajungă fotbaliști.

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„Este vorba despre întregul parcurs. Pentru orice băiat sau fată care își dorește să-și îndeplinească visul, orice este posibil. Sper ca povestea mea să fie o inspirație. Drumul meu nu a fost unul simplu. Nu am ajuns direct în vârf. Am trecut prin mai multe împrumuturi și a trebuit să lupt pentru a ajunge acolo unde sunt astăzi. Sper ca povestea mea să vă inspire și vă mulțumesc foarte mult”, a transmis Harry Kane în discursul distribuit de Andrei Șucu.

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Andrei Șucu, prins la mijloc într-un război care nu îi aparține. Cum a arătat sezonul tânărului rapidist

Andrei Șucu a bifat până acum două apariții în SuperLiga, în actuala stagiune. Prima a venit în septembrie, în victoria cu 3-1 împotriva celor de la FC Argeș. Introdus pe final, tânărul fotbalist a reușit să marcheze în prelungiri și a trăit un moment special în fața suporterilor giuleșteni. A doua apariție a venit împotriva celor de la Csikszereda, când Daniel Pancu i-a oferit șansa de a începe partida din primul minut.