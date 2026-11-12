Mesajul emoționant al lui Gabi Torje după ce a cucerit premiul de la Asia Express. Cum l-a primit familia acasă

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Asia Express, sezonul 9, și-a desemnat câștigătorii: Gabi Torje și Alin Alexuc. Fostul jucător de fotbal a transmis un mesaj emoționant după ce a cucerit premiul cel mare. A punctat faptul că a învățat multe lucruri din această experiență inedită.

Gabi Torje, recunoscător pentru experiența de la Asia Express

Gabi Torje (36 ani) este în culmea fericirii după ce . Cei doi sportivi au plecat acasă cu premiul cel mare, în valoare de 30.000 de euro. imediat ce telespectatorii au aflat că sunt învingători, dar au revenit ulterior cu alte mesaje.

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Fostul dinamovist a recurs la o postare amplă în social media în care a atins mai multe subiecte cheie. Fostul jucător profesionist de fotbal a ținut să-și arate gratitudinea față de cei care l-au votat. Apoi, a transmis mulțumiri echipei care a însoțit participanții pe Drumul Mătăsii. De asemenea, a dezvăluit cu ce a rămas după această competiție.

A fost o experiență pe care nu o va uita prea curând și care i-a insuflat lecții valoroase. Printre cele mai importante se numără depășirea propriilor limite și răbdarea. Gabi Torje a înțeles că această emisiune l-a făcut să iasă din zona de confort. L-a adus în fața unor momente neașteptate, cum ar fi autostopul sau dormitul în casele unor străini.

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„S-a terminat finala. Și abia acum încep să realizez ce a însemnat, de fapt, experiența asta. Când am plecat în Asia Express, îmi imaginam că va fi greu, intens, imprevizibil. Realitatea a fost de 100 de ori mai mult decât mi-am imaginat. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă această experiență. Unei echipe de peste 200 de oameni care muncește enorm, de multe ori departe de lumina reflectoarelor, pentru ca noi să vedem, acasă, câteva ore de televiziune. Mona Segall, Robert, Cătălin, Andrei, Ioana, Roxana, oamenii din spatele camerelor care fac totul să fie atât de frumos pentru noi”, a scris fostul fotbalist, pe contul de Instagram.

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Cui i-a mulțumit Gabi Torje, după Asia Express

„Irina Fodor, pentru căldura, energia și susținerea pe care ni le-ai oferit la fiecare careu și la fiecare pupitru. Pentru toate momentele în care ne-ai ținut în suspans și ne-ai făcut să simțim fiecare etapă la maximum. Marius, cameramanul nostru, și Teo, reporterul nostru, pentru că ați fost acolo în fiecare moment. Și pentru că, de multe ori, ceea ce vedem noi la televizor reprezintă poate 10% din munca, efortul, dedicarea și sacrificiul care există în spatele acestei emisiuni. Mulțumesc întregii echipe tehnice, tuturor oamenilor din spatele camerelor, celor care au alergat, au filmat, au montat, au organizat, au rezolvat și au făcut posibil ca fiecare zi să existe.

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Și le mulțumesc tuturor oamenilor pe care i-am întâlnit pe traseu, celor care ne-au ajutat, ne-au deschis uși, ne-au oferit o mână de ajutor și au făcut ca această aventură să fie și mai specială. Plec din Asia Express cu mult mai mult decât credeam că voi lua cu mine”, a completat fostul dinamovist, pe rețelele de socializare.

„Pentru mine această experiență a fost o lecție”

„Am învățat despre oameni, despre limite, despre răbdare, despre mine și despre cât de multe poți face atunci când ești pus în situații în care nu mai ai confortul de acasă. Am cunoscut oameni pe care nu îi voi uita și am trăit momente pe care probabil nu le voi putea povesti niciodată suficient de bine.

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Indiferent de rezultat, pentru mine această experiență a fost o lecție, o aventură și o amintire pe care o voi purta mult timp cu mine. Și, chiar dacă aventura noastră s-a încheiat… Asia Express continuă”, a mai adăugat Gabi Torje, în postarea din mediul online, care a adunat numeroase aprecieri și comentarii.

Prezentatoarea competiției de la Antena 1, Irina Fodor, a reacționat la mesajul emoționant al fostului fotbalist. „Minunaților! Vă îmbrățișez tare!”, le-a transmis moderatoarea celor doi câștigători ai emisiunii.

Primirea de care a avut parte Gabi Torje, după Asia Express

Câștigătorul trofeului Asia Express, Gabi Torje, este încântat că a acceptat provocarea de la Antena 1. Revenirea pe meleagurile românești a fost una plăcută pentru fostul dinamovist. A avut parte de o primire călduroasă din partea celor dragi cu care are o relație foarte bună. Comunicarea este esențială pentru fostul sportiv.

„Îți dai seama că abia au așteptat! Indiferent cum ar fi, familia te așteaptă și dacă vii după o săptămână, și dacă vii după finala competiției. Pentru ei e la fel: ca și cum ai fi fost plecat o viață întreagă! Pentru că stai acolo fără să comunici, fără să vorbești… Și lucrul acesta este greu pentru cei care au o legătură foarte strânsă cu familia.

Iar eu am o legătură strânsă cu familia și vorbesc des cu ei. Sunt foarte bine, bucuros că sunt acasă. A fost o experiență senzațională pentru mine și pentru toți concurenții. Aș mai repeta-o oricând ar fi nevoie, dacă ar fi nevoie! Mă bucur că am luat această decizie și am acceptat să merg la Asia Express”, a mărturisit Gabi Torje, pentru .