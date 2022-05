Mesajul emoționant al Simonei Halep după eliminarea de la Roma. ”Înseamnă totul pentru mine”

Eliminată prematur din turneul de la Roma, Simona Halep a ținut să-și reafirme setea de succes în circuitul mondial. Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare le-a mulțumit celor care cred în continuare în ea.

, ultimul înaintea Grand Slam-ului de la Roland Garros.

După un succes confortabil în runda inaugurală 6-4, 6-4, cu Alize Cornet, Simona Halep a cedat în fața americancei Danielle Collins cu 6-7, 3-6.

Jocul nu i-a mai funcționat așa cum a arătat-o la Madrid, dar Halep privește cu optimism spre viitor și și-a exprimat convingerea că vor mai veni victorii importante în perioada următoare.

”De-a lungul carierei mele am luptat pentru ceea ce am crezut și pentru ceea ce am vrut să obțin! O voi face mereu, prin suișuri și coborâșuri.

Sprijinul necondiționat pe care îl primesc de la mulți dintre voi înseamnă totul pentru mine. Mulțumesc, lupta continuă!”, a scis Simona Halep pe cntul personal de Twitter.

Throughout all my career I fought for what I believed in and what I wanted to achieve. I will always do so, through the ups and downs. The unconditional support that I receive from many of you mean the world to me.

Thank you, the fight goes on ❤️🦾

— Simona Halep (@Simona_Halep)