Mesajul emoționant al unei tinere românce. Nu mai știe nimic de mama ei, rănită în explozia din Beirut. Postarea devenită virală

Mesajul postat pe Facebook de o tânără din România a cărei mamă se află printre victimele exploziei devastatoare din Beirut a devenit viral în media din țara noastră.

Deborah Faoro are origini în Liban, însă trăiește și suferă pentru România, iar după tragedia de proporții din Beirut și-a expus în mediul online tot ceea ce are pe suflet.

Aceasta a postat un mesaj pe site-ul de socializare care a devenit viral, după ce a aflat că mama sa a fost rănită în explozia de acum trei zile.

Mesajul unei tinere românce care nu mai știe nimic de mama ei, rănită în explozia din Beirut

Sunt peste 130 de morți și circa 5.000 de răniți după explozia de proporții petrecută pe 4 august în Beirut, Capitala Libanului, o țară lovită de corupție și de o sărăcie cruntă.

Printre victime se află și ruda unei tinere din România. Deborah Faoro, pe numele ei, spune că mama ei a avut de suferit crunt după drama din această săptămână.

Despre această persoană dragă, Deborah scrie că a rămas fără casă în urma exploziei din Beirut, iar acum nu mai știe nimic de ea, doar că este puțin rănită.

”Datorită exploziei de ieri, mi-am dat seamă că până și Libanul arată de o mie de ori mai bine decât ceea ce avem noi”, “vreau o țară ca afară”, “trăim într-o țară de c***t”. Asta citesc eu azi în postările ce-mi apar pe Facebook.

Știți ceva? Libanezii protestează împotriva guvernului de un an de zile, sunt bătuți, gazați, iar după ce au văzut că civilii nu se retrag, au început să taie curentul. Libanul are curent doar 30 de minute pe zi, asta înseamnă că atâta timp au și apă. Au ridicat schimbul la dolar, oamenii nu mai au bani pentru a mânca. Nu poți trimite sau scoate bani din țară, COVID-ul a oprit plecatul. Asta se întâmplă în râvnitul “afară”.

N-am plâns că mama mea a rămas fără casă. Nici că de ieri nu mai știu nimic de ea. Știu doar că e puțin rănită, dar e teafără. Stau și petrec cu neputința mea de a face ceva.

Astea sunt, astea ducem. Fiecare în sinea lui. Totuși, am plâns azi, am plâns când am citit postările de sus în care văd oamenii care orice ar fi își scuipă țara. Ne scuipă România”, a scris tânăra pe Facebook.

Deborah, declarație de dragoste pentru România

În finalul postării sale, Deborah are și un mesaj pentru noua ei țară, România, și îi îndeamnă pe toți să pună umărul la clădirea unei națiuni puternice.

”Asta este țara mea. Pentru că pe ea am ales-o. Aici sunt, aici stau, aici rămân. Clădesc zi de zi țara mea, cu mâna mea. Fac asta neobosit. Nu vreau o “țară ca afară”, o vreau pe a mea cu oamenii care îmi zâmbesc în inimă. Nu mă interesează ce fac ceilalți, aici sunt, aici fac. De nu clădim noi piatră cu piatră, cine să clădească? De renunțăm când ne arde soarele, cu ce ne alegem?

Nu suntem decât câte un om de nu ne ținem de mână. Când ne ținem de mână nu suntem doar oameni, devenim o forță. O forță care hrănește țară noastră. Am tot secat-o în ură și frică. Am secat-o în dezbinare. Țara a obosit, noi am obosit.

Asta este mâna mea, cu ea îmi clădesc țara mea. O întind înspre voi, luați-o dacă o vreți. Ridicați și voi mâna și reclădiți-vă țara!”, a mai scris tânăra pe Facebook.