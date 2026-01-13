Mesajul emoționant pe care Adrian Șut i l-a dat lui Gigi Becali la plecarea de la FCSB: „Pentru mine asta este bucuria”

ADVERTISEMENT

Adrian Șut a fost adus la FCSB de la Academica Clinceni, deși el nu arătase nimic special în tricoul ilfovenilor. Gigi Becali a avut încredere în potențialul său, iar mijlocașul l-a răsplătit prin evoluțiile bune din ultimii ani. După ce s-a transferat în Golf, pe un contract foarte bun din punct de vedere financiar, Adrian Șut l-a sunat pe patronul lui FCSB și i-a mulțumit pentru tot ce i se întâmplă.

Adrian Șut, mesaj emoționant pentru Gigi Becali. Ce i-a transmis patronului după ce a semnat cu Al-Ain

Adrian Șut a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai FCSB-ului în ultimii doi ani, când formația roș-albastră a făcut performanțe atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Mijlocașul a fost o piesă crucială în cele două campionate câștigate de echipa patronată de Gigi Becali, iar acum a plecat la mai bine.

Adus de la Academica Clinceni, echipă care s-a desființat ulterior, Contractul său ajunge la aproximativ 1 milion de euro pe sezon, ceea ce este foarte bine având în vedere că este unul dintre cele mai scurte campionate din lume, cu doar 26 de meciuri. După ce a semnat cu formația din Golf, Adrian Șut a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali.

„M-a sunat Șut «Nea Gigi, mulțumesc! Dumneavoastră m-ați luat de la Clinceni, ați avut încredere în mine. Vă datorez dumneavoastră tot ce mi se întâmplă». Pentru mine asta este bucuria.

Șut mi-a zis: «Nea Gigi, mulțumesc din toată inima că ai avut încredere în mine, m-ai luat de acolo de unde nu mă vedea nimeni. Ai avut încredere în mine, iar acum îmi fac viața și viitorul familiei mele». Este mare lucru să-ți zică cineva așa, nu? Ia cam trei milioane în trei ani. I-am zis că și-a făcut viitorul familiei. Eu am făcut mulți milionari: și antrenori, și jucători”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a transformat mulți jucători și antrenori în milionari

FCSB este una dintre puținele echipe românești care au făcut performanțe constant la nivel european, chiar dacă au mai avut și pauze de câțiva ani. Formația patronată de Gigi Becali a vândut mulți jucători în străinătate, acolo unde au avut contracte foarte bănoase.

Mirel Rădoi a plecat de la formația roș-albastră în Arabia Saudită, la Al-Hilal, echipă la care a jucat și Mihai Pintilii timp de jumătate de sezon. Florin Tănase a făcut și el o mulțime de bani din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, pe care i-a reinvestit în afacerile imobiliare din România. Recent, Florinel Coman a părăsit echipa pentru a se transfera în Qatar, acolo unde joacă pentru Al-Gharafa cu un salariu impresionant de 2 milioane de euro pe an.

Nici Dennis Man nu se poate plânge! Adus de tânăr de la UTA Arad, atacantul a impresionat la FCSB și a plecat în Serie A pentru o sumă record. Din acel moment, salariul său anual a fost de aproximativ un milion de euro, atât la Parma, cât și PSV Eindhoven. Pe partea de antrenori, Laurențiu Reghecampf și Cosmin Olăroiu sunt doi dintre tehnicienii care au plecat în Arabia Saudită pe contracte foarte bune imediat după experiențele de la FCSB.

Gigi Becali este în căutarea înlocuitorului lui Adrian Șut

FCSB s-a despărțit în această iarnă de doi mijlocași importanți. Malcom Edjouma a rămas liber de contract, deși avea oferta de prelungire pe masă, iar Adrian Șut a fost vândut. Momentan, campioana României nu a adus nimic în schimb, însă Gigi Becali are în plan transferul unui mijlocaș.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, „A vorbit MM aseară cu un mijlocaș foarte, foarte bun. A făcut conferință cu doi impresari și cu jucătorul. Au vorbit ei patru și astăzi trimit contractul pe care băiatul îl vrea. Dacă este convenabil, zicem ok, dacă nu, trimitem și noi o contraofertă. Să vedem. MM mi-a zis că este chiar bun. A spus că acesta este fotbalist de fotbalist”, a dezvăluit Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.