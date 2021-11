A fost petrecere în familia Andreei Esca. Tatăl prezentatoarei a împlinit 83 de ani.

Vedeta a postat mai multe fotografii, dar și un mesaj emoționant. De la petrecere nu a lipsit nici Alexia Eram.

În toate fotografiile, Dumitru Esca apare cu zâmbetul pe buze și se vede că este într-o formă de invidiat.

Mesajul emoționant pe care i l-a trimis Andreea Esca tatălui său în ziua în care a împlinit 83 de ani

Petrecere mare în Tatăl cunoscutei prezentatoare, Dumitru, și-a aniversat ziua de naștere. Ca în fiecare an, acesta a fost înconjurat de familie, soție, copii și nepoți.

Prezentatoarea de știri a postat mai multe fotografii și filmulețe, dar și un mesaj special pentru tatăl său care a împlinit 83 de ani.

“Azi e ziua celui mai tânăr dintre noi! La mulți ani, Giovanni! 83. Tata e cam tare… ❤️ #aimei #titi #mare #happybirthday #domnul #Esca”, a scris Andreea Esca pe Instagram.

Dumitru Esca a fost felicitat imediat și de alte vedete care au văzut postarea Andreei.

“La mulți ani sănătoși!!🍷”, a scris Răzvan Fodor.

“La mulți aniiii!! Să vă bucurați cât mai mulți ani împreună❤️”, i-a transmis și Andreea Raicu.

Ce spunea Andreea Esca despre tatăl ei

În urmă cu ceva vreme, vedeta a acordat un interviu în care a vorbit despre tatăl ei. Aceasta povestea că Dumitru Esca

“Tata este foarte serios. Când eram mică, era obsedat să am note bune, rezultate bune la înot. Era foarte sever și uneori mă pedepsea. Nu aveam trai cu el dacă nu mergeam foarte bine”, povestea vedeta.

Tatăl Andreei Esca și-a dorit ca fiica sa să devină economist. Aceasta a intrat la ASE, dar în final a decis să-și urmeze visul și a devenit jurnalist.

“Am dibuit-o să văd ce îi place. Și am văzut că nu prea îi plac multe. Atunci tocmai venise Revoluția și zic «Du-te la economiști acolo, la ASE» Și s-a dus! S-a dus unde i-am spus, dar nu a intrat.

Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc după aia la o facultate de Jurnalism. Nu eram încântat. Mai erau și alte secții pe acolo și am crezut că se duce la altă secție. Ea s-a dus unde a vrut și după aia am susținut-o”, spunea tatăl vedetei în emisiunea