Mesajul emoționant postat de o tânără din Cluj, în ziua alegerilor: „Turna cu găleata, era coadă, dar m-am întors acasă mai fericită”

Azi este una dintre cele mai importante zile pentru români. Cei care au vrut să facă o schimbare în țara noastră au mers încă de la primele ore la vot. Anul acesta, se pare că tinerii vor ca votul lor să facă diferența.

Tinerii, mai motivați ca niciodată să voteze

prezintă un interes crescut pentru tinerii din România. Până acum, se spunea că lor nu le pasă de viitorul acestei țări și că, oricum, vor migra la un moment dat. Ceea ce s-a întâmplat azi demonstrează contrariul.

Tinerii sunt mai implicați ca niciodată în alegerile de azi. Potrivit statisticilor, în România, peste 4.6 milioane de tineri cu vârsta între 18 și 35 de ani au drept de vot. Cei care și l-au exprimat, deja, au simțit nevoia să transmită un mesaj generației lor.

Este și cazul Anei Olaru, din Cluj. cum a decurs experiența ei la vot. În ciuda faptului că are dublă cetățenie, Ana pare că nu și-a uitat originile și a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Potrivit postării sale de pe Facebook, . Ana Olaru a povestit că i s-a umplut inima de bucurie când a văzut că românii au înțeles importanța votului.

”Turna cu găleata când am ajuns la secția de votare, dar era coadă. Am văzut părinți cu copii, fiecare sub umbrela lui, mergând să voteze. (…) Am văzut tineri butonând ca să le zică oamenilor de alături numărul secției la care trebuie să meargă. Și m-am întors acasă mai fericită.”

Ana Olaru i-a îndemnat pe toți tinerii și nu numai să iasă la vot

De asemenea, Ana Olaru i-a emoționat pe toți când a spus că acum, pentru prima dată, simte nevoia să strige ”Hai, România!”. De ce? Pentru că are încredere că votul românilor va schimba traiectoria acestei țări și o va duce pe drumuri mai bune.

”Nu-s fană fotbal și nu am înțeles niciodată pasiunea cu care prietenii mei stau cu sufletul la gură la un meci și strigă ca să-și încurajeze echipa preferată, dar cred că azi am simțit un lucru asemănător. Azi, parcă vreau și eu să strig: „Hai, România!”

Nu în ultimul rând, Ana Olaru a profitat de mediul online și a venit cu câteva clarificări pentru cei care au dublă cetățenie, la fel ca ea. Tânăra i-a îndemnat pe toți să meargă să voteze, inclusiv la alegerile europarlamentare. Doar așa, printr-o prezență însemnată la vot, lucrurile se pot schimba în mai bine.

”Cetățenie dublă înseamnă responsabilitate dublă”, am citit într-un story. Prieteni din Moldova, dacă aveți cetățenie română, nu uitați să mergeți să votați azi la alegerile europarlamentare. E mare lucru că putem să ne exprimăm astăzi opțiunile pentru viitorul UE.”, și-a încheiat Ana Olaru mesajul pe Facebook.