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Mesajul emoționant postat de soția lui Lionel Messi după ce argentinianul a scris din nou istorie la Cupa Mondială: ”Ce privilegiu!”

Imediat după ce Lionel Messi a scris o nouă pagină de istorie la Cupa Mondială din SUA, în meciul cu Austria, soția sa a reacționat. Mesajul emoționant postat în online de Antonela Roccuzzo.
Adrian Baciu
23.06.2026 | 12:00
Mesajul emotionant postat de sotia lui Lionel Messi dupa ce argentinianul a scris din nou istorie la Cupa Mondiala Ce privilegiu
Cum a reacționat soția lui Messi, Antonela, după ce starul Argentinei a scris o nouă pagină de istorie la Cupa Mondială. Sursa foto: hepta.ro / Instagram / colaj Fanatik
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Cu două zile înainte să împlinească 39 de ani, Lionel Messi a făcut ceea ce știe mai bine la Cupa Mondială 2026: să scrie istorie. Starul sud-american a marcat două goluri în partida dintre Argentina și Austria, încheiată 2-0 în favoarea campioanei mondiale, și a devenit cel mai bun marcator all time din istoria Campionatelor Mondiale (18 goluri). Cum a reacționat soția fotbalistului. Mesajul emoționant postat de Antonela a devenit instant viral.

Cum a reacționat Antonela după ce Messi a scris istorie la Cupa Mondială. Mesajul emoționant al soției argentinianului

Lionel Messi (38 de ani) este un fotbalist al cărui nume echivalează cu istoria și cu recordurile. A făcut-o la Barcelona, la Inter Miami și o face de ani buni și la naționala Argentinei, alături de care înregistrează succes după succes. Sud-americanii au marcat 5 goluri la Cupa Mondială 2026. Toate au fost opera lui Messi.

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După tripla din debutul competiției, în victoria cu Algeria, scor 3-0, căpitanul Argentinei a fost decisiv și în duelul cu Austria. Nu trecuseră nici 10 minute, iar Messi părea demoralizat după un penalty ratat. Era doar o iluzie. Asta pentru că fotbalistul și-a revenit rapid și a marcat de două ori. Astfel, și-a condus echipa spre un succes cu 2-0 și o calificare în fazele eliminatorii.

Toată planeta fotbal a fost cu ochii pe Messi. Din tribune, la fel ca în toate meciurile sale, Leo a fost urmărit de soția sa, femeia care i-a stat alături o viață întreagă, Antonela Roccuzzo (38 de ani). După încheierea meciului Argentina – Austria, aceasta a reacționat pe rețelele sociale. Într-o postare pe Instagram, Antonela a urcat mai multe fotografii de la partidă. Pozele au fost însoțite de un mesaj extrem de emoționant: Ce privilegiu să te văd făcând istorie iar și iar. Te iubesc, Leo!”, a scris aceasta pe Instagram.

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Mesajul soția Lionel Messi antonela instagram
Mesaj soția Lionel Messi, Antonela – Instagram

Postarea soției lui Messi a devenit instant virală: peste 4 milioane de aprecieri

Prezentă în tribune la meciul soțului său, Antonela a ales ca de obicei o apariție simplă. A avut pe ea un tricou al naționalei Argentinei și o ținută casual. Alături de ea au fost, nelipsiți de la meciurile lui Leo Messi, cei trei băieți ai acestuia: Thiago, Mateo și Ciro. Aceștia, alături de mama lor, apar în mai multe poze.

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Mesajul emoționant al soției argentinianului, la care a atașat și fotografii de la meci cu ea și cu copiii cuplului, a devenit viral în online. Numai pe Instagram, circa 4,3 milioane de persoane au apreciat postarea. În plus, aproape 30.000 de urmăritori ai Antonelei au lăsat mesaje laudative pentru ea, soțul și familia acestora.

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Antonela, alături de Messi și în meciul cu Algeria

În urmă cu mai puțin de o săptămână, Antonela Roccuzzo a fost alături de Lionel Messi și de cei trei băieți, Thiago, Mateo și Ciro, și la meciul cu Algeria. Atunci, soția starului argentinian a postat, la fel ca în prezent, un mesaj pe rețelele sociale în care și-a exprimat admirația pentru soțul ei. Leo tocmai marcase un hat-trick.

”Haide, Argentina! Mereu alături de tine, Leo Messi! Ești incredibil!”, a scris Antonela Roccuzzo, pe Instagram. De notat că aceasta este a doua ediție consecutivă de Cupă Mondială în care Antonela Roccuzzo îl susține pe soțul său. Familia lui Messi a fost prezentă și în Qatar. În 2022, Argentina a cucerit titlul mondial.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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