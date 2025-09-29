Mesajul ferm al lui Mihai Stoica după ce doar 5000 de fani au venit la FCSB – Oțelul 1-0, pe Arena Națională

FCSB revine pe Arena Națională în cupele europene. Roș-albaștrii vor juca joi seara în fața propriilor suporteri împotriva elvețienilor de la YB Berna. Mihai Stoica, președintele clubului, a vorbit despre prezența scăzută pe stadion la meciul cu Oțelul.

De ce nu a venit lumea la FCSB – Oțelul. Răspunsul lui Mihai Stoica

Fanii campioanei României au preferat să urmărească partida din fața televizoarelor, însă ei sunt așteptați la duelul cu YB Berna din Europa League.

, a găsit o explicație. Acesta este de părere că fanii FCSB aleg să meargă la meciurile cu miză, în special cele din cupele europene, și dă asigurări că atmosfera va fi una specială.

„Se întreabă oamenii de ce la meciuri ca cel de aseară avem doar 5.000–6.000 de suporteri pe stadion.

Unii opinează că e scindare, alții că e protest pentru că nu sunt rezultate și jocul suferă etc. Fals! Adevărul e că așa a fost mereu. Bucureștenii nu vin la meciuri fără afiș deosebit, iar provincia alege – logic – meciurile europene.

E mare lucru că Peluza Nord a rămas – cu sau fără amenințări – lângă echipă. E excepțional să realizezi că nu ești singur la greu”, a scris MM Stoica pe Facebook.

Cât de mult contează fanii pentru FCSB

Directorul FANATIK, Horia Ivanovici, a văzut rapid mesajul postat de oficialul de la FCSB și a reacționat. Acesta îi dă dreptate lui MM Stoica, dar este de părere că pentru jucătorii de la FCSB aportul publicului cântărește enorm.

„Nici măcar meciul nu a fost un cap de afiș. E clar. Știi cum e, parcă altfel arată stadionul cu 25.000 de oameni. Și jucătorii par că au o altă energie”, a reacționat moderatorul emisiunii Fanatik Superliga, Horia Ivanovici, după ce a citit mesajul postat de MM Stoica.