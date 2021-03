Mesajul ferm al lui Mirel Curea, infectat cu Covid-19, după imunizare: ”Vaccinul și-a făcut datoria”

Mirel Curea, prim redactor-șef adjunct la Evenimentul Zilei, care s-a infectat cu Covid-19 după imunizarea cu serul anti-Covid-19, face o dezvăluire despre starea sa de sănătate și laudă efectul pe care vaccinul l-a avut asupra organismului său.

În urmă cu trei zile, jurnalistul dezvăluia, pe pagina personală de Facebook, că a luat boala, deși parcursese schema completă de vaccinare: doza I plus rapelul.

În cursul zilei de vineri, Curea a revenit cu noi informații despre starea sa medicală și a oferit vești excelente și încurajatoare pentru toată lumea: ”Vaccinul și-a făcut datoria”, detaliind cum serul Pfizer l-a ajutat să evite o formă gravă de SARS-CoV-2.

Mesajul ferm al lui Mirel Curea, infectat cu COVID-19, după imunizare

După ce a făcut și rapelul, ziaristul Mirel Curea a efectuat o serie de analize pentru a vedea nivelul anticorpilor din organism dezvoltat de vaccinul Pfizer.

Aceasta spune că imunitatea sa, după schema completă de vaccinare, l-a ajutat să nu dezvolte o formă severă a bolii.

”Mi-au venit rezultatele analizelor prelevate în 10.03. adică dozarea anticorpilor anti SARS-CoV-2.

Pe scurt și pe înțeles, așa cum mi s-a tradus și mie, în urma vaccinării I+II(rapel) cu vaccin Pfizer-Comirnaty, am dezvoltat anticorpi protectori într-o măsură suficient de mare încât, în urma infectării, să nu dezvolt o formă nici măcar moderată a bolii.

De marți, până astăzi, vineri, au dispărut aproape total manifestările și așa banale pe care le-am avut: rinoree, ușoară cefalee, usturimi în gât și nas. Mai persistă doar absența totală mirosului.

Voi afla rezultatul secvențierii săptămâna viitoare, este o analiză complexă, care durează câteva zile bune. Imediat ce voi afla, voi posta imediat despre ce tulpină este vorba”, scrie Curea pe Facebook.

În finalul mesajului său, jurnalistul are un mesaj dur pentru cei care contestă efectul vaccinului. ”PS, doar pentru tâmpiți! Da, vaccinul și-a făcut datoria pentru care a fost creat: m-a pus la adăpost de o boală nenorocită, de o versatilitate nemaiîntâlnită”, transmite ziaristul.

Mirel Curea, infectat în urmă cu trei zile

În urmă cu trei zile, același Mirel Curea anunța, tot în mediul online, că s-a infectat cu Covid-19, deși trecuse prin ambele doze de vaccin. Încă de atunci, jurnalistul era convins că, fiind deja imunizat, nu poate să dezvolte decât forme ușoare ale bolii, ceea ce s-a adeverit.

”Marți, ieri, am ieșit pozitiv la testul Covid. În mod cert, am luat virusul de la Teo (n.r. fiica lui). Puțin roșu în gât și usturimi în nas am avut de vinerea trecută, dar duminică-luni, părea că totul trece. În noaptea de luni spre marți mi-a dispărut mirosul. Mi-am făcut testul marți: pozitiv. Semnelor care au apărut de vineri nu le-am dat atenție, mi-am zis că am răcit nițel prin curte, pentru că eram vaccinat cu schema completă. Greșit!Vaccinul nu imunizează la absolut, dar nu permite, în cel mai rău caz, decât dezvoltarea unor forme ușoare.

Mi-am făcut astăzi toate analizele la M. Balș, inclusiv CT pulmonar și a ieșit totul în regulă, adică am o formă foarte ușoară: rinoree, strănut, dureri ușoare de sinusuri și gât. Probabil, mâine aflu, este vorba despre o tulpină nouă. În concluzie:Unu, nu ignorați semnele de boală deja clasice: roșu în gât, usturimi nazale, rinoree, dureri de cap. Nu le puneți pe seama lui „am răcit nițel”.

La primul semn, test și mers la medic. Doi, vaccinul nu permite decât dezvoltarea unor forme ușoare de boală. Sănătate!”, a scris Mirel Curea, pe pagina de Facebook.