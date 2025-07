Mesajul iubitei lui David Popovici după calificarea în finala de 100 metri liber de la Campionatul Mondial din Singapore

David Popovici se află în formă maximă la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore și este la doar un pas de câștigarea unei noi medalii de aur. Iubita sportivului legitimat la CS Dinamo București a publicat un mesaj, după cursa care .

Ce a scris iubita lui David Popovici, după semifinala de la 100 metri liber

David Popovici face senzație la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, acolo unde .

Sportivul legitimat la CS Dinamo București s-a calificat miercuri și în finala probei de 100 metri liber, finală în care rivalul său .

după cursa din semifinale și , asta în cazul în care va reuși și de această dată să ia medalie.

Iubita lui David a publicat pe Instagram , cu mesajul: „Niciodată suficiente complimente pentru acești băieți harnici”.

Când are loc finala la 100 metri liber

David Popovici va lupta pentru medalie în finala probei de 100 metri liber, la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore. Sportivul va avea șansa de a fi campion mondial și în această probă, după succesul de la 200 metri liber.

Ultimul act al competiției este programat joi și are ora de începere 14:41. El ș . David Popovici ar fi trebuit să concureze vineri în serii și semifinale, în timp ce marea finală are loc sâmbătă. Astfel, finala de la 100 metri care are loc joi, 31 iulie, va fi ultima reprezentație a lui David Popovici la Singapore.