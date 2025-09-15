Mesajul lui Adrian Rus după ce a debutat pentru Craiova: „Fericit că fac parte din familia Universității!“

Universitatea Craiova și-a demonstrat supremația în SuperLiga României. Oltenii au obținut o nouă victorie, echipa lui Mirel Rădoi impunându-se cu 2-0 pe teren propriu, în fața celor de la Farul Constanța. Pe lângă rezultatul excelent obținut, Mirel Rădoi i-a debutat pe .

Adrian Rus, primul mesaj după debutul la Craiova

Adrian Rus a jucat ceva mai mult de 10 minute cu Farul, el intrând pe teren în minutul 79. La scurt timp după ultimul fluier, noul fundaș al Craiovei a oferit și câteva cuvinte. Vizibil emoționat, acesta s-a arătat încântat de transferul său la Craiova și de faptul că face parte din „familia“ Universității.

„Mă simt extraordinar. Sunt fericit pentru victorie, că am jucat, că am debutat și că am intrat în această familie frumoasă a Universității Craiova. Când am debutat în Liga 1 cu Sepsi, am jucat chiar aici, la Craiova, pe „Oblemenco“. Acești suporteri sunt fantastici! Le mulțumim că sunt alături de noi. Vom încerca să-i răsplătim de fiecare dată cu trei puncte“, a spus Adrian Rus.

Mirel Rădoi nu a venit la declarații după 2-0 cu Farul

Mirel Rădoi a luat o decizie greu de explicat după victoria cu Farul. Antrenorul echipei din Bănie a refuzat să se prezinte la conferința de presă și la flash-interviu. În locul său, a fost prezent secundul grupării din Banie, Mihai Ianovschi.

Mihai Ianovschi a mers la conferința de presă în locul lui Mirel Radoi. Acesta a dat de înțeles că principalul Universității Craiova s-a simțit rău și din acest motiv l-a înlocuit. Totuși, în acest sezon.

Antrenorii din Superliga României au obligația de a se prezenta, indiferent de rezultat, la conferința de presă, pentru a vorbi despre evoluția jucătorilor lor. Mirel Rădoi va explica, cel mai probabil, în zilele următoare motivul pentru care a ales să evite orice fel de interacțiune cu jurnaliștii.

Mirel Rădoi a vrut să îl scoată pe Baiaram după ce efectuase deja toate modificările

Din informațiile obținute de FANATIK, Mirel Rădoi a fost foarte deranjat pe final de joc de faptul că Ștefan Baiaram nu mai alerga în ritmul pe care și l-ar fi dorit el, astfel încât a vrut să îl scoată pur și simplu de pe teren pe cel mai în formă jucător al oltenilor, în condițiile în care efectuase deja toate cele cinci modificări, iar acest lucru ar fi însemnat, în mod evident, că echipa sa ar fi trebuit să evolueze în inferioritate numerică în ultimele minute.

În cele din urmă, însă, tehnicianul a renunțat la idee, după ce colaboratorii săi au intervenit în acest sens. Așadar, Baiaram a rămas, totuși, pe teren până la fluierul final.